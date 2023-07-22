Лучшие сочетания сыра и вина

Не все блюда высокой кухни имеют благородное прошлое. Автором многих них были обычные крестьяне. Их не столько интересовало сочетание вкуса и аромата, сколько простота и экономия. Если верить записям исторических архивов, именно крестьяне начали пить вино вприкуску с сыром. Среди знати гастрономическая пара обрела популярность лишь в 18 веке, после того как король Людовик 16 попробовал сыр бри с хлебом и маслом и сухим красным вином.



В наши дни сырный аккомпанемент к вину считается классикой. Каких-то четких и неизменных правил выбора составляющих этой гастрономической пары нет. Дуэт создается, скорее, на творческой основе, и в первую очередь стоит ориентироваться на собственный вкус. Во-вторую, придерживаться нескольких нехитрых принципов, основой которых является классификация сыров по группам.











Считается, что к сырам больше подходят белые вина. Но между тем и среди красных встречаются позиции, которые отлично гармонируют с сыром. При выборе сыра и вина стоит обратить внимание на происхождение: наиболее гармоничные пары получаются из сыра и вина, произведенных в одной стране или даже в одном регионе. Подбирая пару, сыр сначала дегустируют отдельно. Затем уже вместе с вином пробуют второй кусочек сыра, отмечая для себя, как изменился его вкус и как сыр и вино сочетаются между собой.







Чтобы путь к новым гастрономическим открытиям не был столь тернистым, и вам не пришлось штудировать кулинарные справочники, запоминая названия и основные свойства, винные эксперты предлагают разделять сыры на 4 группы:



Мягкие сыры с белой и мытой корочкой



Твердые и полутвердые сыры, включая выдержанные



Голубые сыры, имеющие зелено-голубоватый цвет сырной массы



Свежие сыры



В качестве примера, как лучше сочетать вино и сыр, они выбрали несколько вин и подобрали к ним в каждой группе определнный вид сыра, с которым вина образуют идеальную, на их взгляд, пару.







Вино / Мягкие сыры:



Шампанское / Камамбер



Шардоне / Бри



Игристые вина / Робиола



Пино блан / Таледжио







Вино / Твердые и полутвердые сыры:



Мерло / Гауда



Каберне Совиньон / Чеддер



Кьянти / Пармиджано



Зинфандель / Дабл Глостер



Вальполичелла / Пекорино



Совиньон блан / Грюйер



Бардолино / Фонтина







Вино / Голубые сыры:



Портвейн / Горгондзола



Сотерн / Стилтон



Рислинг / Кешел Блю



Айсвайн / Камбоцола







Вино / Свежие сыры:



Пино гриджо / Рикотта



Совиньон блан / Моцарелла



Шенен блан / Козий сыр



Божоле нуво / Фета



Токай Фриулано / Буррата



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