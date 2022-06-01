Что чаще всего достается ребенку от отца

Родители любят представлять, как будет выглядеть их будущий ребенок. Унаследует ли он мамины глаза или папин нос? Существуют ли какие-то определенные черты, которые мы получаем от каждого родителя?







Генетика – интересная и очень сложная вещь . Ребенок получает 23 хромосомы от матери и 23 – от отца, и существует множество вариантов того, как они будут сочетаться, и каким будет конечный результат. Хотя генетическое влияние в целом равноценно со стороны обоих родителей, многие ученые приходят к выводу, что отец порой оказывает большее влияние, чем мать.



1. Цвет глаз

2. Ямочки на щеках

3. Рисунок отпечатков пальцев

4. Симметрия лица

5. Рост ребенка

6. Вес ребенка

7. Волосы

8. Губы

9. Проблемы с зубами

10. Склонность к риску

11. Чувство юмора

12. Интеллект

13. Характер сна

14. Световой чихательный синдром