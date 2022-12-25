Город канатных дорог
Недалеко от Тбилиси, в ущелье реки Квирила, на живописных горных склонах раскинулся небольшой грузинский город Чиатура. Он основан в конце XIX-го века и своим появлением обязан богатым залежам марганцевой и железной руды.
Пустить по улицам Чиатуры автобусы или другой общественный транспорт не представлялось возможным — в горном городе и улиц-то как таковых, практически не было. В результате, при И. В. Сталине было найдено неожиданное, но вероятно, единственно правильное решение — окутать районы города сетью канатных дорог. Канатные дороги подняли экономику города на совершенно иной уровень, производительность труда резко выросла и рабочие теперь могли за считанные минуты добраться до шахт.
В настоящее время в Чиатуре действуют десять пассажирских линий и две промышленные, власти города надеются в ближайшее время найти спонсоров, чтобы отремонтировать главную городскую достопримечательность. Фактрум подобрал несколько живописнейших фотографий этих мест.
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