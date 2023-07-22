С нами не соскучишься!

8 356 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Яблокова
    Тефилин. Из благотворных для человека излучателей ЭПС я выявил пока что четыре: пчелиные соты; «решётка» из кистей ру...Для чего иудеи на...
  • Сергей Дроздов
    почему я должен брать пример с какого то голливуда?Вещи, которые ран...
  • Алексей
    А еще лучше выкинуть.Как вывести непри...

Лучшие сочетания сыра и вина

Не все блюда высокой кухни имеют благородное прошлое. Автором многих них были обычные крестьяне. Их не столько интересовало сочетание вкуса и аромата, сколько простота и экономия. Если верить записям исторических архивов, именно крестьяне начали пить вино вприкуску с сыром. Среди знати гастрономическая пара обрела популярность лишь в 18 веке, после того как король Людовик 16 попробовал сыр бри с хлебом и маслом и сухим красным вином.

В наши дни сырный аккомпанемент к вину считается классикой. Каких-то четких и неизменных правил выбора составляющих этой гастрономической пары нет. Дуэт создается, скорее, на творческой основе, и в первую очередь стоит ориентироваться на собственный вкус. Во-вторую, придерживаться нескольких нехитрых принципов, основой которых является классификация сыров по группам.

Лучшие сочетания сыра и вина

Лучшие сочетания сыра и вина

Считается, что к сырам больше подходят белые вина. Но между тем и среди красных встречаются позиции, которые отлично гармонируют с сыром. При выборе сыра и вина стоит обратить внимание на происхождение: наиболее гармоничные пары получаются из сыра и вина, произведенных в одной стране или даже в одном регионе. Подбирая пару, сыр сначала дегустируют отдельно. Затем уже вместе с вином пробуют второй кусочек сыра, отмечая для себя, как изменился его вкус и как сыр и вино сочетаются между собой.

Лучшие сочетания сыра и вина

Чтобы путь к новым гастрономическим открытиям не был столь тернистым, и вам не пришлось штудировать кулинарные справочники, запоминая названия и основные свойства, винные эксперты предлагают разделять сыры на 4 группы:

Мягкие сыры с белой и мытой корочкой

Твердые и полутвердые сыры, включая выдержанные

Голубые сыры, имеющие зелено-голубоватый цвет сырной массы

Свежие сыры

В качестве примера, как лучше сочетать вино и сыр, они выбрали несколько вин и подобрали к ним в каждой группе определнный вид сыра, с которым вина образуют идеальную, на их взгляд, пару.

Лучшие сочетания сыра и вина

Вино / Мягкие сыры:

Шампанское / Камамбер

Шардоне / Бри

Игристые вина / Робиола

Пино блан / Таледжио

Лучшие сочетания сыра и вина

Вино / Твердые и полутвердые сыры:

Мерло / Гауда

Каберне Совиньон / Чеддер

Кьянти / Пармиджано

Зинфандель / Дабл Глостер

Вальполичелла / Пекорино

Совиньон блан / Грюйер

Бардолино / Фонтина

Лучшие сочетания сыра и вина

Вино / Голубые сыры:

Портвейн / Горгондзола

Сотерн / Стилтон

Рислинг / Кешел Блю

Айсвайн / Камбоцола

Лучшие сочетания сыра и вина

Вино / Свежие сыры:

Пино гриджо / Рикотта

Совиньон блан / Моцарелла

Шенен блан / Козий сыр

Божоле нуво / Фета

Токай Фриулано / Буррата

с


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх