Правда о цыпленке-гриль, или Почему лучше подумать, прежде чем брать готовое мясо в супермаркете

Почему лучше подумать дважды, прежде чем разворачивать тележку в сторону кулинарного отдела.

Отдел кулинарии – спасение для тех, кто не любит готовить.

А сколько стоит свежее мясо?

Выглядит аппетитно, но как с качеством?

Использовать продукты с истекающим сроком годности – обычная практика.

Дешевле всего – готовить дома .