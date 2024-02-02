5 действенных техник, как отвечать «патриархальному хаму» в самых популярных ситуациях

1. Непрошеные комментарии про тело

Так, погоди-ка, с тобой не всё так... / Фото: Midjourney

2. На работе вдруг сочли, что вы горничная, а не сотрудник

Женщина не прислуга мужчинам. / Фото: Midjourney

3. Вас всё время называют «малыш», «лапочка» и т.п.

Малыш, как там отчётик? / Фото: catchsuccess.ru

4. Вам приходится иметь дело с двойными стандартами

Двойные стандарты. / Фото: Midjourney

5. Непрошеные вопросы про то, когда уже «брак, дети»

Ты не глохнешь от того, как громко тикают часики?! / Фото: smartpress.by