Один день из жизни секс-сотрудницы легального борделя в Лас-Вегасе

В Лас-Вегасе существуют легальные дома терпимости, и жизнь в них для обычного человека загадка. Что происходит за кулисами непристойного шоу с исполнением любых желаний? Работница сексуального фронта по имени Алисса рассказала журналу Vice о том, как это — работать в легальном борделе в Лас-Вегасе.



Алисса работает в борделе Sheri’s Ranch уже шесть лет. Фотографии иллюстрируют ее повседневную жизнь, которая хоть и не выглядит ужасно или маргинально, все же не является вполне обычной. Обстановка выглядит опрятно, безопасно и честно.













«Мой день начинается с ранней тренировки в нашем спортзале, а потом я проверяю, чтобы в моей комнате было все необходимое на неделю: презервативы, игрушки, очищающие средства, лубриканты и все остальное подготавливается, а также выбираются наряды. Мне нравится переодевать белье и сексапильные платья, и каблуки обязательны!»







«Когда я заканчиваю делать прическу и макияж, я проверяю электронную почту на предмет заранее оговоренных встреч и потенциальных клиентов. Я встречаюсь с клиентами без предварительной брони в нашем спорт-баре или в очереди с другими девушками, а затем заманиваю их к себе в комнату. Как только мы оказываемся там, мы оговариваем цену и обсуждаем подробности того, как будем проводить время вместе.

Оплата вносится старшему смены в офисе, и я ввожу информацию о «вечеринке» в нашу компьютерную систему. «Вечеринками» мы на ранчо называем сеансы с клиентами».«После окончания нашей вечеринки я провожаю клиента в приемную, где хостесс спрашивает, все ли ему понравилось, и он возвращается в наш спорт-бар или в свою машину, или в заказанный у нас лимузин уже с улыбкой». Я убираю комнату и жду следующего клиента. Я заканчиваю день в комнате хорошей книгой или разговорами с подругами , которые тоже работают на этой неделе».«Я занимаюсь секс-услугами с января 2010 года, и сначала работала нелегально в эскорт-сервисе в Сиэтле. Через восемь месяцев я узнала о более безопасном и легальном варианте работы и с тех пор я в Sheri’s Ranch, вот уже шесть лет».Табличка, в которой говорится, что вход разрешен только клиентам старше 21 года, а также что использование латексных презервативов обязательно для всех видов сексуальной активности.«Одна подруга, которая занималась эскортом, как-то упомянула, что это хороший способ быстро заработать. Будучи развратной девицей, я была влюблена в такой чувственный образ жизни. Другая подруга из эскорта рассказала мне о легальных борделях в Неваде, в частности, о Sheri’s Ranch. Я заглянула к ним на сайт и загрузила свои фотографии. На следующей неделе я уже сидела в самолете до Лас-Вегаса».«Чтобы поддерживать безопасность и упорядоченность нашего пространства, в Sheri’s Ranch есть много правил. Для защиты приватности наших клиентов и девушек запрещено оборудование для видеозаписи и камеры. (Я, конечно же, нарушаю правила, но при наличии разрешения!) Никакого оружия и наркотиков. Мы учитываем все наши доходы и на следующей неделе получаем чек , так что мы не храним деньги у себя. Если тебя поймают на воровстве или употреблении наркотиков, тебя немедленно вышвырнут с территории. Презервативы обязательны для ВСЕХ видов сексуальной активности — безопасность превыше всего! Никаких домогательств за пределами борделя. Мы считаемся закрытым домом, поэтому когда мы прибываем сюда и начинаем работать, мы не можем уйти до окончания срока контракта. Это также означает, что клиенты не могут забрать нас из борделя».«У нас может работать до 25 девушек одновременно, и обычно на неделе работает не меньше 17. Есть постоянная сменяемость штата из более 100 девушек каждую неделю. У нас также есть и другой персонал, в том числе — горничные, круглосуточная охрана, старшие по смене, хостесс, повара, технический персонал и бармены. Есть управляющий обслуживающим персоналом и наша Мадам, которая руководит девушками».Секс- меню Предупреждение о неприемлемости воровства.Предупреждение о неприемлемости наркотиков.«Моим самым запоминающимся впечатлением был клиент, который провел со мной целую неделю. Мы проводили время в наших номерах в бунгало с шампанским, напитками и едой, которые подавали всю неделю, а еще каждый вечер приходили разные девушки, чтобы порезвиться с нами. Мне даже удалось поиграть с девушкой, в которую я была влюблена! Мы проводили день и ночь, играя в разные сексуальные игры и просто расслабляясь и смотря фильмы. Мы перепробовали все наши специальные комнаты, включая комнату с джакузи и садо-мазо, наслаждаясь всем, что предлагает Sheri’s».«Наши специалитеты — это наше секс-меню со списком всех сексуальных услуг, предоставляемых в Sheri’s Ranch. Я выполняю большинство услуг в зависимости от цены, которую клиент готов заплатить. Самая популярная — это «половина на половину», в которую входит традиционный и оральный секс. Одни из моих любимых — шоу «девушка с девушкой», пенная вечеринка в ванной и ролевые игры».«В свободное от работы время я отдыхаю в баре с другими девушками, клиентами и местными. Мы пьем, играем в бильярд, слушаем музыку и иногда попадаем на девушку на пилоне! По четвергам один из местных любит наряжаться и устраивать караоке, и нам бывает очень весело. У меня также есть шоу на YouTube и фильм под названием “Sheri’s Cribs”. Я делаю интервью с каждой девушкой, а они мне показывают свою комнату. Это отличный способ познакомиться со всеми девушками».«Я бы посоветовала другим девушкам заниматься этим легально. Бордели — единственный безопасный и адекватный способ работать в секс-индустрии. Так можно больше зарабатывать, веселиться и быть в безопасности!»Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)