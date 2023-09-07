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Как отмыть холодильник до идеального состояния

Отмойте холодильник до идеального состояния: от жира, желтизны, плесени, пятен и неприятного запаха. Он будет совсем как новенький, будто только что из магазина! Способ чистки простой и доступный любой хозяйке.

Как отмыть холодильник до идеального состояния

В 5 л тёплой воды растворите марганцовку на кончике ножа. Раствор должен быть тёмно-розовым.

Как отмыть холодильник до идеального состояния

Добавить 1 ст. л. жидкого хозяйственного мыла, перемешать.

Как отмыть холодильник до идеального состояния

Этим раствором помыть холодильник как внутри, так и снаружи. Затем смыть всё чистой водой. Марганцовка удаляет неприятные запахи, хозяйственное мыло очистит все загрязнения. Холодильник будет сиять чистотой!

Как отмыть холодильник до идеального состояния
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