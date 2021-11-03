10 ужасных и шокирующих праздников в культурах разных народов

Сегодня очень часто бывает, что праздники превращаются в настоящую рутину. Люди тратят солидные суммы просто на то, чтобы накрыть шикарный стол и пообедать или поужинать в кругу родственников. Но далеко не все праздники таковы. История знает праздничные ритуалы, поражающие своей жестокостью, причём многие из них дошли и до наших дней.



День Невинных Младенцев

Фестиваль Шаро

Свежевание мужчин

Таргелии

Церемония нового огня

День черепов

День крови

Фестиваль Тинку

Ашура

Фестиваль Гадхимаи