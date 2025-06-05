Интересные факты о растворимом кофе

В мире существует несколько видов кофе, одним из них является растворимый. И хотя в нём есть неоспоримый плюс — он растворяется без следа в чашке — некоторые его жалуют меньше, считая его менее полезным, чем натуральный вариант.







Впрочем, его популярность в мире постепенно растёт, а в его истории было немало занятных страниц.

1. Об изобретении растворимого кофе

2. О производстве растворимого кофе

3. Сходство растворимого кофе с зерновым

4. Содержание кофеина в растворимом кофе

Вашему вниманию четвёрка интересных фактов о растворимом кофе.Реклама первого растворимого кофе от 1914 года.Впервые переделать кофе в растворимый порошок попытались еще триста с лишним лет назад: в 1771 году была разработана технология, известная как «Кофейная смесь» — она отличалась очень быстрой заваркой. Однако полноценный растворимый вариант был поставлен на массовое производство намного позднее, в 1910 году, когда в Америке открыл своё дело эмигрант из Бельгии Джордж Констант Вашингтон. В основе его рецепта была высушенная кофейная эссенция с добавками. Популяризация растворимого кофе среди солдат как удобного в приготовлении и ношении с собой напитка пришлась на конец Первой мировой, а потом стала распространяться по планете.Конвейер по производству сублимированного кофе.Для растворимого кофе сначала всё делают, как обычно — зелёные зёрна отбирают и жарят. Потом их разбивают в порошок и подвергают экстракции, что похоже на традиционное заваривание напитка. Результат экстракции концентрируют, а затем сублимируют, замораживая и кроша в гранулы. Последним действием является испарение ледяных частиц — в итоге остаётся знакомый нам всем растворимый кофе.В чём-то растворимый кофе не просто схож, но даже выигрывает.Несмотря на столь сложные преобразования, у растворимого кофе сохраняются несколько особенностей зернового оригинала. В первую очередь, в нём всё ещё есть антиоксиданты, причём после концентрирования их может быть больше, чем изначально. Именно поэтому согласно некоторым исследованиям, растворимый кофе приводит к такой же стимуляции работы мозга и профилактика его болезней, что и зерновой.Бодрит растворимый кофе куда хуже, чем натуальный.А вот содержание кофеина в растворимом кофе уступает зерновому: по информации редакции novate.ru, в разных вариантах гранулы содержат в 2-4 раза меньше кофеина. Именно по этой причине он не настолько действенный для усиления бодрости и борьбы с сонливостью. Зато растворимый кофе является неплохой альтернативой на случай, если требуется снизить потребление кофеина, а вот совсем от напитка отказываться не хочется.