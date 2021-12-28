Энни Оукли: девушка, которая могла предотвратить Первую мировую войну, если бы не была такой меткой

Слева: женщина-стрелок Энни Оукли, справа: кайзер Вильгельм II.
Энни Оукли (Annie Oakley) была одним из лучших стрелков конца XIX-начала XX веков. Эта женщина попадала прямо в центр подброшенных карт, стреляла через маленькое зеркальце, сбивала пепел с сигар, которые держали добровольцы в зубах. Один из таких трюков был проделан с кайзером Вильгельмом II. Если бы Энни не была таким метким стрелком и попала в монарха, то Первой мировой войны могло бы не случиться.
Энни Оукли (Annie Oakley - знаменитая женщина-стрелок. | Фото: ru.wikipedia.org.
Энни было 6 лет, когда умер ее отец. Мать не могла сводить концы с концами и отдала дочь в другую семью. Тех, у кого жила девочка, иначе как «волки» она не называла. Два года ее жизнь напоминала рабство. Когда мать еще раз вышла замуж, она смогла забрать Энни домой, но все равно семья жила в бедности.
В 8-летнем возрасте Энни Оукли начала охотиться. Свою добычу она продавала в рестораны и гостиницы города. Этот промысел приносил хороший доход, и уже к 15 годам Энни смогла выплатить кредит за дом матери.
Плакат с изображением Энни Оукли с шоу «Wild West Show» Буффало Билла. | Фото: thevintagenews.com
В 1881 году судьба свела девушку со странствующим стрелком Фрэнком Батлером. В одном из баров Цинциннати он поставил на кон 100 долларов и заявил, что победит любого местного стрелка. Вызов приняла Энни Оукли. Девушка одержала победу над Фрэнком Батлером на 25-м выстреле. Стрелок был поражен, он начал ухаживать за девушкой, и через год они поженились. Пара стала путешествовать по стране, удивляя публику своей меткостью.
Энни Оукли - самая меткая женщина-стрелок в Америке конца XIX-начала XX века. | Фото: i.imgur.com.
В 1885 году супруги присоединились к шоу Буффало Билла «Дикий запад» и гастролировали с ними на протяжении 16 лет. Энни стала звездой. Публика была в восторге, когда женщина простреливала дырку в изображении сердца туза червей, делала дырку в яблоке на голове своего мужа, стреляла через крохотное зеркальце, задувала свечи пулями.
Спустя некоторое время труппа Буффало Билла отправилась с гастролями в Европу. В 1890 году Энни выступала в Берлине. Среди зрителей находился кайзер Вильгельм II. Во время шоу Энни Оукли спросила, осмелиться ли кто-нибудь взять в рот сигару, чтобы она смогла выстрелом сбить с нее пепел. Обычно добровольцев не находилось, и трюк выполнял муж Энн Фрэнк Батлер.
Энни Оукли в зрелые годы. | Фото: ru.wikipedia.org.
Но в этот раз на сцену вызвался сам кайзер. Это был последний человек, в которого Энни хотела целиться, но женщина нажала на курок и, как всегда, проделала трюк безупречно.
Когда закончилась Первая мировая война, в развязывании которой не последнюю роль сыграл Вильгельм II, в газете The New York Times появилась статья с гневным комментарием Энни Оукли. Женщина жалела о том, что не попала тогда в Берлине в кайзера. Она послала ему письмо с просьбой сделать второй выстрел. Ответа не последовало.
Вильгельм II - последний германский император и король Пруссии. | Фото: greateurope.files.wordpress.com.
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