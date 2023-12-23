10 ценных предметов искусства, которые были найдены совершенно случайно

Случайные находки.
Когда случайно (или не совсем) люди находят картину известного художника, рукопись или дневники известного писателя, то это событие освещают все мировые СМИ. Ведь находка может стоить миллионы долларов. Часто случалось, что ценные артефакты обнаруживали в частных коллекциях, в тайниках и даже в камерах хранения. Но в этом обзоре «десятка» ценных находок, которые были сделаны в самых неожиданных местах.
1. Нацистский клад в крошечной квартире
В 2012 году полиция обнаружила коллекцию из более чем 1300 произведений искусства в небольшой квартире в Мюнхене. Большая часть работ считалась уничтоженной во время нацистского правления в Германии. Коллекция принадлежала арт-дилеру Хильдебранду Гурлитту, который во время Второй мировой войны использовал свою должность посредника при продаже произведений искусства за границу, чтобы скрыть и продать огромное количество картин.
Работы, большинство из которых, по-видимому, были приобретены на законных основаниях, были унаследованы его сыном Корнелиусом Гурлитом. Корнелиус хранил большую часть произведений искусства в своей маленькой квартире, продавая их, только когда ему были нужны деньги. После его смерти в мае 2014 года большая часть произведений искусства досталась музею в Швейцарии.
Полиция сделала открытие после того, как Корнелиус был задержан в поезде, и при нем нашли 9 000 евро. Учитывая, что он был безработным, налоговые органы получили ордер на обыск его квартиры. Во время обыска и нашли настоящий клад.
2. Картина в диване
В 2007 году немецкая студентка в Берлине купила кушетку на блошином рынке. Когда она разложила диван дома, то обнаружила во внутреннем ящике небольшую картину маслом. Оказалось, что это было полотно под названием «Подготовка к побегу в Египет» неизвестного автора (хотя считается, что художник был приближен к венецианскому живописцу Карло Сарачени). Картина была написана между 1605 и 1620 годами.
Впоследствии «Подготовку к побегу в Египет» приобрел с аукциона в Гамбурге анонимный покупатель за 27 630 долларов, что принесло студентке в 100 раз больше денег, чем она заплатила за диван.
3. Картина Тамайо в куче мусора
Жительница Нью-Йорка, которая шла по Манхэттену в 2003 году, случайно заметила картину, лежащую в мусорном баке. Элизабет Гибсон ничего не знала о современном искусстве, но картина понравилась ей, и она унесла ее домой. Женщина в течение 4 лет пыталась узнать, что это за полотно, пока наконец не увидела сайт, на котором оно было упомянуто на выставке Antiques Roadshow.
Картина была сделана мексиканским художником Руфино Тамайо, который умер в 1991 году. Произведение «Три персонажа» было написано в 1970 году и ранее принадлежало анонимному коллекционеру из Хьюстона. Оно было украдено во время переезда, и с тех пор считалось утерянным. Узнав об этом, Элизабет принесла его в Sotheby's, где получила вознаграждение от владелицы в размере 15 000 долларов за его поиск, а также награду от аукционного дома (ее размер не разглашается).
4. Золотой Будда внутри статуи
Гигантскую статую Будды высотой 4,8 метра и весом около 5,5 тонн, датируемую XIII или XIV веком, возили по различным храмам в течение многих лет, прежде чем она в конечном итоге «поселилась» в Ват Траймите в Таиланде. Данный храм был недостаточно велик, чтобы огромная скульптура поместилась внутри, поэтому ее разместили снаружи, под оловянной крышей.
В 1954 году храм был расширен, и статую решили переместить внутрь, однако при этом ее случайно уронили на пол. Рабочие обнаружили, что штукатурка частично была сколота на одном из углов статуи, а под ней блестел металл. После тщательного удаления остальной штукатурки, обнаружилось, что статуя на самом деле сделана из золота.
В какой-то момент в прошлом статуя была покрыта гипсом и окрашена. Ученые предположили, что это было сделано специально против краж, чтобы скрыть настоящую ценность статуи. Со временем люди забыли о золотой скульптуре под гипсом, полагая, что это просто очередная обычная статуя.
5. Картина Джексона Поллока в благотворительном магазине
В 1990-х годах бывшая водитель-дальнобойщик Тери Хортон зашла в благотворительный магазин и увидела там странную картину. Немного поторговавшись, она сбила цену с $ 7 до $ 5 и приобрела полотно, намереваясь подарить его другу. Тем не менее, знакомый учитель искусства, который зашел к ней в гости, случайно заметил картину и ее уникальный стиль, и посчитал, что это могла быть работа Джексона Поллока.
