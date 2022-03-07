20 двойных портретов знаменитостей: публичная личность Vs. обычный человек

Юэн МакГрегор/Ewan McGregor. Фото: Andrew H. Walker.
Если жизнь человека связана с публичной деятельностью, довольно сложно оставаться одним и тем же человеком при чужих людях и при своих близких. Окружающим может казаться, что они знают звезд кино или музыкального мира, но на самом деле знаменитости могут быть совершенно другими, тщательно скрывая свое "настоящее лицо". Руководствуясь именно этими соображениями, фотограф Эндрю Уокер решил запечатлеть сразу обе стороны известных голливудских актеров и музыкантов.
Оливер Стоун
Oliver Stone. Фото: Andrew H. Walker.
Энн Хэтэуэй
Anne Hathaway. Фото: Andrew H. Walker.
Джеффри Тэмбор
Jeffrey Tambor. Фото: Andrew H. Walker.
Наоми Уотс
Naomi Watts. Фото: Andrew H. Walker.
Все фотографии Эндрю Уокер (Andrew H. Walker) сделал во время Кинофестиваля в Торонто, предоставив звездам самостоятельно решать, какую выбрать позу и как обозначить разницу между своей публичной стороной и тем, как они себя чувствуют в обычной жизни. Из декораций Эндрю решил оставить только стол и стулья. Кто-то выбрал сначала изобразить себя "обычным", в то время как другие больше внимания предавали своей "публичной стороне". Несмотря на одинаковый интерьер, фотографии получились довольно разными, и потому Эндрю специально не стал указывать какого себя и где изображают звезды, предоставляя зрителям самим попробовать разгадать эту шараду.
Сигурни Уивер
Sigourney Weaver. Фото: Andrew H. Walker.
Джейсон Судейкис
Jason Sudeikis. Фото: Andrew H. Walker.
Фелисити Джонс
Felicity Jones. Фото: Andrew H. Walker.
Эми Адамс
Amy Adams. Фото: Andrew H. Walker.
Джереми Реннер
Jeremy Renner. Фото: Andrew H. Walker.
Рейчел Вайс
Rachel Weisz. Фото: Andrew H. Walker.
Лили-Роуз Мелоди Депп
Lily-Rose Melody Depp. Фото: Andrew H. Walker.
Тарджи П. Хенсон
Taraji P.Henson. Фото: Andrew H. Walker.
Рами Малек
Rami Malek. Фото: Andrew H. Walker.
Джерард Батлер
Gerard Butler. Фото: Andrew H. Walker.
Ричард Гир
Richard Gere. Фото: Andrew H. Walker.
Гаэль Гарсиа Берналь
Гаэль Гарсиа Берналь. Фото: Andrew H. Walker.
Синтия Никсон
Cynthia Nixon. Фото: Andrew H. Walker.
Холли Хантер
Holly Hunter. Фото: Andrew H. Walker.
Аарон Экхарт
Aaron Eckhart. Фото: Andrew H. Walker.
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