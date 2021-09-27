Селфи в 1970-х: Как люди делали собственные портреты до того, как это стало трендом

Настоящую популярность селфи — фотографии самого себя — получили благодаря тому, что делать их стало неимоверно легко. Фронтальная камера на почти любом смартфоне позволяет одновременно и позировать и видеть то, как ты будешь выглядеть на фотографии, так что даже нет необходимости приобретать настоящий фотоаппарат. Однако селфи существовали задолго до изобретения смартфонов, и один из самых ярких проектов с селфи — фотографии из Бирмингема в 1970-х.4
В этом году будет выставлено 44 фотографии из 500, которые сделали жители Бирмингема 40 лет назад.
Дети пришли сфотографироваться все вместе.
Само слово «селфи» попало в оксфордский словарь только шесть лет назад. Но этому явлению, конечно, гораздо больше лет. Разница лишь в том, что в доцифровую эру селфи можно было сделать только тремя способами: сфотографировать себя в зеркале, поставить камеру на выдержку или использовать удлинитель для спуска. Именно третьим способом в 1970-х воспользовалась группа фотографов в английском городе Бирмингем.
За участие в фотопроекте людям предлагали бесплатно получить свою фотографию.
Некоторые люди хотели фотографию в полный рост, а другие- портрет.
В 1979 году Дерек Биштон, Брайан Хомер и Джон Риардон организовали прямо на улице мини-фотостудию — они поставили белое полотно, которое служило фоном, установили камеру на штатив и поставили большое объявлением рядом. «Сделай сам собственную фотографию и забери бесплатно свою копию в субботу! Вам не понадобится камера — у нас есть всё, что нужно. Просто приходите утром и нажмите на кнопку. Это очень просто! И бесплатно».
В это время демографически Бирмингем стал сильно меняться, и фотографы захотели запечатлеть эти изменения.
Этот мотоциклист захотел сфотографироваться со своим мотоциклом.
С помощью этого эксперимента фотографы собрали более 500 селфи жителей Бермингема. Каждый из желающих брал в руки спусковое устройство, подсоединенное шнуром к камере, и нажимал на кнопку тогда, когда ему это хотелось.
В это время в пригороде Бирмингема стало заселяться большое число иммигрантов.
Фотографы хотели показать другую сторону *проблемных районов*.
Интересно, как некоторые люди приходили сфотографироваться по одному, а другие приводили всех своих друзей или родственников для фотографий. Кто-то нарочно надевал самую лучшую свою одежду, а кто-то считал, что одежда — неважна. Одни хотели фото в полный рост, а другие — только портрет. «Для большинства людей тогда это было просто развлечением, возможностью посмеяться. Для нас как фотографов это было серьезной задачей — мы хотели запечатлеть радикальные демографические изменения в городе, которые происходили в то время», — рассказывает Дерек Биштон.
Люди могли сами решать, когда им нажимать кнопку спуска.
Сделать свой собственный снимок предлагалось всем желающим.
Съемки происходили в районе Хэндсворт, находящемся на краю города. Именно там обычно селились жители других городов и стран, которые приезжали в Бирмингем. «Это было первым местом в Британии, которое отличалось настоящей мультикультурностью, и мы хотели оставить какие-то записи этого момента, дать людям возможность самостоятельно запечатлеть этот период».
В тот год фотографы собрали более 500 фотографий жителей Бирмингема.
Проект троих фотографов.
В то время газеты описывали этот район как неблагополучный, криминальный, и фотографы захотели показать, как совершенно по-другому жизнь в Хэндсворте выглядит изнутри. «Я думаю, что одним из самых удивительных моментов той съемки является тот факт, что даже сейчас мы видим, насколько хорошо выглядят люди того времени, какого бы возраста они ни были или к какому бы слою населения они ни принадлежали. Они все выглядят прекрасно», — говорит Биштон.
Процесс создания селфи.
Селфи жителей Бирмингема.
Люди могли сами решать, когда им нажимать кнопку спуска.
Проект селфи в 1970-х.
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