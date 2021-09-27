5 признаков того, что хранение вещей в квартире организовано неправильно

Правильная организация хранения вещей – это залог того, что даже крохотная квартира станет светлой, просторной, и вы будете чувствовать себя в ней комфортно. Но далеко не все знают, как это делать. В данной статье мы не только разберем популярные ошибки, которые допускают практически все люди, живущие в маленькой квартире. Также мы предложим несколько подсказок, которые помогут их избежать.
Ошибка 1: Вы долго ищите нужную вещь
Если у вещи нет конкретного места хранения, она часто теряется. / Фото: thespruce.com
Одно из главных правил рационального хранения гласит: у каждой вещи должно быть свое место в доме. А если вы все утро ищите платье, которое хотите надеть на работу, или не можете вспомнить, куда положили солнцезащитные очки, значит данное правило нарушается.
Ошибка 2: В вашей квартире большое количество шкафов и других систем хранения
Огромный шкаф занимает все свободное место в комнате. / Фото: mebelindesign.ru
Когда речь заходит о хранении вещей, может быть две крайности: в доме слишком мало систем для их размещения или, наоборот, слишком много. Если нерационально использовать имеющуюся площадь, то вы и не заметите, как вся квартира заполнится комодами, тумбами, громоздкими шкафами, которые займут все пространство.
Решить данную проблему поможет отдельная гардеробная (если для нее есть место). В ней будет гораздо проще рационально использовать место, сортировать одежду и обувь по цветам, сезонам и другим критериям. Вы сможете установить ровно столько ящиков, рейлингов, выдвижных и обычных полок, сколько вам нужно, и распределить вещи по видам хранения.
В гардеробной удобно располагаются все вещи. / Фото: modernplace.ru
Если в квартире нет места для гардеробной, то прибегайте к помощи шкафов-купе. Старайтесь выбирать компактные, но вместительные модели, которые не займут много места, но смогут разместить всю имеющуюся одежду. Сезонные вещи можно упаковать в коробки и поставить, например, под кроватью. Что касается обуви, то для нее лучше всего приобрести специальную галошницу, которая будет стоять в прихожей.
Ошибка 3: Нет распределения вещей по сезонам
Хранение зимних и летних вещей в одном месте приводит к беспорядку. / Фото: freelancehack.ru
Чтобы вы быстро могли найти нужную вам вещь, нужно отдельно складывать сезонную одежду, которая не пригодится в ближайшие месяцы. Например, с приходом лета с нижних полочек шкафа следует убрать свитера и плотные брюки. Можно оставить 1-2 кофты на случай прохладной погоды, но это максимум. То же самое должно произойти и с наступлением холодов – легкие платья, шорты, топы отправятся либо в специальные коробки, вакуумные пакеты, специальные органайзеры либо на верхние полки шкафа. Почему именно на верхние? Потому что они эксплуатируются лишь по мере необходимости. Согласитесь, каждый день становится на стул, чтобы достать джинсы, неудобно. Особенно, учитывая тот факт, что вместе с ними обязательно упадет еще несколько стопок одежды.
Ошибка 4: В шкафах постоянно царит беспорядок
Если в шкафу беспорядок, значит мало свободного места. / Фото: earljean.com
Обычно, беспорядок в шкафу является следствием нехватки мест хранения. Есть и еще один вариант – вы просто не можете складывать вещи ровно, и они постоянно перемешиваются между собой.
Неплохим выходом из данной ситуации будет покупка специальных разделителей для полок. Они не только помогут сформировать из вещей идеальные ровные стопки, но и распределят их по назначению. Например, отдельно можно сложить верх (майки, футболки, топы), отдельно низ (шорты, джинсы юбки), и отдельно платья. Так вам будет гораздо проще найти нужную вещь и хранить одежду в порядке.
Ошибка 5: Вы не задействовали стены
Пустые стены - это нерационально с точки зрения хранения. / Фото: tridentbeauties.org
Не использовать стены для организации хранения – это большая ошибка, особенно, если вы являетесь владельцем небольшой квартиры. В мебельных магазинах огромный выбор подвесных шкафов, открытых и закрытых полок, которые не загружают пространство, но при этом позволяют удобно хранить большое количество вещей. Например, если в прихожей повесить на стену несколько крючков для аксессуаров, мелочей и верхней одежды, порядок будет поддерживать гораздо проще.
Ошибка 6: В квартире очень много вещей
Необходимо регулярно сортировать вещи и выбрасывать ненужные. / Фото: teletype.in
Изобилие одежды, обуви и прочих вещей – это тоже ошибка. Существует негласное правило: на смену одной старой вещи должна прийти одна новая. То есть, если вы купили в магазине два платья и футболку, то должны изъять такое же количество вещей из шкафа. Этот простой совет поможет избежать складирования ненужной одежды. Когда вы пересматриваете содержимое шкафа, постоянно возникают мысли: «Это еще может пригодиться», «Для этой юбки я обязательно похудею», «В этом буду ходить дома» и так далее. Это в корне неправильный подход. Если вам очень тяжело расставаться с одеждой, распределите ее по трем коробкам: «буду носить», «не буду носить», «возможно». Вещи, которые окажутся в третьей коробке, отставьте в сторонку и подождите 3 месяца. Если за это время вы ничего из нее не возьмете, значит смело можете выбрасывать.
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