Как живут в далеких бразильских племенах

Здесь нет смартфонов, интернета, телевидения и банкоматов. Они просто живут в гармонии с природой. Хотели бы так жить?







1. Индейцы Бразилии являются исконными обитателями этой страны, жившими на этой территории несколько тысяч лет до прихода европейцев. Они не живут вместе, распались на множество отдельных племён. Фотограф Рикардо Штукерт посетил некоторые из них, чтобы посмотреть, как они живут. (Фото Ricardo Stuckert):







2. А живут они хорошо, в гармонии с природой. Нет никакой зависимости от курса доллара, интернета и инстаграма. (Фото Ricardo Stuckert):







3. Дикие места, до которых еще не добралась цивилизация и не испохабила их. (Фото Ricardo Stuckert):







4. Согласно бразильской конституции 1988 года, все земли древних предков современных индейцев должны были быть переданы племенам в течение пяти лет, но этот процесс еще не завершился. К настоящему моменту индейцам передано около 11% территории страны и около 22% джунглей Амазонки. (Фото Ricardo Stuckert):







5. Похоже, тут все счастливы. (Фото Ricardo Stuckert):







6. 18 января 2007 года Национальный фонд индейцев (FUNAI) сообщил, что подтверждено наличие 67 разных неконтактных племён на территории Бразилии. В 2005 году сообщалось лишь о сорока, и теперь Бразилия вышла на первое место в мире по числу неконтактных народов, обогнав Папуа — Новую Гвинею. (Фото Ricardo Stuckert):







7. К приходу европейцев индейцы на территории Бразилии вели в основном полукочевой образ жизни, занимаясь охотой, рыбной ловлей, собирательством и подвижным земледелием. По современным оценкам тогда насчитывалось около 2 000 племён, из которых многие были впоследствии истреблены или ассимилированы. (Фото Ricardo Stuckert):







8. Численность коренного населения на территории Бразилии в доколумбову эпоху составляла не более 4 миллиона человек. Сейчас это число сократилось до 500—700 тысяч человек. (Фото Ricardo Stuckert):







9. Вот так тут и живут. (Фото Ricardo Stuckert):







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