8 преобразований бывших заводов и фабрик в стильные жилые дома

В нашем мире ничего не бывает вечного и, если 100 лет назад тот или иной город нуждался в сталелитейных заводах, кондитерских или шляпных фабриках, то сейчас они потеряли свою значимость и превратились в навевающие тоску «заброшки». К счастью, для некоторых объектов период забвения завершился вдохновляющими преобразованиями, позволившими промышленные здания превратить в захватывающие дух комфортабельные дома.
1. Дом-офис в здании авиазавода Wotton Works в Лондоне (Великобритания)
Промышленное здание на северо-западе Лондона, бывшее когда-то авиазаводом, превратили в дом-офис (Великобритания). | Фото: loveproperty.com.
Жилое пространство может похвастаться современным интерьером, открытой планировкой и современным комфортом (Лондон, Великобритания).
Лондонский авиазавод Wotton Works, принадлежавший аэрокосмическому производителю Handley Page, прославившемуся созданием бомбардировщика Halifax для британских Королевских ВВС времен Второй мировой войны, был закрыт в начале XXI века. Но он недолго пустовал, архитекторы Кэрин О'Хаган и Коррин Куиннфор, выкупившие промышленный объект площадью 1,2 тыс. кв. метров, превратили его в современный дом-офис, где помимо двухэтажного жилого пространства и большого офиса имеется живописный внутренний двор.
Нижний этаж превращен в офисное помещение, а внутренний дворик украшает «зеленая» стена (Лондон, Великобритания).
Бывший сборочный цех превратился в двухуровневые апартаменты с открытой планировкой и масштабным остеклением. Остальные же помещения переоборудовали в просторный офис, открытые террасы, несколько уединенных зон отдыха, которые выходят во внутренний дворик с потрясающей живой стеной, поднимающейся на всю высоту здания. При этом открытое пространство двора используется для парковки автомобилей как владельцев, так и сотрудников или клиентов.
2. Преобразование шляпной фабрики в Берлине (Германия)
В глубине двора на 4 этаже бывшей шляпной фабрики появилась стильная квартира (Берлин, Германия). | Фото: homeworlddesign.com.
Зона кухни-столовой оформлена в скандинавском стиле, который эффектно переплетается с индустриальным прошлым помещения (Берлин, Германия).
Небольшое по площади помещение в старинном доме 1903 года постройки, которое в былые времена служило фабрикой по изготовлению шляп, точнее сказать одним из ее цехов, находится на 4 этаже здания. Сама по себе фабрика давно потеряла свое функциональное значение и была распродано разным владельцам. Предприимчивый хозяин, кому досталось 95 кв. метров с умом распорядился имеющейся площадью, умело задействовав 3 больших окна, которые и предопределили размещение жилых зон. Учитывая, что это последний этаж промышленного здания, потолки имеют элегантные своды и открытые балки, которые оставили в неизменном и открытом виде, восстановив лишь целостность кирпичной кладки, имеющейся даже на потолке, что является большой редкостью в современных реалиях.
Кирпичная кладка стала главной изюминкой дизайна интерьера (Берлин, Германия).
После преобразований квартиру смело можно назвать вершиной индустриальной элегантности, где остатки фабричных корней можно увидеть в случайных бетонных колоннах или выступающих балках, а также в кирпичной кладке на некоторых стенах и потолке, которые служат стильным фокусом. После реконструкции гостиная и кухня-столовая имеют открытую планировку, что в куче с высокими потолками и большими окнами помогли создать видимость простора. Небольшая по площади спальня с выходом на балкон максимально изолирована от жилой зоны, чтобы создать уединенный уголок с видом на закат, который можно увидеть и с зоны гостиной, и с кухни-столовой. Также в квартире имеется две благоустроенных ванных комнаты, так что новые владельцы, у которых найдется миллион евро (поскольку она выставлена на продажу) смогут жить в комфортных условиях.
3. Преобразование старинного завода по производству джина в Лондоне (Великобритания)
По внешнему виду никак не определишь, что это было за задние, и какие изменения оно претерпело (Лондон, Великобритания). | Фото: openpracticearchitecture.com.
Интерьер гостиной и спальной комнаты, в преобразованной винокурне (Лондон, Великобритания).
