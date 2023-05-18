При выращивании чеснока огородники часто сталкиваются с проблемой, когда листья желтеют, а ствол становится тонким.
Все это приводит к неудовлетворительному качеству урожая. Причин, почему это происходит, может быть несколько:
нехватка элементов питания в почве;
переувлажнение или недостаточный полив;
болезни и вредители.
Если головка чеснока выглядит здоровой, и вы уверены в том, что правильно осуществляете полив, то вероятнее всего чесноку просто не хватает элементов питания для активного роста и развития.
Пожелтение листьев говорит о том, что чесноку не хватает азота, магния, который принимает непосредственное участие в процессах фотосинтеза, и серы, которую очень любит чеснок.
Решить проблему нехватки этих питательных веществ очень просто с помощью карбамида, содержащего азот, и сульфата магния, в состав которого входит сера и магний.
Для приготовления эффективного средства растворите в 10 литрах теплой воды с температурой 35-40 градусов 3/4 части столовых ложки карбамида и 1/4 часть столовой ложки сульфата магния. Этого количества хватит на обработку 1 кв.м посадок чеснока.
Эффект будет заметен уже после первого использования простой подкормки: лист станет более крупным и зеленым, стебель утолщится, что скажется и на размере самой головки чеснока.
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Подкормка для чеснока, которая сделает листья зелёными, ствол толстым, а головки крупными
При выращивании чеснока огородники часто сталкиваются с проблемой, когда листья желтеют, а ствол становится тонким.
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