Селфи в 1970-х: Как люди делали собственные портреты до того, как это стало трендом

В этом году будет выставлено 44 фотографии из 500, которые сделали жители Бирмингема 40 лет назад .

Дети пришли сфотографироваться все вместе.

За участие в фотопроекте людям предлагали бесплатно получить свою фотографию.

Некоторые люди хотели фотографию в полный рост, а другие- портрет.

В это время демографически Бирмингем стал сильно меняться, и фотографы захотели запечатлеть эти изменения.

Этот мотоциклист захотел сфотографироваться со своим мотоциклом.

В это время в пригороде Бирмингема стало заселяться большое число иммигрантов.

Фотографы хотели показать другую сторону *проблемных районов*.

Люди могли сами решать, когда им нажимать кнопку спуска.

Сделать свой собственный снимок предлагалось всем желающим.

В тот год фотографы собрали более 500 фотографий жителей Бирмингема.

Проект троих фотографов.

Процесс создания селфи.

Селфи жителей Бирмингема.

Люди могли сами решать, когда им нажимать кнопку спуска.

Проект селфи в 1970-х.