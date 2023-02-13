Какие статуэтки продают по цене квартиры, или Сколько стоит советский фарфор на зарубежных аукционах

Любовь к фарфору досталась советским обывателям «по наследству» от старорежимной моды. Молодое советское государство достаточно быстро перевело это увлечение на рельсы коммунистической пропаганды и наладило выпуск фарфоровых статуэток на новые темы. Теперь, сто лет спустя, советские колхозницы, спортсмены, герои русских сказок и танцовщики в нарядах союзных республик становятся редкостью, поэтому стоить отдельные экземпляры могут очень дорого.
«Пробуждающийся Восток» (стоимость около 1,5 млн рублей)
«Освобожденная женщина востока» читает газету, вероятно, чтобы повысить уровень своей политической грамотности – эту фигурку, которая еще называется «Турчанка», создали в 1920-м году к первому съезду народов Востока, проходившему в городе Баку. Автор статуэтки – уникальная женщина, художник и писатель Елена Яковлевна Данько, которая всего пять лет работала на Петроградском (Ленинградском) фарфоровом заводе художницей по росписи фарфора, однако успела за это время создать немало прекрасных работ.
«Пробуждающийся Восток» или «Турчанка», 1920-е гг, ЛФЗ, автор Елена Данько
Фарфоровая красавица в весьма смелом наряде была очень популярна в СССР. За несколько десятилетий она была выпущена в разных цветовых вариантах. Однако существует одна партия, от которой сегодня осталось очень мало экземпляров. Дело в том, что на газете, которую читает эта редкая Турчанка, был изображен портрет товарища Зиновьева. После 1936 года, когда знаменитый революционер был объявлен «врагом народа» и расстрелян, этот вариант «Турчанки» почти полностью уничтожили. Оставшиеся экземпляры стали редкостью, и на одном из аукционов последних лет такая фигурка была продана за 20 тысяч фунтов.
«Влюбленные» (стоимость около 2,5 млн рублей)
«Влюбленные», ГФЗ, 1921 год, автор Константин Сомов
Статуэтка, по теме и стилю очень далекая от соцреализма, была выпущена в первые годы советской власти на Государственном фарфоровом заводе по авторским эскизам известного художника Константина Сомова. Константин Андреевич меньше года работал на заводе, расписывая ограниченные тиражи фарфоровых статуэток. После его ухода выпускали повторы, и эта фигурка относится к ним. Однако, почти сто лет спустя, в 2011 году «Влюбленные» были проданы в Лондоне на аукционе Sotheby's за 30 тысяч фунтов.
Фарфоровые шахматы «Красные и белые» (стоимость около 3 миллионов рублей)
Агитационные шахматы, выполнены по эскизам Натальи Данько, ГФЗ, 1922 год
Идеологически выдержанные шахматы символизируют борьбу «красных» фигур над мировым злом. Красные (они же белые) – это рабоче-крестьянские силы: король-кузнец, королева-крестьянка, офицеры - красноармейцы с маузерами, а пешки - крестьяне с серпами и пшеницей. Черные же фигуры должны олицетворять павший царский режим: король-скелет, его темная королева держит рог изобилия с монетами, а пешки – скованные цепями и явно угнетаемые рабочие. Вероятно, за победу черных можно было ожидать расстрел на месте. Именно такие примеры коммунистической агитации сегодня очень ценятся, так как являются предметами, характерными для ушедшей эпохи. Аукционная цена их составила 31500 фунтов. Автором эскизов необычных шахмат была Наталья Данько – сестра Елены Данько. Талантливые художницы некоторое время работали на заводе вместе, есть несколько работ, созданных ими в соавторстве.
«Девушка с яблоками» (стоимость около 6,5 миллионов рублей)
«Девушка с яблоками», ЛФЗ, 1927 год, автор - Леонид Яковлевич Хортик
Такую же точно фигурку девушки, несущую корзинку с яблоками, можно увидеть в коллекции фарфора Эрмитажа. Возможно, по этой причине стоимость ее на аукционе в Нью-Йорке поднялась до 10 тысяч долларов. 18-сантиметровая фигурка считается очень редкой. Изготовлена она была на Ломоносовском фарфоровом заводе в 1927 году.
Фарфоровая пара «Кузнец и жнец» (стоимость около 12 миллионов рублей)
«Кузнец и жнец», ЛФЗ, Екатерина Якимовская (автор модели Мария Страховская)
Эта пара фигурок – еще один прекрасный пример агитационного фарфора. Статуэтки, изображающие двух малышей, смело берущихся за тяжелую работу, подписаны Екатериной Якимовской. Эта художница работала на ЛФЗ до 1924 года, и ее работ сохранилось немного. Возможно поэтому цена фигурок на аукционе превысила заявленную стоимость в десять раз. «Кузнец и жнец» были проданы за рекордные 188 500 долларов.
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