«Чувственный экстаз»: эротические рисунки великого скульптора Огюста Родена

Эротические рисунки Огюста Родена.
Огюст Роден часто повторял, что для изваяния женских фигур нужно брать мрамор, а мужские формы гораздо интереснее в бронзе. Однако «чувственный экстаз» лучше всего выразит бумага. Помимо выдающегося скульптурного наследия, Роден оставил после себя более 6 тысяч рисунков в стиле ню. Несмотря на то, что большинство изображений схематичны, все они буквально «пропитаны» нескрываемым эротизмом.
Памятник Бользаку. Огюст Роден, 1890 год. | Фото: haberdukkani.com.
Красота обнаженного женского тела очаровывала скульптора. «Все очень просто, ключ к моему творчеству – в рисунках»,- говорил Роден. В последние 20 лет жизни акварели и карандашные наброски стали почти навязчивой идеей мастера. Это произошло примерно в 1890 году. Тогда Общество литераторов заказало прославленному скульптору памятник Оноре де Бальзаку. Автор представил его в присущей ему манере - обнаженным. Когда деятели пера увидели статую, они были оскорблены. Разразился скандал, а памятник отправили назад Родену.
Вырезанные рисунки, наложенные друг на друга. | Фото: tanjand.livejournal.com.
Создание рисунков не могло не выдавать в авторе скульптора. Часто Роден рисовал силуэты, а затем вырезал их и накладывал друг на друга под самыми неожиданными углами. Полученные позиции не могла повторить даже любимая модель скульптора Альда Морено, акробатка и танцовщица в «Опера Комик» в Париже.
Женская пара. | Фото: cs7001.vk.me.
Психея. | Фото: michelkoven.wordpress.com.
Бывало и так, что Роден приглашал к себе нескольких моделей сразу. Девушки позировали обнаженными в разных позах, а мастер рисовал. Он совершенно не смущался, прося модель принять ту или иную неестественную позицию. У него отсутствовали какие-либо нравственные запреты, т. к. Роден смотрел на женское тело не с вожделением, а с восхищением. На акварелях запечатлены не только путаны или девушки из низших слоев общества, но и аристократки, тайно соглашавшиеся позировать Родену.
Эротический рисунок Огюста Родена. | Фото: tanjand.livejournal.com.
Роден рисует камбоджийскую танцовщицу. | Фото: retrobazar.com
В 66 лет у Огюста Родена появилась новая страсть – «божественно чувственные» камбоджийские танцовщицы, которые появились во Франции, благодаря гастролям Королевского балета Камбоджи. В архивах Родена найдено около 150 рисунков с их изображениями.
Изображение камбоджийской танцовщицы. | Фото: tanjand.livejournal.com.
Ню. Рисунок Родена. | Фото: michelkoven.wordpress.com.
За всю свою жизнь Роден нарисовал более 6 тысяч эротических рисунков. Он не демонстрировал их широкой публике, потому как опасался осуждения или обвинения в порнографии. Акварели мастера видели только избранные друзья. Сегодня около 400 рисунков хранятся в Музее Родена в Париже.
Обнаженная женщина с головой на плече. Огюст Роден. | Фото: michelkoven.wordpress.com.
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