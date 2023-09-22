Новые лайфхаки, которые пригодятся в быту

Даже если разговор с подругой начинается с обсуждения парней, нарядов, работы, то, в конце концов, он все равно «сворачивает» в сторону каких-то бытовых вопросов: готовки, уборки и пр.

И это здорово – есть возможность поделиться своими хитростями и узнать какие-то новые лайфхаки, которыми активно пользуется подружка, чтобы потом применить их на практике.







Хитрость 1: Влажное полотенце спасет тарелку от перегрева

Хитрость 2: Сливочное масло убирает следы фломастера

Хитрость 3: Диетические драники получаются в вафельнице

Хитрость 4: Зубная паста вместо клея

Хитрость 5: Детские салфетки уберут пятна от кофе

Хитрость 6: Манная крупа сделает тесто пышным и нежным

Хитрость 7: Чеснок продлит срок годности фруктов

Хитрость 8: Газета уберет неприятный запах из холодильника

Хитрость 9: Детское масло поможет распутать цепочку

Подложите под новую тарелку влажную ткань.Мы привыкли к тому, что основная часть испытаний ожидает нас во время готовки, особенно если делаешь блюдо по новому рецепту или пытаешься заменить одни продукты другими. Но маленькие трудности могут подстерегать и потом, например, во время сервировки.Представьте, что вы берете красивую новенькую тарелку, которую только вчера принесли из магазина, наливаете в нее горячий суп, а она начинает трескаться прямо у вас в руках…Хорошо, если жидкость оказывается на полу или на столе, но иногда она обжигает и руки.Чтобы избежать такой ситуации, обязательно кладите под «непроверенную» посуду влажное полотенце или тряпку. Это простое действие поможет избежать возможного перепада температур, из-за которого обычно деформируются кружки либо тарелки, и обезопасит вас от вероятных ожогов. Плюс не придется покупать новую посуду.Натрите порисованный участок сливочным мылом.Если дома есть маленькие дети, нужно быть готовыми к тому, что обои и мебель станут холстом для их будущих шедевров. Но если такие поверхности можно привести в порядок с помощью бытовой химии, то что делать с детской кожей, на которой после рисования обязательно остаются следы от фломастеров? Как показывает практика, обычное мыло в этой ситуации остается бессильным.На помощь продукт, который есть в каждом холодильнике – сливочное масло! Нужно отрезать небольшой кусочек, втереть его в следы от фломастера, а затем смыть все теплой водой. Пара движений – и ручки ребенка снова чистые.Тесто для драников не нужно специально адаптировать для вафельницы.Многие отказываются включать драники в свое меню, так как они жарятся на большом количестве растительного масла и отличаются высокой калорийностью (хотя в составе только овощи). Однако при желании можно найти лазейку, и приготовить действительно вкусные, полезные, а главное – диетические драники, которые никак не навредят вашей фигуре.Для этого нужно лишь заменить пшеничную муку рисовой или любым другим безглютеновым вариантом, а также использовать вместо классической сковороды…вафельницу! Да-да, в ней получаются прекрасные драники. А за счет того, что пластины нужно смазывать минимальным количеством растительного масла и лишь один раз, блюдо будет содержать гораздо меньше калорий.Единственный нюанс – в вафельнице драники готовятся чуть дольше, чем на сковороде, но зато вам не нужно будет постоянно находиться у плиты, чтобы они ненароком не подгорели. Через определенное время просто откройте вафельницу и достаньте красивые, румяные драники с золотистой корочкой.На зубную пасту получится закрепить бумажный постер.Звучит странно, но, как это ни удивительно, работает на все сто! Конечно, разбитую вазу или чашку зубная паста склеить не сможет (в этой ситуации уже ничего не поможет, лучше сразу выбросить), но благодаря ей вы сможете избежать поклейки новых обоев.Представьте, что ребенок захотел повесить на стену несколько плакатов с любимыми героями мультфильмов или компьютерных игр. Можно спорить с ним до хрипоты и говорить, что этого делать нельзя, а можно согласиться, но вместо клея использовать зубную пасту – она вполне способна удержать тонкий бумажный плакат. А когда у ребенка появится новый кумир или ваша нервная система перестанет выдерживать подобные «художества», вы сможете без проблем снять его, не повредив обои.Слегка потрите салфеткой загрязненный участок.Даже если у вас нет ребенка или дети уже взрослые, не отказывайтесь от покупки детских влажных салфеток. Поверьте, они становятся просто незаменимым помощником в решении многих бытовых вопросов. Например, с их помощью получится вывести пятна от кофе практически с любой ткани. Главное – действовать быстро и уверенно.Свежее пятно нужно обработать салфеткой, а затем посмотреть на результат – обычно загрязнение исчезает, будто по мгновению волшебной палочки, но если следы от кофе не выводятся полностью, нужно будет дополнительно постирать вещь в стиральной машине. Отдельный плюс детских салфеток состоит в том, что они гипоаллергенные и не содержат никаких агрессивных веществ, в отличие от специальных средств для выведения пятен.Добавляйте в тесто немного манной крупы.Если вы любите радовать членов своей семьи вкусной выпечкой, тогда вас наверняка заинтересует этот лайфхак. Оказывается, сделать блины, панкейки или оладьи нежными и пышными помогает обычная манная крупа. На 500 граммов муки достаточно трех чайных ложек без горки. Есть у этого ингредиента и еще одно секретное свойство – он помогает продлить свежесть выпечки. Можете не переживать, если домашние не съедят сразу все оладьи – на следующий день они будут не менее вкусными. Кстати, манку можно добавлять и в тесто для пирожков, булочек, хлеба – эффект будет не хуже.Положите несколько зубчиков неочищенного чеснока вместе с фруктамиФруктовая тарелка на столе – это не только красиво и эстетично, но также практично, ведь не приходится ломать голову над полезным перекусом или доставать из холодильника подгнившие яблоки, о которых все благополучно забыли. Единственный недостаток «открытого» хранения фруктов состоит в том, что при комнатной температуре плоды могут быстро испортиться.Чтобы этого не произошло, положите на тарелку вместе с фруктами пару зубчиков чеснока – благодаря ему плоды долгое время будут оставаться свежими. Главное условие – не снимайте кожуру, иначе характерный запах чеснока передастся его «соседям».Скомкайте газету и положите в холодильник.Большинство хозяек откладывают уборку в холодильнике до последнего. Вместо того, чтобы раз в неделю проводить ревизию продуктов, протирать полки и удобно раскладывать их содержимое, они дожидаются появление из холодильника неприятного запаха и только после этого берутся за тряпку. А иногда какой-то продукт портится совершенно неожиданно, и из-за него приходится проводить внеплановую уборку.К счастью, есть отличный способ, как не допустить появления в холодильнике неприятных ароматов. Для этого возьмите газету, разделите ее на несколько кусочков, скомкайте в шарики и разложите по полкам. Бумага отлично вбирает в себя лишнюю влагу, а заодно и специфические запахи. Главное – не забывать обновлять «поглотитель запахов» раз в 10-14 дней.Положите цепочку в емкость с детским маслом.Если вы храните цепочки в шкатулке, то наверняка знаете, как сильно они запутываются в процессе «отдыха». Приходится тратить тонну времени на то, чтобы устранить все узелочки, а когда цепочка наконец-то приобретает нормальный внешний вил, ее уже хочется не надеть, а выбросить.Предлагаем значительно ускорить процесс при помощи обычного детского масла. Налейте небольшое количество в блюдце или рюмку и окуните туда цепочку. Жирная жидкость сработает в качестве смазки для запутанных звеньев, и потом вы сможете легко и быстро устранить все узелочки с помощью иголки, зубочистки или пальцами.