Для чего на свадьбе свидетели: История традиции от язычества до современности

Традиция приглашать на свадьбу свидетелей для сопровождения жениха и невесты существует не только в нашей стране. К примеру, в Англии эти люди называются «подружки невесты» и «шафер». Сегодня можно зарегистрировать брак в ЗАГСе и без свидетелей. Однако пары по-прежнему продолжают приглашать близких друзей для исполнения этой роли. А почему так происходит?
Парень и девушка для отпугивания нечистой силы и почему в древнем Риме свидетелей наряжали в свадебные одежды
В старину подружки невесты помогали ей готовиться к свадьбе. /Фото: aroma-avenue.ru
Приглашать свидетелей на свадьбу люди начали еще в глубокой древности. Во времена язычества родственники и друзья жениха и невесты опасались, что во время свадьбы злые колдуны наведут порчу на молодых, сглазят их счастье. Говорили, что свадьба — это такое действие, которое само по себе привлекает темные силы. А нечисть на то и нечисть, чтобы вредить. Потому и звали свидетелей для охраны жениха и невесты. Это должны были быть парень и девушка, которые не состоят в браке. Им следовало сбить с толку недоброжелателей, отвести от молодоженов злые завистливые взгляды, неприятные пожелания. А также, конечно же, оградить молодых от нечисти.
Интересный способ использовался к Древнем Риме: свидетели должны были одеться точно так же, как и молодожены. Это делалось для того, чтобы нечистая сила просто запуталась и не смогла разбить счастье новой семьи. На Руси свидетели всегда шли впереди молодоженов — для того, чтобы ни один колдун, ни одна ведьма или черная кошка не перебежали дорогу перед молодыми. Отсюда же идет обычай делать свадьбу шумно, громко сигналить в дороге и так далее. Все эти действия направлены на то, чтобы напугать нечисть и не дать ей провернуть свои темные делишки. В Старой Руси свидетеля называли дружкой, и, чтобы подчеркнуть его почетный статус, именовали его боярином. Название «свидетель» возникло лишь с двадцатых годов XX века, когда браки стали регистрировать в ЗАГСах. Соответственно и подружка невесты стала свидетельницей.
Не напиваться, а помогать молодоженам
Свидетели должны помогать молодоженам во время свадьбы. /Фото: nina-blog24.ru
Свидетели должны были не только охранять молодоженов от посягательств нечистой силы, но и исполнять иные важные функции. В старину свидетели выполняли роль организаторов. И раньше, и сегодня чаще всего в качестве свидетельств выступают лучшие друзья жениха и невесты. Что же вменяется в обязанности свидетелей в настоящее время:
Ведение мальчишников и девичников.
Всесторонняя поддержка молодых.
Участие в решении организационных вопросов.
Посильная помощь при подборе свадебных костюмов.
Забота о полученных молодыми подарках и цветах.
Активное участие в конкурсах во время свадьбы, поддержание праздничного духа среди гостей.
Решение нестандартных ситуаций: это может быть как сломанный каблук у туфельки невесты, так и усмирение перепивших драчунов.
Это вкратце об основных обязанностях свидетелей. Конечно, эти люди обязаны выглядеть прилично, не допускать чрезмерного употребления алкоголя. Свидетельница должна проявлять заботу о невесте, поддерживать ее морально. Свидетель со своей стороны — заботиться о комфорте молодоженов (открывать двери, откупоривать шампанское, вести необходимые переговоры с водителем свадебного автомобиля и так далее).
На свадьбе должно быть весело! Потому на Руси, когда невестушка уже оплакала свой новый статус и простилась с домом родным, следовало веселиться. Свидетели играли немалую роль в поддержании веселого настроя. Когда наступало время выкупать невесту, ее подружки и дружка жениха вступали в забавную перебранку. Девушки не хотели отдавать невесту ее избраннику и требовали выкуп. Дружка же должен был от души разхваливать жениха, всеми силами доказывая, что он очень достоин невесты. Иногда приходилось заплатить некоторую сумму, чтобы выкупить молодую. Во многих странах подшучивают над свидетелями, желают им поскорее пожениться. Иногда свидетели изображают поддельных молодоженов — это часть свадебного представления.
Охрана для невесты, которую могут украсть
Похищение невесты — старинный обычай. /Фото: de-fragrance.ru
Одним из традиционных развлечений на свадьбе является воровство невесты. Как только свидетели отвлекутся, пойдут танцевать, заинтересуются едой или просто зазеваются, невесту могут украсть. Конечно, в шутку. И тогда она считается украденной, а жених, а также его родственники и знакомые должны заплатить выкуп, чтобы вернуть ее. Они могут сделать это с помощью конфет, шампанского или же денег. Да, это обычный розыгрыш, однако за пропажу невесты отвечают свидетели — они должны следить за новобрачной, не допускать ее похищения. Чтобы такого не произошло, шафер и подружка невесты должны не спускать глаз с молодой. Бывает, что воруют не девушку, а лишь ее туфельку. Но от этого смысл розыгрыша не меняется. Жених так же должен вернуть туфельку, внеся за нее выкуп.
Подмена жениха или невесты
Сегодня можно зарегистрировать брак без свидетелей, однако многие пары придерживаются традиций.
Сегодня может показаться очень странным, но в древности свидетели на свадьбе иногда заменяли собой молодоженов. Как же так? Для чего? Во время свадьбы может с случится что угодно. Например, в старые времена, когда допускалось заключение браков без согласия девушки и парня, невесту могли просто украсть. Или же она могла сбежать самостоятельно, не дожидаясь ужасного события, не желая выходить замуж за нелюбимого.
В таких случаях свидетельница брала на себя роль невесты. При этом торжественной церемонии никто не останавливал! Сложно поверить, но это так! С женихом тоже могли произойти разные неприятности — он мог передумать, заболеть, в конце концов, его могли убить недоброжелатели. И даже такие события не могли остановить свадьбу: вместо жениха за стол садился свидетель. А все потому, что в старые времена свадьба олицетворяла собой идею продолжения рода, поэтому никакие обстоятельства не должны были помешать.
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