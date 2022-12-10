Флибустьеры, каперы: почему у пиратов столько названий, и чем они отличались друг от друга

Пиратский промысел в период своего расцвета могло похвастаться огромным количеством направлений деятельности, которые могли отличаться по разным параметрам. Да и к тому же география, в которой промышляли морские разбойники, была довольно обширной. Собственно, именно поэтому у пиратов появилось столько названий - каперы, корсары, буканьеры, флибустьеры: каждое из них имело свою историю появления и специфику.
1. Тевкры
Самые известные пираты античности. /Фото: wordpress.com
Зачастую пиратов связывают с периодом Средневековья или раннего Нового времени, однако в реальности они появились намного раньше. Одними из первых морских разбойников считаются жившие в античную эпоху тевкры - одна из групп древнегреческих пиратов, которые египетскими правителями определялись как "народы моря", терроризировавшие Древний Египет.
Наибольшее количество упоминаний о них сохранилось в документах XV—XI столетий до нашей эры. Чаще всего их связывают с легендарной Троей - именно после её падения тевкры постепенно сошли с исторической арены, а их промысел стал забываться: предположительно, они переселились на Кипр, после чего ассимилировались с филистимлянами.
2. Долопийцы (скирийцы)
Пираты, от которых страдали древнегреческие купцы. /Фото: vk.com
Буквально пятьсот лет спустя после ухода с морской арены античности народов моря появились новые пираты. Речь идёт о долопийцах, также известных как скирийцы. Их разбойничий промысел пришёлся на вторую половину VI столетия до нашей эры. Местом их проживания на суше была остров Скирос, а пиратством они занимались в бассейне Эгейского моря.
Сохранились документальные свидетельства о разграбление и продаже в рабство ими греческих купцов - именно они страдали от деятельности скирийцев больше всего. Однако афинцы сумели остановить, когда часть разбитых греков сумели сбежать из рабства и попросить помощи у Кимона, который на тот момент был командующим афинским флотом. В 476 году до н. э. он со своими солдатами отправились на Скирос и разбили скирийцев, которые на этот раз сами оказались в рабстве.
3. Киликийские пираты
Реконструкция внешнего вида киликийского пирата. /Фото: warriors.fandom.com
Киликийские пираты, в отличие от своих предшественников, довольно долго продержались в истории античности - больше столетия, со II столетия до н. э. до 67 года до н. э., когда они были разбиты Помпеем Великим, древнеримским полководцем и консулом. А до этого они активно промышляли морским разбоем в восточной части Средиземного моря, причём они не только занимались грабежом как таковым - основным уроном от их деятельности было серьёзное осложнение средиземноморской торговли в этом регионе.
В период своего расцвета они были едва ли не самыми богатыми людьми на море - их показная роскошь, которую они любили демонстрировать, раздражала практически всех. Однако в историю античности они вошли ещё и как те самые пираты, которые пленили самого Гая Юлия Цезаря, когда тот был ещё молодым юношей.
4. Ушкуйники
В древнерусской истории были собственные пираты. /Фото: russian7.ru
На отечественных просторах в древние времена промышляли свои морские разбойники. Речь идёт об ушкуйниках, которые историками позиционируются как новгородские речные пираты. Своё название древнерусские пираты получили в честь гребного судна XI—XV вв. ушкуй, на котором они и передвигались. Ушкуйники нападали на многие иностранные территории - шведские (в частности, они уничтожили их тогдашнюю столицу), норвежские, золотоордынские, финские.
Также они занимались грабежом караванов, а однажды, в 1318 году, они сумели захватить церковный налог Ватикана, собиравшийся в Финляндии в течение 5 лет. Однако параллельно со стихийными набегами они занимались торговым промыслом и даже охраной приграничных территорий Великого Новгорода, потому время от времени даже получали финансирование от некоторых бояр.
5. Берберские пираты
Самые долговечные пираты в истории. /Фото: thewayofthepirates.com
Пожалуй, не найти морских разбойников, которые продержались на исторической арене дольше, чем берберские пираты: по данным редакции Novate.ru, они промышляли в Северной Африке с эпохи арабских завоеваний - в VIII столетии вплоть до позапрошлого века. Основной их деятельностью были разбойные нападения на торговые суда, рейды и прибрежные территории с целью захвата рабов.
Всё это создавало значительные затруднения в ведении торговли в средиземноморском регионе. Местом же их базирования были порты Алжира и Марокко, причём власть их там порой была настолько велика, что они являлись фактическими правителями этих земель. Долгое время с ними боролись большинство морских держав Европы, а также, например, Мальтийский орден, но окончательному забвению берберские пираты были преданы только в 1830-х годах, после Французского завоевания Алжира.
6. Флибустьеры
Одни из самых известных пиратов. /Фото: reddit.com
Термин «флибустьеры» обычно связаны с пиратством в карибском регионе. Так зачатую называют морских разбойников XVII столетия, которые в основном занимались грабежом испанские кораблей и их колоний в Америке. Этимология этого термина связывается с голландским словом «vrijbuiter», что переводится как «вольный добытчик», а уже французские пираты, промышлявшие в первой половине XVII века в районе Антильских островов, трансформировали его в более привычное нам «флибустьер». В Англии таких пиратов называли буканирами, которое является искажённым словом «буканьер», что первоначально было наименованием бродячих охотников на Гаити и других островах Антильского архипелага.
Интересно, что нередко они пытались раздобыть документальное разрешение на разбой: речь идёт о так называемой разрешительной грамоте, или «комиссии», которую можно было получить во время войны. В ней обычно записывали, на какие вражеские корабли или колонии флибустьеры имеют право нападать, а также список портов для легального сбыта трофеев. Выписывали такие грамоты обычно губернаторы английских и французских колоний. Однако были и такие флибустьеры, которые занимались «чистым» пиратством, без получения таких «комиссий».
7. Каперы
Изображение нападения английских каперов (приватиров) на голландцев. /Фото: wikipedia.org
Более развитым и регламентированным явлением «официального» пиратства в сравнении с флибустьерами было каперство. Если первые в основном нападали именно на испанские суда и колонии, то каперы занимались грабежом и разбоем в отношении тех стран или кораблей, которые указаны для них в каперском свидетельстве - специальном документе, который выдавался частному лицу-судовладельцу от государства как разрешение на пиратскую деятельность. Принципиальное различие от «комиссий» флибустьеров в том, что за получение такой грамоты они должны были не только избавляться от врагов их государства-нанимателя, но и обещали делиться трофеями с ними.
Именно каперство получило наибольшее количество разных названий, исходя из региона, откуда они пришли, а также некоторых различий в деятельности. Например, довольно популярный синоним пирата - корсар, является названием каперов в странах романской группы языков - французами, итальянцами, которые считали их «морскими партизанами». В Англии каперов называли приватирами, а голландских корсаров - печелингами, или флекселингами. Последние, к слову, имели довольно забавное самоназвание - «морские плуты».
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