Учитывая стоимость недвижимости в столице Великобритании, неудивительно, что пустующие промышленные здания не превращаются в устрашающие развалюхи, а становятся ультрасовременными жилыми резиденциями, даже если до преобразований имели совсем удручающий вид. К примеру, супруги-архитекторы, имеющие собственную студию Open Practice Architecture, вдохнули новую жизнь в то, что когда-то было викторианской винокурней в Восточном Лондоне. Учитывая, что старинное здание было в аварийном состоянии пришлось не только выбросить все, что находилось внутри помещений (оборудование и полуразрушенные перегородки/пол), но и устанавливать новую поддерживающую конструкцию.
В интерьере переплелись индустриальный стиль и теплые ноты домашнего уюта (Лондон, Великобритания).
Проблема этого помещения состояла еще в том, что нем не было предусмотрено окон, так что пришлось проводить грандиозную перепланировку, чтобы избавиться от мрачного индустриального пространства. При этом стиль появившихся окон гармонировал с историческим прошлым здания, не нарушая общую картину и обеспечивая достаточным количеством света внутреннее пространство. Плюсом же помещения стала высота потолков, позволившая разделить пространство в зоне кухне, над которой обустроили просторную спальную комнату, с двух сторон отделенную стеклянными панелями, чтобы зрительно расширить пространство. Также в квартире сохранили индустриальный стиль, добавив дерева, чтобы создать особый домашний уют и тепло, исходящее от этого материала и от дровяной печи, установленной в гостиной открытой планировки.
4. Современная резиденция в фабричном здании Сиднея (Австралия)
Фабричное здание выглядит вполне привлекательно, но заподозрить, что в нем жилая резиденция никак нельзя (Сидней, Австралия). | Фото: q-projects.ru.
В интерьере сохранилось немало элементов, говорящих о том, что это было промышленное здание (Сидней, Австралия).
Впечатляющие формы и серый кирпич не предвещают того, что за неприметной дверью находится современная жилая резиденция. Здание, опустевшей фабрики площадью 280 кв. метров, благодаря стараниям специалистов компании Q Projects наполнено стильными архитектурными деталями, отреставрированными деревянными балками и металлическими опорами, которые можно увидеть в некоторых зонах.
В преображенной резиденции открытым пространствам уделили особое внимание (Сидней, Австралия).
Примечательно: Инновационное сочетание оригинальных деталей с современным дизайном принесло архитектурной компании престижную награду Master Builder's Award, которую они получили за перепрофилирование заброшенного здания фабрики. Трансформация была настолько потрясающей, что компания решила выставить на продажу преображенную резиденцию, которая была продана за рекордные 3 млн долларов.
5. Просторная резиденция старинной фабрики в нью-йоркском районе искусств Вест-Челси (США)
Кирпичные стены с патиной напоминают о временах промышленного расцвета здания, а потолочные люки обеспечивают дополнительное освещение внутреннего пространства (Нью-Йорк, США). | Фото: loveproperty.com.
При оформлении интерьера использовали старую и переработанную древесину (Нью-Йорк, США).
Авторы Novate.ru хотели бы отметить, что это не первое преобразование старинной фабрики в нью-йоркском районе искусств Вест-Челси, которая после реорганизации предприятия служила складом бродвейского сценографа Джона Х. Янга, создающего декорации для театральных представлений в начале XX века. Склад, в котором раньше размещались креативщики, совсем недавно был еще и офисом модной фирмы Лопес Кнудсен.
В новой резиденции имеется и открытый балкон, выходящий во внутренний двор (Нью-Йорк, США). | Фото: loveproperty.com.
Но после последней трансформации стараниями специалистов известной компании Christie's International Real Estate старинная фабрика превратилась в роскошную жилую резиденцию, которая может похвастаться просто грандиозной гостиной открытой планировки. При ее оформлении задействовали всю высоту склада – 10,3 м и полностью восстановили потолочные люки, сквозь которые пробивается солнечный свет, а в ночное – свечение Луны и блики фонарей, расположенных на крыше здания. Стоит отметить, что не все помещения имеют выраженный функционал, поскольку преображенное здание фабрики планировали продать, и уже новый хозяин мог использовать их на свое усмотрение.
6. Пентхаус на вершине электромагнитного завода Magnéto Belge в Брюсселе (Бельгия)
Эффектное слияние промышленной эстетики с шикарным современным дизайном от Джерома Лескренье, основателя Demo Design (Брюссель, Бельгия). | Фото: demodesignstudio.com.
