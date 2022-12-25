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Город канатных дорог

Город канатных дорог

Недалеко от Тбилиси, в ущелье реки Квирила, на живописных горных склонах раскинулся небольшой грузинский город Чиатура. Он основан в конце XIX-го века и своим появлением обязан богатым залежам марганцевой и железной руды.


Пустить по улицам Чиатуры автобусы или другой общественный транспорт не представлялось возможным — в горном городе и улиц-то как таковых, практически не было. В результате, при И. В. Сталине было найдено неожиданное, но вероятно, единственно правильное решение — окутать районы города сетью канатных дорог. Канатные дороги подняли экономику города на совершенно иной уровень, производительность труда резко выросла и рабочие теперь могли за считанные минуты добраться до шахт.

В настоящее время в Чиатуре действуют десять пассажирских линий и две промышленные, власти города надеются в ближайшее время найти спонсоров, чтобы отремонтировать главную городскую достопримечательность. Фактрум подобрал несколько живописнейших фотографий этих мест.

Город канатных дорог

Город канатных дорог

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Город канатных дорог

Город канатных дорог

Город канатных дорог

Город канатных дорог

Город канатных дорог

Город канатных дорог

Город канатных дорог

Город канатных дорог

Город канатных дорог

Город канатных дорог

Город канатных дорог

Город канатных дорог

Город канатных дорог

Город канатных дорог

Город канатных дорог

Город канатных дорог

Город канатных дорог

Город канатных дорог

Город канатных дорог

Город канатных дорог

Город канатных дорог

Город канатных дорог

Город канатных дорог

Город канатных дорог

Город канатных дорог

источник

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Город канатных дорог

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Город канатных дорогПодписаться на мой Instagram
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