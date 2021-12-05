10 перевернутых домов, которые запутают любого, кто войдет внутрь

Перевернутый дом в деревне Терфенс (Австрия).
На что только не способны некоторые индивидуумы, чтобы привлечь к себе или к своему творению внимание. Дошло уже до того, что начали строить совсем невероятные дома, глядя на которые, кажется, что они просто свалились с небес, вдобавок приземлившись весьма неудачно — крышей вниз. Где бы эти перевертыши не появились, везде они имеют головокружительный успех, причем в прямом смысле этого слова.
Новомодные дома, стоящие на крыше с необычным интерьером.
Таких творений по миру уже создано огромное количество, но мы выбрали топ-10 самых фантастических и интересных домов.
1. Дом в деревне Шимбарк (Польша)
Дом-перевертыш в деревне Шимбарк (Польша).
Эту деревянную избу построили для того, чтобы привлечь побольше туристов в столь необычную деревню. В ней находится исторический музей, отражающий быт древних кашибов. Только благодаря этому перевертышу мир узнал и о деревне, и об этом народе.
Такой интерьер вызывает дезориентацию у посетителей.
Естественно, главной достопримечательностью этой исторической композиции является перевернутый дом и его интерьер, в котором все расположено вверх ногами. Надо иметь крепкий вестибулярный аппарат и желательно не обедать, чтобы не испортить впечатление от его посещения. Из-за непривычного расположения предметов быта и мебели происходит полная дезориентация находящегося внутри человека.
2. Wonderworks в Орландо (США)
Интерактивный развлекательный центр в Орландо (США).
Wonderworks находится в штате Флорида (США) и является своеобразным музеем и учебным центром, который ориентируется на проектировании и строительстве перевернутых домов. Глядя на это здание, действительно кажется, что оно упало с высоты и почти разбилось. Потому что снаружи виднеются глубокие трещины, а также большие сколы и обломки.
Интерьер развлекательного центра и дома-музея Wonderworks (США).
Внутри же этого своеобразного Дома Чудес любители острых ощущений могут развлекаться и вовсю получать дозу адреналина. Интерактивные развлечения поражают своим звуком, светом, космическими приключениями и невероятными иллюзиями.
Для любителей экстрима необычные развлечения.
Кто хочет пощекотать нервы может «заказать» торнадо и «оказаться» внутри бешеного вихря или в эпицентре землетрясения, а может «поплавать» с акулами, ну на худой конец — «пригнуть» с утеса. Конечно же, все эти приключения стали доступны благодаря современным достижениям нанотехнологий.
3. «Чудо-Сад» в Дубаи (ОАЭ)
Восхитительный экстерьер перевертыша расположенного в «Чудо-саду Дубаи» (ОАЭ).
Восхитительный экстерьер дома, стоящего на крыше, гармонично вписался в огромный комплекс парка под названием «Чудо-сад Дубаи» (Dubai Miracle Garden), который был открыт в День Влюбленных.
В этой части парка расположен дом-перевертыш (ОАЭ).
Этот цветущий перевертыш поражает своими фантастическими экспонатами и является излюбленным местом для влюбленных пар, а также любителей прекрасного.
4. «Мир вверх дном» в Трассенхайде (Германия)
Оригинальный перевертыш The World Stands on its Head в Трассенхайде (Германия).
Этот дом под названием The World Stands on its Head создан на острове Узедом в Трассенхайде польскими дизайнерами для выставочной композиции Edutainment Exhibition.
Не только дом стоит на крыше, но и лавочка со строительной тачкой свисают верх тормашками. Конечно же, он сразу привлек огромное внимание туристов и стал главной изюминкой всего выставочного пространства. Его интерьер создан весьма оригинально, чтобы окончательно запутать сознание человека, ведь вся мебель была размещена на потолке, а люстры и светильники установили на полу.
5. «Device to root out the evil» в Калгари (Канада)
Перевертыш «Device to root out the evil» (Канада).
Эта необычная инсталляция перевернутого храма под названием «Устройство для уничтожения зла», которую создал Деннис Оппенгейм по инициативе университета Стэнфорда, постоянно меняла свое местонахождения из-за своей провокационной тематики.
Инсталляция «Device to root out the evil» нарушает все законы физики.
Ее конструкция, сделанная из стали и стекла и создающая потрясающие эффекты при отражении солнечных лучей, нарушает все законы гравитации. Ведь точка опора настолько мала, что диву даешься, как она до сих пор держится в этом положении.
6. «The white restaurant» в Батуми (Грузия)
Так выглядит в Батуми (Грузия).
Эта необычная архитектурная достопримечательность является элитным рестораном и расположен в живописном месте набережной Батуми. Его фантастический интерьер просто сбивает с толку, но попривыкнув к столь оригинальному зазеркалью, можно спокойно наслаждаться восхитительной грузинской кухней.
Естественно, мы не смогли не заглянуть внутрь столь необычного творения.
Вот такая помпезная лестница встречает посетителей «The white restaurant».
Банкетный зал «The white restaurant» (Грузия).
«А как пользоваться таким туалетом?» — спросите вы.
Оказывается — легко и просто!
7. «Большой секрет» в Висконсин Деллс (США)
Необычная копия Белого дома в Висконсин Деллс (США).
В штате Висконсин решили создать точную уменьшенную копию Белого дома не только в перевернутом виде, но и слегка разрушенном.
Перевернутые полуразрушенные колонны и белоснежный портик необычного дома в Висконсин Деллс (США).
Этот архитектурный шедевр вызывает восторг и ужас одновременно, ведь все так достоверно создано, но с поправкой на разрушения упавшего на крышу здания.
Внутри этого необычного строения все по-настоящему — здесь вы увидите Овальный кабинет, спальню Линкольна, а также все убранство Белого дома только в перевернутом виде.
8. «Атакующий дом» в Вене (Австрия)
Перевернутый «Атакующий дом» в Вене (Австрия).
Это необычное перевернутое творение является лишь декорацией к зданию австрийского музея и заглянуть внутрь невозможно. Глядя на него возникает ощущение, что брошенный дом просто врезался в большое сооружение и застрял в нем. Архитектор этого «атакующего дома» – Эрвин Вурм, своим оригинальным произведением искусства, пытался показать недовольство большинства австрийцев застройкой однотипными бюджетными постройками, вроде этой.
9. «Дом вверх дном» в Новосибирске (Россия)
Новосибирский перевертыш.
В Новосибирском зоопарке, крымские архитекторы создали огромный необычный комплекс, в котором перевернут не только сам дом, но припаркованная машина и оставленный на крыльце велосипед. Его конструкция наклонена в двух плоскостях особым образом, который позволяет создать необычный эффект.
Когда посетители приходят в себя, начинают охотно фотографироваться.
Попавшие сюда посетители приходят в полное замешательство, ведь в нем можно стоять не только на потолке, но и на стенах.
10. Дом Катманду на острове Мальорка (Испания)
Катманду-парк на Мальорке (Испания).
Очень оригинальный перевернутый развлекательный House of Katmandu, созданный на острове Мальорка в Средиземном море привлекает огромное количество туристов.
Перевернутый дом House of Katmandu создан в виде тибетского храма.
В нем, благодаря новейшим технологиям, создали фантастические интерактивные аттракционы для всей семьи: музыкальный заколдованный лес для детей, интерактивный аквариум, комната страха для взрослых (Asylum), всевозможные горки и игровые площадки, лабиринты, тиры и кинозалы. Все эти волшебства и путешествия происходят в перевернутом тибетском храме.
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