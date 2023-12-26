Секреты, которые помогут выбрать лучшую новогоднюю ёлку

Перед новогодними праздниками во многих квартирах появляются красавицы елки. И если одни из нас отдают предпочтение искусственным деревьям, то другие отправляются на елочный базар или в питомник.

Главное в этом случае — выбрать деревце, с которого в первый же день не осыплются иголки, а потом правильно ухаживать за ним. Иначе все новогоднее настроение пойдет коту под хвост.



Как подготовиться к покупке

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Какие меры безопасности нужно соблюдать, если дома есть питомцы

Бонус: елка в горшке

Проверьте, не будет ли новогоднее дерево мешать передвижениям членов семьи. В противном случае кто-то из них запросто может споткнуться о гирлянду или зацепиться о торчащую ветку и перевернуть елку на пол.Измерьте высоту потолка в помещении, где будет стоять елка, и ориентируйтесь на эти цифры, когда отправитесь за покупкой. В идеале между верхушкой дерева и потолком в вашей квартире должно быть не менее 15 см. Кстати, при замерах нужно учитывать еще и высоту подставки, на которой вы планируете разместить елку.Возьмите с собой толстые перчатки, чтобы защитить руки от колючих веток и спокойно доставить елку домой. Если вы повезете ее в машине, то не помешает специальная сетка или просто бечевка, с помощью которой можно надежно зафиксировать дерево.Осторожно зажмите любую из веток между большим и указательным пальцами и слегка потяните ее на себя. Если в результате в вашей руке окажется несколько иголок, от такой покупки стоит оказаться.Возьмите пару хвоинок и разотрите их между пальцами. У молодой, здоровой елки иглы издают сильный запах. Это тот самый теплый аромат, который создает нам новогоднее настроение.Поднимите елку и слегка стукните ей о землю. Если из внутренней части веток выпадет несколько иголок — ничего страшного. А вот отвалившиеся на самом виду хвоинки — это повод насторожиться.По возможности стоит отдавать предпочтение елкам, которые стоят в тени (например, под навесом). Считается, что такое дерево уже относительно адаптировалось к отсутствию солнца и готово к переезду в помещение.Сначала определите место, где будет стоять елка. Дерево не рекомендуется размещать рядом с источниками тепла: радиаторами, каминами и отопительными приборами. Нежелательно ставить елку и возле окна, где на нее будет падать прямой солнечный свет.Как только доставите елку домой, желательно сразу подпилить ствол на пару сантиметров. Так вы удалите засмолившуюся часть, которая может помешать елке впитывать воду и сохранять свежесть.Вовремя поливайте дерево. Для этого лучше установить его в специальную подставку с емкостью для воды. Специалисты говорят, что елка запросто может «выпить» до полутора литров воды в день.Возле дерева не стоит ставить вазы с фруктами. Дело в том, что процессе хранения они выделяют этилен. Елка тоже будет реагировать на этот газ и «созревать», быстрее избавляясь от иголок.Некоторые животные обожают жевать еловые или сосновые ветки, и это чревато как минимум расстройством пищеварения. Кроме того, острые иголки способны травмировать слизистую оболочку пищевода, желудка и кишечника и вызвать серьезное заболевание. Так что желательно заранее подумать, как ограничить любимцу доступ к елке.Не стоит использовать вместе с водой для полива специальные добавки, помогающие сохранить свежесть елки. Дело в том, что домашние питомцы наверняка попытаются попить воду из подставки, и результат может оказаться плачевным.Опасность для животных представляет и елочный дождик. Питомец может проглотить его, что спровоцирует непроходимость кишечника. И если мишура не выйдет естественным путем, то кошке или собаке потребуется операция.Гирлянды лучше закрепить повыше, тщательно скрыв провода. Некоторые из домашних животных могут попробовать их на зуб и получить проблемы со здоровьем.Чтобы уберечь деревце от опрокидывания, а питомцев от стресса, можно использовать тяжелую подставку. А некоторые креативные хозяева и вовсе умудряются прикрепить елку к стене или даже к потолку.Если не хочется каждый год заморачиваться с покупкой елки, можно просто выбрать дерево в горшке. Да, это небольшие по размерам елочки, но они будут расти и прослужат своим хозяевам буквально всю жизнь. Этот вариант подойдет для владельцев частных домов, где размеры участков позволяют высадить еще одно дерево.Впрочем, елка в горшке какое-то время может украшать и квартиру. Через несколько лет, когда она подрастет, ее можно высадить в лесу или передать в питомник.