«После Пушкина»: как сложилась судьба Натальи Гончаровой после гибели поэта
27 августа (8 сентября) 1812 г. родилась женщина, сыгравшая роковую роль в жизни А. С. Пушкина, — Наталья Гончарова. Ее личность и у современников, и в наше время всегда вызывала крайне противоречивые оценки: ее называли и злым гением, погубившим великого поэта, и оклеветанной жертвой.
Публикуем замечательную статью онлайн-журнала «Культурология» о жизни супруги Пушкина после его смерти.
О Гончаровой обычно судят по тем 6-ти годам, которые она провела в браке с Пушкиным, однако последующие 27 лет ее жизни позволяют составить куда более полное и верное представление о том, какой на самом деле была одна из первых красавиц высшего света начала XIX века.
Перед смертью Александр Сергеевич ее просил: «Поезжай в деревню. Носи по мне траур два года, а потом выходи замуж, но только за порядочного человека». Она выполнила его просьбу, но замуж вышла не через два года, а через семь лет. В 25 лет Наталья Пушкина осталась вдовой с 4 детьми. Многие считали ее виновной в смерти поэта и называли легкомысленной и пустой светской красавицей.
Слева — А. П. Брюллов. Портрет Н. Н. Пушкиной, 1831-1832. Справа — В. Гау. Н. Н. Пушкина-Ланская, 1849
Храм Христа Спасителя в усадьбе Гончаровых. Полотняный завод, 1900
Через две недели после смерти Пушкина Наталья с детьми отправилась к брату Дмитрию, в их фамильное имение Полотняный Завод. Там она вела затворнический образ жизни и почти никого, кроме родственников, не принимала. Конечно, после столичного блеска, великосветских балов и приемов эта жизнь казалась ей скучной и однообразной, но приносила внутреннее равновесие: «Иногда такая тоска охватывает меня, что я чувствую потребность в молитве, — признавалась она. — Эти минуты сосредоточенности перед иконой, в самом уединенном уголке дома, приносят мне облегчение. Тогда я снова обретаю душевное спокойствие, которое раньше часто принимали за холодность и меня в ней упрекали».
В. Гау. Слева — Н. Н. Пушкина, 1842. Справа — Портрет Натальи Николаевны Пушкиной, 1841
К ней неоднократно сватались богатые и титулованные женихи, но все они получали отказ: никто из них не был готов принять ее четверых детей. Ей предлагали устроить их в престижные учебные заведения подальше от дома, но она отвечала: «Кому в тягость мои дети, тот мне не муж». Через 2 года Наталья Пушкина снова приезжает в Петербург, но в свете появляется редко и занимается воспитанием детей.
Слева — Портрет Н. Н. Пушкиной-Ланской. Приписывается художнику И. Макарову (ранее приписывался Т. Неффу), ок. 1849. Справа — К. П. Мазер. Н. Н. Пушкина во вдовьем платье, 1839
В. Гау. Слева — Н. Н. Пушкина-Ланская. Акварель, 1849. Справа — П. П. Ланской, 1847
Наталья вышла замуж через 7 лет после смерти Пушкина, в 1844 г. Ее избранником стал небогатый, но искренне любящий ее Петр Ланской — генерал-лейтенант, сослуживец ее брата. На тот момент ей было 32 года, ему — 45. Церемония бракосочетания была тихой и скромной, на свадьбу пригласили только близких родственников. Ее детей он принял, как своих. В этом браке родилось еще трое дочерей. Кроме своих семерых, Наталья нянчила еще 4-х детей родственников. «Мое призвание — быть директрисой детского приюта, — пишет она Ланскому. — Бог посылает мне детей со всех сторон…».
И. К. Макаров Наталия Николаевна Ланская, 1849
Слева — И. К. Макаров Портрет Натальи Николаевны Ланской (Пушкиной), 1863. Справа — К. Лаш. Портрет Н. Н. Пушкиной-Ланской. 1856
В последние годы жизни Наталья Николаевна часто болела. Она перестала выходить в свет и часто уезжала за границу на лечение. Она скончалась на 52-м году жизни от воспаления легких. Петр Ланской пережил супругу на 14 лет.
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