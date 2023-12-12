Счастливые избранницы президентов США и их свадебные платья

Избранницы президентов США и их свадебные платья
За последние годы Америка видела немало президентских пар, выходивших на лужайку перед Белым домом рука об руку, улыбающихся и счастливых. А начнем мы, пожалуй, с Джона Кеннеди и его супруги Жаклин…
Джон Кеннеди (35 президент США, 1961-1963 гг.) и Жаклин Бувье
Жаклин Кеннеди до сих пор остается признанной иконой стиля не только в Америке, но и в Европе.
В далеком 1953 году французская журналистка Жаклин Бувье(Джеки) вышла замуж за молодого сенатора Джона Кеннеди.
Похоже, веселая была свадьба...
Рональд Рейган (40 президент США, 1981-1989 гг.) и Нэнси Дэвис
Рональд и Нэнси познакомились, когда оба еще были киноактерами. Свадьба их состоялась 4 марта 1952-го года и была очень скромной, они специально ее не афишировали. На невесте было простое серое платье безо всяких украшений.
Рональд Рейган в день его свадьбы с Нэнси Дэвис в марте 1952 года.
На свадьбу молодожены пригласили всего двоих гостей - актера Уильяма Холдена с женой Ардис.
Вскоре пошла в гору политическая карьера Рейгана – сначала он стал губернатором Калифорнии, а затем выиграл и президентские выборы. Надежной опорой в его политических делах стала хрупкая Нэнси. С карьерой киноактрисы она без сожаления распрощалась – самым главным в жизни для нее стала семья.
«Моя жизнь по-настоящему началась лишь в тот момент, когда я вышла замуж за Ронни».
Между собой у них всегда царило полное взаимопонимание. «Для меня всё было бы безразлично без неё» (Рональд Рейган).
«Этот брак действительно можно назвать счастливым. Супружеская жизнь, - считает Нэнси, - никогда не бывает «фифти-фифти», сколько ты мне, столько я тебе. Один всегда дает больше и всегда приходится идти на компромисс. Если, конечно, любишь человека. Каждый из нас двоих шел на компромисс все эти 50 лет».
Джордж Буш-старший (41 президент США, 1989-1993 гг.) и Барбара Пирс
Джордж и Барбара познакомились, полюбили друг друга, но тут в их жизнь вмешалась Вторая мировая война. 17-летнего Джорджа призвали на службу в качестве военно-морского летчика, но и там он не забывал о своей возлюбленной, посылая ей романтические письма. Даже свой самолет Джордж назвал ее именем – «Барбара».
6 января 1945 года они поженились.
Долгие годы прожили они в любви и согласии. «Я вышла замуж за первого мужчину, которого поцеловала».
Джордж Буш и Барбара со своим первенцем 1947 год
Это был самый продолжительный брак среди президентских пар Америки. И оба ушли из жизни в этом году, Барбара –12 апреля, а Джордж – 30 ноября.
Билл Клинтон (42 президент США, 1993-2001 гг.) и Хиллари Родэм
11 октября 1975 года Хиллари Родэм вышла замуж за Билла Клинтона, профессора права в Арканзасском университете.
Билл Клинтон трижды делал предложение Хиллари, прежде чем она, наконец, согласилась стать его женой, хотя и была влюблена в него. И только после того, как Билл купил для нее дом, сочтя его намерения серьезными, она сказала ему «да».
Джордж Буш-младший (43 президент США, 2001-2009 гг.) и Лора Уэлч
5 ноября 1977 года 31-летний будущий президент Джордж Буш-младший женился на 33-летней библиотекарше Лоре Уэлч. Случилось это спустя всего лишь три месяца после их знакомства. Свадьба была довольно скромной.
Будучи единственным ребенком в семье, Лора была в восторге от того, что выйдя замуж за Джорджа, обрела многочисленных родственников – братьев и сестер Джорджа.
Но этот брак принес ей множество проблем. Непросто складывались отношения со свекровью, Барбарой Буш, и муж, еще до свадьбы отличавшийся страстью к спиртному, продолжал пить. Пришлось приложить много сил, но все же Лора справилась - ей удалось помочь мужу побороть эту пагубную привычку.
Барак Обама (44 президент США, 2009-2017гг.) и Мишель Робинсон
Поженились Барак и Мишель 3 октября 1992 года.
И вот уже на протяжении многих лет их отношения остаются крепкими и нежными.
Рождество в Белом доме 2009 год
В этом году в очередную годовщину их супружеской жизни Барак написал:
«С годовщиной, Мишель! В течение 26 лет ты была экстраординарным партнером, кем-то, кто всегда может заставить меня смеяться. Ты мой любимый человек, с которым я готов увидеть мир».
Дональд Трамп (45 президент США, 2017-) и Мелания Кнаус
Нынешняя супруга Трампа – первая в истории жена американского президента, имеющая восточно-европейское происхождение.
Познакомились они в 1999 году. Увидев Меланию, снимавшуюся для одного из журналов, Трамп был покорен ее красотой. Бурный роман продолжался шесть лет, а в 2005 году они поженились.
Конечно же, свадебное платье Мелании от Christian Dior было шикарным, но огромным и очень тяжелым. Весило оно более 20 килограмм, и передвигаться в нем было физически очень сложно.
Поэтому покрасовалась Мелания в нем совсем немного, и сразу после торжественной церемонии взаимного обмена клятвами переоделась в легкое платье от Vera Wang, выполненное в греческом стиле.
Второе платье Мелании от Vera Wang
Дональд Трамп со своей красавицей-женой:
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