В чём секрет уникальной ручной ковки корейской бронзовой посуды, которую считают пиком совершенства

В мире, где одноразовые предметы массового производства стали нормой, традиционные ремёсла обладают совершенно особой притягательностью. Ярчайшим примером такого является уникальная корейская бронзовая посуда Bangjja yugi, которую куют вручную. Она славится своим замысловатым дизайном, тщательным вниманием к деталям и впечатляюще искусной работой с металлом, которой знамениты мастера из Кореи. Тайные знания об этом мастерстве передавались из поколения в поколение. В чём же секрет этих изделий, которые ранее были доступны лишь правящей элите?
Древняя традиция
Процесс создания этих изделий чрезвычайно трудоёмкий.
Эти невероятно красивые изделия требуют колоссального труда. Что же делает их столь желанными, достойными всех усилий, что эта посуда продолжает занимать такое особое место в корейской культуре? Панца юги — это традиционная корейская посуда из бронзы ручной ковки. Её изготавливают из сплава меди и олова. Соотношение одного металла к другому в этом сплаве составляет 3 к 1. Она прочна, экологична и абсолютно не токсична. По этой причине изделия исторически использовались в качестве столовых приборов на столах всех королевских семей Кореи.
Посуда из бронзы всегда украшала столы монарших особ.
Кроме отличной термической устойчивости панца юги славится своими антибактериальными свойствами. В этих сосудах еда и напитки очень долго остаются свежими. Корейцы очень ценили эту посуду, а потому передавали по наследству из поколения в поколение. Особы королевских кровей весьма ценили эти изделия за то, что по изменению цвета посуды можно было определить не отравлена ли еда. Если в такой сосуд добавляли какой-нибудь яд, то он темнел.
Если в такую посуду попадал яд, то она темнела.
Уникальный сплав
В Китае всегда традиционно использовали посуду из керамики, в Японии её делали из дерева, а в Корее ввели в обиход сосуды из бронзы. Уникальность этим изделиям придавал особый состав сплава, а именно соотношение меди к олову 3 к 1. Панца юги содержит, таким образом, гораздо больший процент олова, чем прочие бронзовые изделия. Всё дело в том, что чем больше олова, тем более хрупкой становится бронза.
В этой посуде используется особый сплав.
Только вот корейцам удалось изобрести совершенно уникальный способ формовки. При нём бронза обретает наоборот повышенную прочность, несмотря на повышенное содержание олова в своём составе.
Корейские кузнецы при создании своих изделий нагревают до необходимой температуры сплав и обрабатывают его молотком. Потом металл охлаждают и опять нагревают. Это повторяется много раз. Именно поэтому панца юги называют «посудой тысяч ударов». Кроме всего прочего эта посуда не гнётся и не ломается, сплав используют при создании народных ударных инструментов.
Металл несколько раз нагревают, охлаждают и обрабатывают.
Этот сплав используют даже для создания ударных инструментов.
Панца юги снова завоёвывает рынок
Первые сосуды из бронзы начали производить ещё в бронзовом веке. Когда Корея оказалась под властью Японии, то ремесло потихоньку начало приходить в упадок. После обретения независимости, популярность панца юги начала опять стремительно расти. Только в последнее время уникальная посуда начала сдавать свои позиции вездесущему пластику и нержавеющей стали.
Сегодня эта посуда вновь обретает популярность.
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