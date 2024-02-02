5 действенных техник, как отвечать «патриархальному хаму» в самых популярных ситуациях

Хоть и глубокий уже 21 век на дворе, но женщинам по-прежнему приходится ни с того, ни с сего получать комментарии хамов, настроенных на патриархальный лад. Агрессивно патриархальные реплики могут «прилететь» от знакомого, таксиста или даже незнакомца. Данный материал расскажет, как отвечать в пяти самых стандартных ситуациях проявления «патриархального хамства».
1. Непрошеные комментарии про тело
Так, погоди-ка, с тобой не всё так... / Фото: Midjourney
По какой-то причине простое появление любой женщины на публике, похоже, дает некоторым мужчинам (и женщинам тоже!) уверенность в том, что они имеют право комментировать ваше тело. Если кто-то прокомментировал ваше тело публично, будет хорошим вариантом сказать: «Что? Повторите ещё раз!» Это часто полностью затыкает рот патриархальному хаму. А если вы чувствуете, что вас в прямом смысле преследуют, говоря про ваше тело, остановитесь и начните громко говорить всем, кто вас слышит, что происходит. Хам улетучится, поверьте.
2. На работе вдруг сочли, что вы горничная, а не сотрудник
Женщина не прислуга мужчинам. / Фото: Midjourney
Вас заставляют выполнять на работе странные виды деятельности, не входящие в вашу должностную инструкцию: просят организовать мероприятия, принести кофе или занять несколько минут. Всё это типичные примеры того, как женщин часто принуждают выполнять неоплачиваемую работу в офисе. Недавнее социологическое исследование в США показало, что, «когда женщина отказывается помочь коллеге, она меньше нравится людям и страдает ее карьера», однако, когда мужчина говорит «нет», он не сталкивается с негативной реакцией. Мужчина, который не помогает на работе чему годно, - «занят»; женщина, которая не помогает на работе чем угодно, - «эгоистична». Поэтому, если вы заметили, что вам или другим женщинам постоянно поручаю тнеоплачиваемую работу на рабочем месте, не бойтесь говорить об этом. Расскажите начальнику, он, даже если сексист, не сможет не отреагировать. Таков вот «коварный» план.
3. Вас всё время называют «малыш», «лапочка» и т.п.
Малыш, как там отчётик? / Фото: catchsuccess.ru
Женщины во всем мире часто оказываются в неловком положении, когда покупатель или начальник называют их «малыш», несмотря на то, что они являются полноценными взрослыми людьми. Хотя это якобы «довольно безобидно» и «говорится с добрыми намерениями» (дважды сарказм сейчас был, если что), такое инфантилирование женщин является довольно снисходительным и показывает, что их не воспринимают всерьёз как профессионалов. Если на работе коллеги-мужчины всё время называют вас «малыш», просто со спокойным лицом начните тоже называть их «малыш». Мы гарантируем, что они перестанут это делать. А ещё лучше, спросите таких коллег: «А как Вован и Юрка реагируют, когда ты называешь их «малыш»? Млеют?» Это правда сработает. Правда. Вас сочтут юродивой и больше никаких «малышей» в ваш адрес. А бывают и такие приятные «побочные эффекты» от данной практики, что сексисты после такого начнут общаться с вами уважительно.
4. Вам приходится иметь дело с двойными стандартами
Двойные стандарты. / Фото: Midjourney
Повсюду существуют разные ожидания относительно того, как мужчины и женщины должны вести себя, но особенно неприятно, когда к ним по-разному относятся за проявление схожего поведения. Напористую женщину называют «стервозной», а напористого мужчину повышают в должности; мужчины, которые работают сверхурочно, являются «трудоголиками», а женщины, ориентированные на карьеру, - «эгоистичны». Если вы слышите, как кто-то демонстрирует двойные стандарты, говоря о женщине, не бойтесь об этом заявить. Просто скажите начальнику. Это нормально, абсолютно нормально!
5. Непрошеные вопросы про то, когда уже «брак, дети»
Ты не глохнешь от того, как громко тикают часики?! / Фото: smartpress.by
Начиная с двадцати лет, женщины обнаруживают, что их постоянно спрашивают, когда они собираются найти партнера, выйти замуж и/или завести детей, как будто ценность женщины заключается только в их семейном положении и детородных способностях. К сожалению, в 21 веке большинство людей всё еще верят в то, что жизнь без детей, - жизнь нереализованная, что незамужняя и бездетная женщина — это «неженщина». Если кто-то взглянет на вашу правую руку без кольца и решит, что можно расспросить вас о вашей личной жизни и рассказать, почему так важно иметь детей, у вас есть два варианта. Первый: смолчите и посмотрите на человека так, как будто от нуждается в лечении. Второй вариант заключается в саркастическом ответе, который всегда поставит патриархального хама на место: «Я бы вышла замуж и завела детей, но я 24 часа в сутки занята разрушением патриархата, согласно которому моя самооценка зависит исключительно от в моей способности быть женой и матерью».
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