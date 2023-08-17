Для чего на свадьбе свидетели: История традиции от язычества до современности

Парень и девушка для отпугивания нечистой силы и почему в древнем Риме свидетелей наряжали в свадебные одежды

В старину подружки невесты помогали ей готовиться к свадьбе. /Фото: aroma-avenue.ru

Не напиваться, а помогать молодоженам

Свидетели должны помогать молодоженам во время свадьбы. /Фото: nina-blog24.ru

Охрана для невесты, которую могут украсть

Похищение невесты — старинный обычай. /Фото: de-fragrance.ru

Подмена жениха или невесты

Сегодня можно зарегистрировать брак без свидетелей, однако многие пары придерживаются традиций.