В чём секрет уникальной ручной ковки корейской бронзовой посуды, которую считают пиком совершенства

Древняя традиция

Процесс создания этих изделий чрезвычайно трудоёмкий.

Посуда из бронзы всегда украшала столы монарших особ.

Если в такую посуду попадал яд, то она темнела.

Уникальный сплав

В этой посуде используется особый сплав.

Металл несколько раз нагревают, охлаждают и обрабатывают.

Этот сплав используют даже для создания ударных инструментов.

Панца юги снова завоёвывает рынок

Сегодня эта посуда вновь обретает популярность.