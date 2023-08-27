Какие тайны Индии хранит перевернутый древний храм Рани-ки-Вав

Уникальный колодец

Рани-ки-Вав.

Вид сверху на Рани-ки-Вав.

Вид на колодец.

Погребённый несколько веков под водой

Несколько столетий Рани-ки-Вав существовал лишь в местных легендах.

Учёными был проделан колоссальный труд для восстановления Рани-ки-Вав во всём блеске его былой славы.

Конструкцию надёжно укрепили.

Каждый год сюда приезжают миллионы туристов, чтобы своими глазами увидеть это чудо света .