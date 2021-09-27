5 признаков того, что хранение вещей в квартире организовано неправильно

Ошибка 1: Вы долго ищите нужную вещь

Если у вещи нет конкретного места хранения, она часто теряется. / Фото: thespruce.com

Ошибка 2: В вашей квартире большое количество шкафов и других систем хранения

Огромный шкаф занимает все свободное место в комнате. / Фото: mebelindesign.ru

В гардеробной удобно располагаются все вещи. / Фото: modernplace.ru

Ошибка 3: Нет распределения вещей по сезонам

Хранение зимних и летних вещей в одном месте приводит к беспорядку. / Фото: freelancehack.ru

Ошибка 4: В шкафах постоянно царит беспорядок

Если в шкафу беспорядок, значит мало свободного места. / Фото: earljean.com

Ошибка 5: Вы не задействовали стены

Пустые стены - это нерационально с точки зрения хранения. / Фото: tridentbeauties.org

Ошибка 6: В квартире очень много вещей

Необходимо регулярно сортировать вещи и выбрасывать ненужные. / Фото: teletype.in