Что произойдёт, если положить под простыни брусок мыла, и Почему не помешает попробовать сделать так

Мыло в постели: зачем?
Рубрика «невероятно, но факт» определенно существует не только в телепередачах, но и в реальной жизни. Нет, ну правда: даже в век продвинутой науки мы всё ещё не можем объяснить многие вещи. Которые, тем не менее, происходят здесь, сейчас и повсеместно. Мыло под одеялом – как раз такой случай. Никто не знает, как, но оно действительно спасает от одной распространённой проблемы!
Синдром беспокойных ног (СБН) не даёт нормально спать миллионам людей.
Мало что в жизни способно радовать на все 100%, когда ты не выспался. И вообще, после бессонной ночи погода кажется особой мерзкой, а люди – до жути раздражающими. Бессоннице только дай повод – атакует сразу. К примеру, одной из самых распространённых причин недосыпания и плохого сна является синдром беспокойных ног. СБН – это неврологическое состояние, при котором часто беспокоят неприятные ощущения в конечностях: спазмы, чувство тяжести, навязчивое желание подвигать ногами. По данным статистики, синдромом беспокойных ног страдает около 10% всего взрослого населения. И проявляется он, преимущественно, ночью.
Синдром беспокойных ног (СБН) не даёт нормально спать миллионам людей.
При чём же тут мыло? А при том, что несколько лет назад в одну из крупнейших газет США написала пожилая женщина с любопытной историей и вопросом. Однажды она не заметила, как оставила только что купленное мыло на кровати, и легла спать. Ароматный брусок женщина обнаружила только утром. Так же, как и ещё одну важную деталь: в ту ночь её впервые за много лет не беспокоил дискомфорт в ногах.
Без мыла под простынёй спазмы повторялись.
Дама решила проверить необычную теорию и продолжала оставлять мыло в постели на протяжении недели. Спазмы не повторялись. Но стоило ей убрать брусок, как уже через пару дней всё печально вернулось на круги своя. Так что пенсионерка решила поделиться своей находкой с авторитетным изданием и попросить журналистов объяснить произошедшее.
Люди стали оставлять мыло в постели.
Тема заинтересовала журналистов, и они взяли комментарии у нескольких неврологов. Каждый из врачей скептически отнёсся к эффективности «мыльного эксперимента» и назвал его антинаучным. Что не помешало газетчикам после выхода статьи получить несколько сотен сообщений от людей, которые попробовали оставлять мыло под простыней и тоже почувствовали, что синдром беспокойных ног отступил. Невероятно, но факт.
Судя по отзывам, лавандовое мыло – предпочтительней.
Так началась «мыльная эпопея», которая продолжается уже не первый год. Блогеры и ведущие ток-шоу вовсю рекомендуют оставить брусок мыла (особенно, лавандового) где-то на кровати, чтобы избавиться от дискомфорта в ногах и выспаться. А учёные продолжают искать объяснение этом странному феномену.
Магний или молекулы приятного аромата?
Пока самыми популярными теориями являются «магниевая» и «ароматическая». Согласно первой, мыло помогает снять мышечный спазм за счёт активного испарения магния. Магний, к слову, часто рекомендуют в качестве пищевой добавки при СБН. Сторонники второй теории убеждены, что терапевтический эффект оказывают ароматические молекулы в составе отдушек. Предположительно, лимонен (компонент многих эфирных масел) или же другое, пока неизвестное науке соединение.
Не попробуешь – не узнаешь.
Но самой популярной версией является эффект плацебо: мыло помогает, потому что люди верят в этот способ. Как бы там ни было, почему бы не опробовать загадочный метод на собственном опыте? Ведь из побочных эффектов – ну разве что непонимающий взгляд второй половинки.
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