Что чаще всего достается ребенку от отца

Родители любят представлять, как будет выглядеть их будущий ребенок. Унаследует ли он мамины глаза или папин нос? Существуют ли какие-то определенные черты, которые мы получаем от каждого родителя?
Генетика – интересная и очень сложная вещь . Ребенок получает 23 хромосомы от матери и 23 – от отца, и существует множество вариантов того, как они будут сочетаться, и каким будет конечный результат. Хотя генетическое влияние в целом равноценно со стороны обоих родителей, многие ученые приходят к выводу, что отец порой оказывает большее влияние, чем мать.
1. Цвет глаз
Темный цвет глаз, такой как карий и черный является доминантным, в то время как светлый цвет глаз, например, голубой, является рецессивным. Обычно ребенок наследует доминантный цвет глаз родителей. Так, например, если у папы карие глаза, а у мамы голубые, то ребенок, скорее всего, будет кареглазым.
Но так происходит не всегда. Если у отца рецессивный цвет глаз, например, голубой или зеленый, у ребенка больше шансов унаследовать цвет глаз отца.
2. Ямочки на щеках
Что может быть прелестнее ямочек на щеках, и если у вашего отца были ямочки, велика вероятность того, что ребенок родится с такими же милыми ямочками.
Ямочки на щеках являются доминантной чертой, и их появление связано с расположением мышц на лице.
3. Рисунок отпечатков пальцев
У каждого человека свои уникальные отпечатки пальцев, и они не повторяются у родителей и у детей. Однако существует генетическая предрасположенность в отношении отпечатков пальцев.
Отпечатки отцов и детей хоть и никогда не бывают одинаковы, очень похожи. Посмотрите на руки ребенка, и вы увидите похожие завитки или дуги и у отца.
4. Симметрия лица
Генетика играет большую роль в том, какие черты лица или соотношение этих черт появятся у ваших детей.
Дети склонны наследовать симметрию лица отца, и если, глядя на вашего сына или дочь, вы отчетливо видите его отца, то для этого есть своя причина.
5. Рост ребенка
На рост ребенка оказывают влияние гены обоих родителей, однако отец играет большую роль в том насколько высоким или низким будет ребенок. Если отец высокий, то дети тоже будут высокими, может быть не такими высокими, как отец, если мать низкого роста, но тем не менее.
Существует способ, который помогает рассчитать примерный рост ребенка. Для этого выведите среднее значение роста матери и отца (рост матери + рост отца):2, а затем прибавьте 5 см, если у вас мальчик, или отнимите 5 см, если у вас девочка.
6. Вес ребенка
Вес в большей части определяется генетикой, и существует связь между весом родителей, а в особенности отца, и весом детей, когда они повзрослеют.
Интересно, что вес отца может влиять на вес ребенка при рождении. Так, если гены отца выражены во время беременности и внутриутробного развития ребенка, то гены матери могут быть подавлены в какой-то степени.
7. Волосы
Как и в случае с глазами, доминантные и рецессивные гены оказывают большое влияние на цвет волос.
Темные волосы являются доминантными, и если у вашего отца темные волосы, то у вас они тоже, скорее всего, будут темными.
Более того, гены отца играют решающую роль в том, какой будет текстура волос ребенка. Если у отца кудрявые волосы, то маловероятно, что у ребенка будут прямые волосы.
8. Губы
Что касается формы и размера губ, гены отца могут существенно повлиять на эту черту. Полные губы являются доминантной чертой, и если у отца полные губы, то у ребенка тоже, скорее всего, будут полные губы.
9. Проблемы с зубами
К сожалению или к счастью строение зубов, а также проблемы, связанные с ними, это наследственная черта. Если у отца были плохие зубы, то вероятно ребенку тоже придется столкнуться с проблемами.
Знали ли вы, что существует ген, отвечающий за появление щербинки между зубами? Если у вашего отца была щель между зубами, не удивляйтесь, если унаследуете такую же.
10. Склонность к риску
Если отец любит рисковать, то это может наложить отпечаток на личность будущих детей. Считается, что личность человека в какой-то степени предопределена с рождения.
Так, например, существует ген, отвечающий за поиск новизны и склоняющий человека к рискованному поведению. Человек, который склонен к авантюрам, скорее всего унаследовал эту особенность от отца.
11. Чувство юмора
Хотя не существует определенного гена, отвечающего за чувство юмора, существует ряд генов, которые определяют склонность к остроумию.
Конечно, чувство юмора является социальной чертой, и если родители любят подшучивать друг над другом и смеяться, то ребенок тоже будет веселым.
12. Интеллект
Потенциал интеллекта ребенка также в больше степени определяется генетикой, а именно интеллектом отца. Специалисты считают, что существует ряд генов, которые отвечают за высокий уровень интеллекта, или так называемые «гены гения». Так что, если ваш отец очень умен, считайте, что вам повезло.
13. Характер сна
Вы наверняка не раз видели ребенка и его отца спящих в одинаковых позах. Возможно, это связано с тем, что характер сна определяется генетикой отца. Если папа спит крепко и глубоко, велика вероятность того, что ребенок будет спать так же.
Если отец «сова» или страдает от бессонницы, эти особенности могут быть унаследованы и ребенку.
14. Световой чихательный синдром
Будьте здоровы! Если вы чихаете, глядя на Солнце или яркий свет, то, скорее всего, у вас наблюдается световой чихательный синдром.
Этот синдром также обусловлен генетически и является доминантным. Так что, если у вашего отца был чихательный синдром, то, скорее всего, у вас он тоже будет.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии