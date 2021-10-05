Зачем класть в рот карандаш, или 9 полезных советов на все случаи жизни

1. Первая реакция при ожоге

Как ни странно, но ожог нужно мазать зубной пастой. /Фото: beautytipps-agenturbelmediag.netdna-ssl.com

2. Первая помощь при занозе

Рюмка спасает от занозы.

3. Быстрое лечение синяков

Оптимальное решение частой проблемы кроется в бутылке яблочного уксуса. /Фото: i.pinimg.com

4. Избавление от головной боли

Головная боль может застигнуть врасплох, но есть проверенное средство. /Фото: blogellas.com

5. Улучшение слуха

Первая помощь при образовании пробки из ушной серы. /Фото: lor.guru

6. Лечение зубной боли

Специальная смесь быстро поможет от острой зубной боли. /Фото: stamil.com.ua

7. После тяжелого трудового дня

Чтобы улучшить свое самочувствие при сильной усталости, нужно подержать карандаш во рту. /Фото: f12.pmo.ee

8. Повреждение на рабочем месте

Главное не терять головы, и решение найдется. /Фото: krasnoyarsk-news.net

9. Лед для первой помощи

Специальный лед, который долго не тает. /Фото: vtemu.by