В интерьере двухуровневого пентхауса сохранились бетонные опорные конструкции, открытые металлические трубы и арочные потолки (Брюссель, Бельгия).
Брюссельское агентство недвижимости Sotheby's International Realty приложило немало усилий, чтобы превратить чердачное помещение заброшенного электромагнитного завода Magnéto Belge в Брюсселе в роскошный пентхаус. Завод, построенный в 1919 году в стиле ар-деко являлся прекрасной основой для творческих изысканий несмотря на то, что в 1942 г. здание было разрушено пожаром. Спустя несколько десятилетий помещения были восстановлены и использовались в качестве офисов нескольких компаний.
Из гостиной есть выход на открытую площадку более 200 кв. метров, откуда открывается панорамный вид на город и близлежащий парк (Брюссель, Бельгия). | Фото: demodesignstudio.com.
А в 2017 году очередь дошла и до чердачного помещения, за реконструкцию которого взялся Джером Лескренье, основатель Demo Design, который и показал своеобразный мастер-класс по слиянию промышленной эстетики с шикарным современным дизайном. Бетонные конструкции, открытые металлические трубы и арочные потолки — вот лишь некоторые из вдохновляющих архитектурных деталей пентхауса, которые достанутся новому владельцу (у кого возникнет желание его приобрести и окажется минимум 1,5 млн евро).
7. Неожиданная реконструкция корпуса сталелитейного завода в Мельбурне (Австралия)
Реконструкция корпуса сталелитейного завода является примером высокого мастерства специалистов компании Neometro (Мельбурн, Австралия).
Высота потолков позволила разделить пространство на два уровня, при этом гостиная имеет открытую планировку (Мельбурн, Австралия). | Фото: neometro.com.au.
Расположенный недалеко от центра модного района Николсон-Виллидж в Мельбурне, потрясающий новый дом появился на территории бывшего сталелитейного завода. Специалисты компании Neometro мастерски трансформировали промышленное здание, превратив его в комфортабельные апартаменты, а об индустриальном прошлом напоминает лишь металлическая задняя часть здания. Они рационально использовали высоту корпуса, что помогло дифференцировать пространство, усиливая ощущение простора.
Трудно поверить, что этот элегантный дом когда-то был сталелитейным заводом (Мельбурн, Австралия).
Авторы проекта преобразований обустройству внутреннего двора уделили не меньше внимания, чтобы превратить его в тихий оазис с обширными зелеными зонами, что добавляет тропическую атмосферу среди городской суеты.
8. Завод по переработке хмеля в Лондоне (Великобритания)
Специалист дизайнерской студии Coupdeville Architects сохранили старинное очарование викторианской постройки, выходящей на центральную улицу (Лондон, Великобритания). | Фото: architectsjournal.co.uk.
В бывшем промышленном здании удалось создать теплый домашний уют (Лондон, Великобритания). | Фото: architectsjournal.co.uk.
Архитектор Правин Мутиа из дизайнерской студии Coupdeville Architects разработал дизайн преобразования складского помещения завода по переработке хмеля в центре Лондона. Первоначально склад, построенный в 1800-х годов, не лишенный старинного очарования викторианской постройки, за ненадобностью был преобразован в современные квартиры. Но на этом компания Coupdeville Architects не остановилась, добившись разрешение на расширение двух этажей в задней части здания и добавление этажа сверху с новой террасой на крыше. Вложив немало средств им удалось создать довольно впечатляющее жилое пространство.
В интерьере сохранили элементы старинной кирпичной кладки и отреставрировали массивные деревянные балки (Лондон, Великобритания).
Терраса, расположенная на крыше, позволяет посетителям наслаждаться великолепными видами центра города (Лондон, Великобритания). | Фото: architectsjournal.co.uk.
В рамках переоборудования старинного здания полы, окна, лестницы, двери и панели были полностью переделаны с использованием как новых материалов, так и переработанных, которые использовали для отделки и изготовления мебели, чтобы добавить теплоты и деревенского очарования уникальному дому, превращенному в отель. Учитывая то, что заводские помещения оказались в центре Лондона, терраса на крыше с потрясающим видом на центр столицы Великобритании, является одной из главных достопримечательностей гостиничного комплекса. На ней установили даже гидромассажную ванну, в которой постояльцы могут расслабиться, наслаждаясь великолепными видами города.
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