8 преобразований бывших заводов и фабрик в стильные жилые дома

1. Дом-офис в здании авиазавода Wotton Works в Лондоне (Великобритания)

Промышленное здание на северо-западе Лондона, бывшее когда-то авиазаводом, превратили в дом-офис (Великобритания). | Фото: loveproperty.com.

Жилое пространство может похвастаться современным интерьером, открытой планировкой и современным комфортом (Лондон, Великобритания).

Нижний этаж превращен в офисное помещение, а внутренний дворик украшает «зеленая» стена (Лондон, Великобритания).

2. Преобразование шляпной фабрики в Берлине (Германия)

В глубине двора на 4 этаже бывшей шляпной фабрики появилась стильная квартира (Берлин, Германия). | Фото: homeworlddesign.com.

Зона кухни-столовой оформлена в скандинавском стиле, который эффектно переплетается с индустриальным прошлым помещения (Берлин, Германия).

Кирпичная кладка стала главной изюминкой дизайна интерьера (Берлин, Германия).

3. Преобразование старинного завода по производству джина в Лондоне (Великобритания)

По внешнему виду никак не определишь, что это было за задние, и какие изменения оно претерпело (Лондон , Великобритания). | Фото: openpracticearchitecture.com.

Интерьер гостиной и спальной комнаты, в преобразованной винокурне (Лондон, Великобритания).

В интерьере переплелись индустриальный стиль и теплые ноты домашнего уюта (Лондон, Великобритания).

4. Современная резиденция в фабричном здании Сиднея (Австралия)

Фабричное здание выглядит вполне привлекательно, но заподозрить, что в нем жилая резиденция никак нельзя (Сидней, Австралия). | Фото: q-projects.ru.

В интерьере сохранилось немало элементов, говорящих о том, что это было промышленное здание (Сидней, Австралия).

В преображенной резиденции открытым пространствам уделили особое внимание (Сидней, Австралия).

5. Просторная резиденция старинной фабрики в нью-йоркском районе искусств Вест-Челси (США)

Кирпичные стены с патиной напоминают о временах промышленного расцвета здания, а потолочные люки обеспечивают дополнительное освещение внутреннего пространства (Нью-Йорк, США). | Фото: loveproperty.com.

При оформлении интерьера использовали старую и переработанную древесину (Нью-Йорк, США).

В новой резиденции имеется и открытый балкон, выходящий во внутренний двор (Нью-Йорк, США). | Фото: loveproperty.com.

6. Пентхаус на вершине электромагнитного завода Magnéto Belge в Брюсселе (Бельгия)

Эффектное слияние промышленной эстетики с шикарным современным дизайном от Джерома Лескренье, основателя Demo Design (Брюссель , Бельгия). | Фото: demodesignstudio.com.

В интерьере двухуровневого пентхауса сохранились бетонные опорные конструкции, открытые металлические трубы и арочные потолки (Брюссель, Бельгия).

Из гостиной есть выход на открытую площадку более 200 кв. метров, откуда открывается панорамный вид на город и близлежащий парк (Брюссель, Бельгия). | Фото: demodesignstudio.com.

7. Неожиданная реконструкция корпуса сталелитейного завода в Мельбурне (Австралия)

Реконструкция корпуса сталелитейного завода является примером высокого мастерства специалистов компании Neometro (Мельбурн, Австралия).

Высота потолков позволила разделить пространство на два уровня, при этом гостиная имеет открытую планировку (Мельбурн, Австралия). | Фото: neometro.com.au.

Трудно поверить, что этот элегантный дом когда-то был сталелитейным заводом (Мельбурн, Австралия).

8. Завод по переработке хмеля в Лондоне (Великобритания)

Специалист дизайнерской студии Coupdeville Architects сохранили старинное очарование викторианской постройки, выходящей на центральную улицу (Лондон, Великобритания). | Фото: architectsjournal.co.uk.

В бывшем промышленном здании удалось создать теплый домашний уют (Лондон, Великобритания). | Фото: architectsjournal.co.uk.

В интерьере сохранили элементы старинной кирпичной кладки и отреставрировали массивные деревянные балки (Лондон, Великобритания).

Терраса, расположенная на крыше, позволяет посетителям наслаждаться великолепными видами центра города (Лондон, Великобритания). | Фото: architectsjournal.co.uk.