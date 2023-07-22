Лучшие сочетания сыра и вина

Не все блюда высокой кухни имеют благородное прошлое. Автором многих них были обычные крестьяне. Их не столько интересовало сочетание вкуса и аромата, сколько простота и экономия. Если верить записям исторических архивов, именно крестьяне начали пить вино вприкуску с сыром. Среди знати гастрономическая пара обрела популярность лишь в 18 веке, после того как король Людовик 16 попробовал сыр бри с хлебом и маслом и сухим красным вином.
В наши дни сырный аккомпанемент к вину считается классикой. Каких-то четких и неизменных правил выбора составляющих этой гастрономической пары нет. Дуэт создается, скорее, на творческой основе, и в первую очередь стоит ориентироваться на собственный вкус. Во-вторую, придерживаться нескольких нехитрых принципов, основой которых является классификация сыров по группам.
Считается, что к сырам больше подходят белые вина. Но между тем и среди красных встречаются позиции, которые отлично гармонируют с сыром. При выборе сыра и вина стоит обратить внимание на происхождение: наиболее гармоничные пары получаются из сыра и вина, произведенных в одной стране или даже в одном регионе. Подбирая пару, сыр сначала дегустируют отдельно. Затем уже вместе с вином пробуют второй кусочек сыра, отмечая для себя, как изменился его вкус и как сыр и вино сочетаются между собой.
Чтобы путь к новым гастрономическим открытиям не был столь тернистым, и вам не пришлось штудировать кулинарные справочники, запоминая названия и основные свойства, винные эксперты предлагают разделять сыры на 4 группы:
Мягкие сыры с белой и мытой корочкой
Твердые и полутвердые сыры, включая выдержанные
Голубые сыры, имеющие зелено-голубоватый цвет сырной массы
Свежие сыры
В качестве примера, как лучше сочетать вино и сыр, они выбрали несколько вин и подобрали к ним в каждой группе определнный вид сыра, с которым вина образуют идеальную, на их взгляд, пару.
Вино / Мягкие сыры:
Шампанское / Камамбер
Шардоне / Бри
Игристые вина / Робиола
Пино блан / Таледжио
Вино / Твердые и полутвердые сыры:
Мерло / Гауда
Каберне Совиньон / Чеддер
Кьянти / Пармиджано
Зинфандель / Дабл Глостер
Вальполичелла / Пекорино
Совиньон блан / Грюйер
Бардолино / Фонтина
Вино / Голубые сыры:
Портвейн / Горгондзола
Сотерн / Стилтон
Рислинг / Кешел Блю
Айсвайн / Камбоцола
Вино / Свежие сыры:
Пино гриджо / Рикотта
Совиньон блан / Моцарелла
Шенен блан / Козий сыр
Божоле нуво / Фета
Токай Фриулано / Буррата
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Лучшие сочетания сыра и вина
Не все блюда высокой кухни имеют благородное прошлое. Автором многих них были обычные крестьяне. Их не столько интересовало сочетание вкуса и аромата, сколько простота и экономия. Если верить записям исторических архивов, именно крестьяне начали пить вино вприкуску с сыром. Среди знати гастрономическая пара обрела популярность лишь в 18 веке, после того как король Людовик 16 попробовал сыр бри с хлебом и маслом и сухим красным вином.
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