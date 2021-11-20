«Вторая жизнь» старой вещи: как можно использовать старый шланг от душа

Что делать со старым шлангом от душа.

Выбрасывать - для слабаков.

Вся длинна не понадобится.

Срезанный кабель с «вилкой».

Кабель продевается вовнутрь шланга…

…и протягивается насквозь.

Работа с кабелем.

Патрон от лампочки.

Это ещё не всё.

Брусок тоже пригодился.

Центральное отверстие – для кабеля.

Догадываетесь, для чего боковые?

Преображение старого шланга для душа.

Тут уже все становится понятно.

Догадались?

Парень гордо продемонстрировал результат.

Почти стимпанк.