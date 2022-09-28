Зачем в скандинавских странах на крышах домов растят траву

Если отправиться в какую-нибудь североевропейскую страну и посетить местную провинцию, то можно заметить, что там достаточно много странных домов с травой на крыше. Дома эти ни разу не брошенные, в них живут люди, причем зачастую на постоянной основе. Возникает справедливый вопрос: зачем им нужна трава на крыше? Неужто шведы, датчане и норвежцы настолько нерадивые хозяева?
Во-первых, это красиво. |Фото: Pinterest.
С чувством хозяйской ответственности в Северной Европе все в полном порядке. Особенно в сельской местности. Местами даже заметно лучше, чем в других местах. Трава на крышах домов здесь растет не от какого-то хозяйского разгильдяйства. На самом деле это очень древняя традиция, которая уходит своими корнями еще в ранее Средневековье, когда в этих местах жили суровые викинги.
Выглядит красиво. |Фото: pro-dachnikov.com.
Как несложно догадаться, в Северной Европе крайне специфическая погода. Там очень влажно и ни разу не тепло. Особенно по мере удаления вглубь полуострова, в те места, куда теплый воздух от горячих морских течений не попадает. Поэтому с древних времен траву в Скандинавии использовали в качестве естественной пароизоляции, а также в качестве природного утеплителя. Крыша, покрытая травой, отлично защищает дом и особенно чердак от сырости. В зимнее время слой дерна и травы помогает лучше удерживать тепло внутри помещения. По сути, при покрытии крыши газоном получается этакая землянка! Правда сегодня зеленая кровля используется по большей части в качестве традиционного декоративного оформления дома.
По сути это кровля. |Фото: forumhouse.ru.
Травяная кровля весит немало. А потому внутри дома приходится устанавливать дополнительные опоры, чтобы крыша не прогнулась и не обрушилась. Строительство дома с такой естественной кровлей - в действительности дело не простое. Даже по современным меркам травяная крыша – это дорогое удовольствие. Процесс создания подобной кровли крайне трудоемкий, даже при условии использования современных материалов. Сегодня между дерном и крышей мастера также застилают дополнительные прослойки гидро- и пароизолирующих материалов, а также кладут современный утеплитель. В старину скандинавы использовали для этого овечий жир, сухую древесную кору, торф, мох, смолу.
Сегодня смысл чисто декоративный. ¦Фото: livejournal.com.
Травяная крыша также требует постоянного ухода за собой. Очень важно следить за тем, чтобы зелень не вырастала слишком высокой. В противном случае вес крыши может увеличиться слишком сильно, что приведет к крайне нежелательным последствиям. Также в сети встречается мнение о том, что во времена викингов такие крыши выполняли маскировочную функцию. Звучит крайне сомнительно уже хотя бы потому, что над каждой деревней в тех местах стабильно поднимались столбы дыма из печных труб.
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