Естественно, Хортон захотела проверить подлинность картины. Эксперты аукционных домов отказались это делать, поэтому она обратилась к судмедэксперту, который проверил подлинность произведения, исходя из дактилоскопических данных. Несмотря на то, что по-прежнему продолжаются напряженные споры о том, подлинна ли картина (хотя отпечатки на ней совпали с отпечатками Поллока), Тери Хортон уже получила множество предложений, и в настоящее время картина, которая экспонируется в галерее Торонто, оценивается в 50 миллионов долларов.
6. Постер фильма, найденный сзади произведения искусства
Антиквар и коллекционер Лаура Стуффер, просматривал предметы в комиссионном магазине, заметила картину «Зов пастуха». Полотно, на котором была изображена собака, нашедшая потерявшегося ягненка, было написано между 1850 и 1880 годами. Она сразу узнала картину и купила ее по относительно низкой цене.
Намереваясь очистить невероятно пыльную картину, Лаура обнаружив, что между рамкой и полотном находился плакат — оригинальный рекламный постер классического фильма 1930 года «На Западном фронте без перемен». Сегодня осталось очень мало вещей, связанных с этим фильмом, что делает плакат более ценным, чем оригинал картины, который Лаура первоначально покупала.
7. Редкая живопись в заброшенной квартире
В квартире, пустовавшей в течение 70 лет, нашли картину художника Джованни Больдини, которая в конечном итоге была продана за $ 2,5 миллиона. Первоначальная владелица квартиры сбежала из Парижа перед началом Второй мировой войны, но продолжала оплачивать квартиру, несмотря на то, что так никогда и не вернулась из своего нового дома на юге Франции. Когда она умерла в 2010 году, эксперты вскрыли дверь, чтобы описать имущество.
Хотя в квартире было много дорогостоящих предметов, разбросанных повсюду среди груд пыли, одна картина сразу привлекла всеобщее внимание. Хотя эксперты подозревали, что, возможно, это был Больдини, они не могли найти упоминания о картине в каких-либо записях. Однако, обыскав дом, они нашли записку, подписанную самим Больдини, которая подтвердила, что картина была подлинной.
8. Венера Милосская, погребенная под землей
Эта известная статуя была случайно обнаружена, когда на нее наткнулся в своем поле фермер из греческой деревни Трити по имени Йоргос Кентротас. С помощью французского моряка, который как раз искал в этом месте древности, он смог за несколько часов выкопать всю скульптуру и ряд других статуй.
Французский военно-морской офицер, который был на острове, немедленно договорился о том, чтобы статуя была куплена французским послом. Позднее она была подарена королю Людовику XVIII, который затем пожертвовал статую Лувру.
9. Древняя статуя, используемая в качестве велосипедной стойки
Два египтолога обнаружили 2700-летнюю статую фараона Тахарки в подвале британского музея. В статуе, которая является одним из редчайших примеров кушитского искусства, египетского фараона изобразили как бога, идущего вперед к победе.
Произведение искусства пролежало забытым в подвале археологического музея «Башня Божьего Дома» в Саутгемптоне более ста лет. Сотрудники, не подозревая, что статуя имеет какую-либо ценность, использовали ее в качестве стойки для велосипедов. Об ее настоящей ценности стало известно совершенно случайно, когда два эксперта по Древнему Египту посетили музей и заметили необычную «стойку».
10. Древний диск под городом
25 февраля 1978 года бригада электриков разрыла дорогу, чтобы проложить новые кабели. После того, как они углубились в землю на два метра, лопаты заскрежетали по большому куску камня. Тщательная раскопка привела к тому, что на свет показался гигантский каменный диск весом около 20 тонн. На диске была детальная резьба, изображающая ацтекскую богиню Койольшауки.
Это открытие привело к тому, что начали раскапывать всю окрестную местность в поисках других артефактов. Оказалось, что под городскими кварталами находилось основание древнего ацтекского храма, который был разрушен испанскими колониальными силами.
В ходе дальнейших раскопок нашли остатки храмовой пирамиды, а также множество скелетных останков, более мелких статуй и резных фигур. Большинство находок теперь можно увидеть Темпло Майор, всего в 180 метрах от того места, где был найден оригинальный диск.
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