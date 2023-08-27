Какие тайны Индии хранит перевернутый древний храм Рани-ки-Вав

В Индии есть множество баори (ступенчатых колодцев), но среди них всех выделяется безмерно впечатляющее архитектурное сооружение - Рани-ки-Вав. Индийский народ сооружал такие колодцы на случай продолжительной засухи. Рани-ки-Вав же был возведён как перевёрнутый храм и является просто невероятным произведением древнего зодчества. Кроме этого, он знаменит тем, что несколько столетий был затоплен и скрыт под землёй, а открыт заново лишь в 20 веке...
Уникальный колодец
Рани-ки-Вав расположен в городе Патан, в штате Гуджарат (Индия). Возведён он был ещё в 11 веке, во времена правления династии Соланки. Он был заказан царицей Рани Удаямати в память о её муже, царе Бхиме I. Название, Рани-ки-Вав, буквально означает «Колодец царицы».
Рани-ки-Вав.
Колодец построен в архитектурном стиле Мару-Гурджара, известном своей сложной резьбой и орнаментом. Ступенчатый коридор спускается на семь уровней и ведёт к глубокому резервуару с водой. Стены украшены более чем пятью сотнями крупных скульптур и тысячами второстепенных, изображающих индуистских божеств, небесных существ, а также различные цветочные и геометрические мотивы. Главной темой всех изображений является Дашаватара, десять воплощений бога Вишну, представленная серией скульптур.
Вид сверху на Рани-ки-Вав.
Колодец просто огромен. Его размеры достигают 65 метров в длину, 20 метров в ширину, а глубина — почти три десятка метров. Шахту окружают ряды лестниц, расположенных ярусами, которые отделяют друг от друга четыре площадки на разных уровнях. Отличает это сооружение от всех подобных, делая уникальным, то, что это не просто резервуар для воды, а храм — место паломничества и поклонения. Строился Рани-ки-Вав два десятка лет, если верить историческим записям об этом.
Вид на колодец.
Погребённый несколько веков под водой
С течением времени воды близлежащей реки Сарасвати заполнили колодец, буквально скрыв его ото всех. Память о нём хранилась лишь в многочисленных местных легендах.
Несколько столетий Рани-ки-Вав существовал лишь в местных легендах.
В конце 19 века британцы Генри Казенс и Джеймс Берджесс описали Рани-ки-Вав как огромный колодец, от которого остались лишь несколько торчащих на поверхности столбов. В середине 20 века раскопки обнаружили часть ступенчатого колодца. Почти три десятка лет понадобилось, чтобы раскопать и восстановить это архитектурное чудо зодчих древности. Был проделан колоссальный труд по очистке от огромного количества ила, покрывшего все поверхности, солевых отложений. Хрупкая конструкция была укреплена и шедевр архитектурного искусства был возвращён к жизни.
Учёными был проделан колоссальный труд для восстановления Рани-ки-Вав во всём блеске его былой славы.
Конструкцию надёжно укрепили.
В 2014 году Рани-ки-Вав был внесён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Таким образом мировое сообщество признало всю ценность этой уникальной культурной памятки, которая является шедевром искусства. Сегодня многие восхищаются великолепием данного строения, где слились воедино технологическое, архитектурное и художественное мастерство. Рани-ки-Вав был построен в тот период, когда искусство возведения таких колодцев было доведено до совершенства. Архитектурный стиль Мару-Гурьяра отражает всё безусловное изящество этой невероятно сложной техники и непередаваемую красоту всех деталей и пропорций строения. Вне всяческих сомнений, этот архитектурный шедевр является королём ступенчатых колодцев Индии.
Каждый год сюда приезжают миллионы туристов, чтобы своими глазами увидеть это чудо света.
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