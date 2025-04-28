Для чего нужна сетка на дверце микроволновой печи

Микроволновая печь — умное устройство, которое помогает нам в приготовлении пищи, разогреве завтрака и экономии нашего времени. Практически все такие устройства имеют одинаковую форму, дизайн и управление, а также внутреннее оформление. И если обратить внимание, то на каждой дверце есть сетка. А вот зачем она нужна, давайте узнаем вместе!

1. Зачем нужна сетка на дверце

2. Как работает современная микроволновая печь

3. Почему нельзя класть металлические изделия в микроволновку

4. Опасен ли разогрев еды в микроволновке

5. Где отказываются от использования микроволновой печи

С помощью микроволновой печи можно не только разогреть себе пищу, но и приготовить вкусный десерт. Самым популярным является шоколадный кекс. Причем, его можно приготовить как в специальной формочке, так и в обычной кружке. И вот если вы уже готовили его, то наверняка заглядывали через закрытую дверцу внутрь микроволновой печи, чтобы узнать, что там происходит. Однако рассмотреть все детали практически невозможно — мешает черная сетка, которая прикреплена к внутренней стороне дверцы. Но находится она там неслучайно.На каждой дверце есть сетка — это важно!Черную сетку на дверцу микроволновки поместили для защиты от излучения, которое издают электромагнитные волны во время работы. Именно они помогают за короткий промежуток времени разогреть пищу. Основное действие волн направлено на молекулы воды с помощью дипольного вращения.Быстрый нагрев воды происходит из-за полярной структуры — у нее два заряда (положительный и отрицательный). После включения микроволновая печь начинает излучать волны, которые заставляют вращать молекулы воды. За одну секунду происходит больше миллиона вращений. В результате такого скоростного трения увеличивается температура и продукт становится горячим, либо начинает закипать.Средняя скорость излучения составляет 2.5 тысяч МГц.Средняя частота излучения колеблется около 2.5 тысяч МГц. Это большое число! И для того, чтобы человеческий организм не получил ожоги, на стекла дверцы была помещена защитная сетка. Именно она помогает предотвратить повреждения кожи и слизистой во время работы микроволновки.Человеческое зрение не может увидеть микроволны.Чтобы микроволновые печи не навредили здоровью, разработчики придумали современные способы защиты, которых не было в первых устройствах. Во-первых, все корпусные стенки защищены металлическим полотном, которое не пропускает волны. Во-вторых, прозрачный пластик или стекло на дверце покрывают защитной пленкой, которая имеет рисунок в виде мелких ромбов или кругов. Эти отверстия имеют настолько мелкий размер, что невидимое глазу излечение не может проникнуть через них. В результате они начинают отражаться в обратную сторону. Процесс приготовления заметно ускоряется.В-третьих, включить микроволновку с открытой дверцей не получится. Внутри стоит устройство, которое автоматически сработает для защиты от облучения. Правда, если бытовое устройство будет повреждено, к примеру, повредится часть пленки, то эффективность защиты будет значительно снижена. Поэтому важно своевременно проверять внешний вид и исправность прибора.В микроволновку нельзя класть посуду из металла.Чтобы ваша микроволновая печь исправно работала длительное время, нужно соблюдать простые правила эксплуатации. Одним таким правилом является запрет на использование металлической посуды, в том числе тарелки с рисунком цвета металла (серебра или золота).Если нарушить это правило, то пища, которая находится в металлической посуде, взорвется. После придется собирать остатки со стенок прибора. И если крошки попадут внутрь «электроники» через вентиляционные отверстия, то микроволновка может выйти из строя.А вот если продукт разогревать на тарелке с металлическим рисунком, то через пару секунд после включения внутри появятся искры и пламя, которые легко повредят и посуду, и еду. Кроме того, это может спровоцировать возгорание и даже пожара.В СССР изучали влияние микроволновой печи на здоровье.Изучать влияние волн во время работы микроволновой печи начали еще в Советском Союзе. В середине 70-х годов советские ученые заявили, что микроволны повышают скорость распада пищи, тем самым вызывают накопление опасных веществ в продуктах. Однако уже в начале 90-х годов ученые пришли к выводу, что СВЧ-печи сохраняют многие витамины, белки и минералы внутри продукта. И никакого негативного воздействия на организм не оказывают.Некоторые жители Японии отказались от использования СВЧ-печи.А вот японские ученые в 2019 году заявили, что они отказываются от использования микроволновых печей из-за страха быть облученным микроволнами. Дело в том, что сотрудники университета Хиросимы заявили, что за 25 лет использования этого устройства волны нанесли вред здоровью многим гражданам. Вот только проверить эту информацию из Страны восходящего солнца очень сложно, ведь жители могли получить заболевания после ядерной бомбардировки.