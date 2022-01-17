Правда о цыпленке-гриль, или Почему лучше подумать, прежде чем брать готовое мясо в супермаркете

Почему лучше подумать дважды, прежде чем разворачивать тележку в сторону кулинарного отдела.
Профессиональные стрессы, ранний подъём, а ещё в забитом метро нахамили – неудивительно, что в конце обычных будней сил на готовку ну никак не остаётся. А тут так кстати супермаркет по дороге, а в нём отдел кулинарии. Но не спешите на кассу с сочным цыплёнком-гриль в пакете. Есть одна уважительная причина, почему не стоит брать готовую курицу в магазинах.
Отдел кулинарии – спасение для тех, кто не любит готовить.
В каждом городе есть хоть один супермаркет с отделом кулинарии. Готовые блюда так выручают во время ланча, после трудного дня на работе или при отсутствии минимальных навыков готовки. Но за всё приходится платить. И не всегда деньгами.
А сколько стоит свежее мясо?
Прежде, чем совершить вкусную «ленивую» покупку, проведите небольшой эксперимент. Запомните цену готового окорочка, а потом сходите в мясной отдел и посмотрите, сколько стоит свежая (сырая) курица. Наверняка уже старательно обжаренный со специями гриль из кулинарии окажется дешевле. Странно, не находите?
Выглядит аппетитно, но как с качеством?
Этим же вопросом озадачились и журналисты образовательного канала KCET. В поисках истины и горячего материала для новой «документалки», они провели масштабное расследование. Результаты озадачили.
Использовать продукты с истекающим сроком годности – обычная практика.
Оказалось, что практически в каждом супермаркете для приготовления курицы-гриль, ножек и подобных блюд используют мясо, у которого вот-вот выйдет или уже вышел срок годности. Чистая экономика: выбрасывать нераспроданные продукты из мясного отдела нерентабельно, а термическая обработка и специи немного продлевают срок хранения. Вот только не каждому желудку эта находчивость придётся по нраву.
Дешевле всего – готовить дома.
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