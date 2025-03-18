14 бытовых инноваций из прошлого, которые сегодня выглядят более чем странно

Всего лишь каких-то пятнадцать лет назад вы были бы самым крутым в классе, имея Nokia 3310. Но время летит, а вместе с ним ускоряются технологические процессы, появляются новые инновации. Сегодня мы живём в мире, где правят сенсорные экраны, распознавание лиц и компьютерное обучение, а на любой вопрос может ответить всезнающий дядюшка «Гугл», живущий в нашем смартфоне. Тем более странно на этом фоне выглядят технологии былых веков. Далее представлены самые передовые инновации прошлого, которые выглядят сегодня, мягко говоря, очень эксцентрично, а местами даже нелепо и дико.
В настоящее время мы имеем в собственном кармане маленький персональный компьютер, способный хранить гигабайты информации и способный заменить собой любую публичную библиотеку. Только представьте, какой была эта технология столетие назад или два назад! Мировая наука совершила гигантский скачок в своём развитии за это короткое время.
Инструмент библиотеки 300-летней давности, который позволял открыть одновременно семь книг (Библиотека Палафоксиан, Пуэбла).
Для того, чтобы в полной мере оценить то, что мы имеем на сегодняшний день, давайте отправимся на настоящие исторические американские горки. Там мы увидим какие древние технологии определили наше будущее сто лет назад.
Карманные часы 350-летней давности, вырезанные из цельного колумбийского изумруда.
Тут есть всё: от продавцов моторизованных роликовых коньков, также известных как гордые предки современных ховербордов, до гигантских механических трёхколесных мотоциклов 19 века и оргонных аккумуляторов 50-х годов. Все самые интересные из этих ретро-устройств.
В 1955 году этот крошечный электрический поезд с узкой колеёй был установлен в одном из туннелей в Нью-Йорке для контроля скорости движения автомобилей.
Некоторые из них были поистине невероятными, другие выглядели круто, а смотря на остальные так и хотелось спросить: «О чём они, чёрт возьми, думали, когда делали ЭТО?»
Британская пара спит в «убежище Моррисона», которое использовалось как защита от разрушающихся домов во время бомбардировок «Блиц» во время Второй мировой войны, март 1941 года.
Телевизор Philco Predicta конца 50-х годов прошлого века.
Трудно представить сейчас, что всего лишь три десятка лет назад смартфонов не существовало. Первым телефоном «умного типа» был Simon Personal Communicator, выпущенный в 1994 году. Тогда как чуть более полувека назад (первый персональный компьютер Altair был разработан в 1974 году) ни у кого в доме не было компьютера.поспевать за ними. Мы только-только к чему-то привыкли, а это уже «вчерашний день». Реальность изменяется с невероятной быстротой.
Самый старый в мире спасательный гидрокостюм, 1860 год.
Камера Kodak K-24, использовавшаяся американцами для аэрофотосъемки во время Второй мировой войны.
По словам Рэя Курцвейла из его книги «Сингулярность близка», ускорение темпов развития технологий - это не просто ощущение, а реальность. Оказывается, «темпы технического прогресса, особенно информационных технологий, со временем ускоряются в геометрической прогрессии, потому что ими движет общая сила». Другими словами, каждое поколение технологий совершенствуется намного быстрее, по сравнению с последним, поскольку достигает определённого уровня прогресса.
Рельс-дирижабль и паровоз возле ж/д платформы в Берлине, Германия, 1931 год.
Тонкий экран телевизора (толщиной всего 4 дюйма) с устройством автоматического отсчёта времени для записи телепрограмм для последующего просмотра, Чикаго, штат Иллинойс, 21 июня 1961 года.
Если взять две отдельные инновации из разных эпох, от рождения первого современного автомобиля в 1886 году до начала эры беспилотных автомобилей в 2012 году, каждый шаг прогресса от одной версии к другой ускоряется.
Советские крестьяне впервые слушают радио, 1928 год.
Продавец моторизованных роликовых коньков в Калифорнии, 1961 год.
Объясняется это тем, что чем более эффективна технология, тем больше внимания она получает. На её совершенствование направляется намного больше ресурсов. Увеличиваются бюджеты, к разработкам привлекаются лучшие талантливейшие специалисты. Потому дальнейшее развитие и происходит столь ускоренными темпами.
Одноколёсный мотоцикл, Германия, 1925 год.
Телевизионные очки за десятилетия до Google Glass, 1960-е годы.
Понимая этот аспект просто страшно представить как будут выглядеть через каких-то пару десятилетий технологические инновации. Подозреваю, что совсем иначе, чем сегодня. Возможно, это не летающие машины, которые мы видели в ретро-футуристических фильмах и другие выдумки, но думаю, довольно близко к этому. Например, искусственный интеллект, который выглядит и разговаривает с вами, как настоящий человек. Ой, подождите, нам не нужно так долго ждать, так как это уже существует!
Оргонный аккумулятор, устройство 1950-х годов, позволяющее человеку, сидящему внутри, привлекать оргон, безмассовую «целительную энергию».
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