Драгоценности с дурной славой: 5 самых печально известных ювелирных украшений в истории

Незабвенная и неподражаемая Мэрилин Монро когда-то пела, что «лучшие друзья девушек – это бриллианты». Если меру стоимости измерять лишь деньгами, то наверное, это утверждение можно назвать правильным. Но если подходить к оценке стоимости ювелирных украшений с позиции того, кто их носил... На протяжении веков история знала некоторые драгоценности, которые были более известны и ценны тем, кто ими владел, чем своими эстетическими особенностями и денежной стоимостью. Самые знаменитые сокровища с грустной историей, далее в обзоре.
Драгоценные камни в ювелирных украшениях специалисты оценивают по их чистоте, цвету и целому ряду других важных параметров. Часто стоимость украшений возрастает до небес только потому, что у них есть определённая история. Например, печально известный алмаз «Надежда», который считают проклятым. Иногда история камня бывает безумно романтичной. Ричард Бертон в своё время подарил Элизабет Тейлор алмаз, получивший название Тейлор-Бертон. Бурный роман этих ярких голливудских звёзд принёс камню такую славу, на какую неспособны были такие его свойства как красота и цена.
1. Драгоценности Уоллис Симпсон
Уоллис Симпсон, 1936 год.
Невероятная история любви разведённой американки Уоллис Симпсон и английского монарха Эдуарда VIII на протяжении уже почти века так остаётся одной из самых больших загадок. Этот брак вошёл в историю как один из самых скандальных. Ведь ради любимой женщины король отрёкся от престола.
Ради возлюбленной Эдуард VIII отрёкся от престола.
Свою возлюбленную герцог Виндзорский просто боготворил. Он буквально осыпал её драгоценностями. Ювелирные украшения Уоллис вызывали в обществе массу пересудов. Завистники даже говорили, что она «носит украшения своей портнихи». Таким образом, сплетники намекали на то, что столь огромные драгоценные камни просто не могут быть настоящими. Обычные стекляшки, бижутерия.
Злые языки поговаривали, что все эти драгоценности - это лишь бижутерия.
На самом деле это было не так. Эдуард обожал дарить жене поразительные и редкие камни. Он сам разрабатывал украшения вместе с ювелирами, которые их делали. Герцог даже не хотел, чтобы кто-то кроме его возлюбленной Уоллис прикасался к этим украшениям. Он планировал уничтожить все эти ювелирные ценности после смерти жены. Судьба распорядилась иначе. Герцогиня пережила мужа на долгих четырнадцать лет. Жизнь её после смерти супруга была подобна аду. Все драгоценности в конце концов ушли с молотка.
Одна из самых знаменитых драгоценностей Уоллис - браслет Пантера.
После смерти мужа Уоллис стала лёгкой добычей алчных людей.
Одним из самых известных украшений герцогини является браслет Panther, который был сделан из оникса, бриллиантов, жёлтого золота и изумрудов. Конечно, люди часто задавались вопросом откуда у четы деньги на столь огромное количество невероятно роскошных украшений. Ходили даже слухи, что у бывшего короля была привычка не платить по своим изрядным счетам ювелирам. Владельцы ювелирных домов хранят по этому поводу молчание. Ведь, в конце концов, они создавали украшения для двух всемирно известных людей, для пусть и бывшего, но короля.
Слухи о неплатежеспособности Эдуарда ювелиры так и не подтвердили.
2. Королевское ожерелье
Красивое бриллиантовое колье, заказанное Людовиком XV для мадам дю Барри Шато де Бретей.
Говоря о королевской семье и драгоценностях, нельзя не упомянуть знаменитое бриллиантовое ожерелье из множества тонких нитей. Это украшение было заказано Людовиком XV. Историки считают, что монарх планировал подарить эту роскошь своей любовнице мадам дю Барри. По легенде, этому французскому монарху принадлежит фраза «После нас хоть потоп». Так и случилось. Возмездие за разорение страны настигло наследников расточительного короля.
Последний перед потопом - король Людовик XV.
Мадам дю Барри - последняя фаворитка короля Людовика XV.
Сам же Людовик XV умер от оспы до того, как работа над прекрасным ожерельем была закончена. И королева, и фаворитка короля отказались за него платить. В конце концов украшение разобрали и распродали небольшими частями.
3. Бриллиант «Санси»
Бриллиант «Санси».
Легендарному алмазу «Санси», который нашли в Индии ещё во времена Средневековья, приписывали свойства талисмана и камня-убийцы. Камень действительно настолько быстро менял своих хозяев, что даже родилась легенда о том, что он сам выбирает себе владельца.
В ХV веке алмаз был куплен предком герцога Бургундского. Именно он дал алмазу имя. Также аристократ приказал ювелирам огранить камень и придать ему форму груши.
По легенде, алмаз «Санси» спас жизнь герцогу бургундскому Карлу Смелому. Алмазом был инкрустирован его шлем. Во время сражения блеск камня ослепил противника герцога. В 1477 году Карл потерял свой шлем в бою. Доспех был найден одним солдатом и продан практически за бесценок. Он погиб в тот же вечер в пьяной драке. В связи с этим возникло убеждение, что алмаз не терпит неуважительного отношения к себе и может мстить нерадивому владельцу.
Карл Смелый.
Камень продолжал менять хозяев и со временем стал экспонатом коллекции кардинала Мазарини, а позже – короля Людовика XIV. Этот бриллиант украсил его королевскую корону. После Великой французской революции «Санси» был утерян. В средине ХIX века он нашёлся в коллекции герцогини Беррийской. У неё алмаз выкупил русский промышленник Павел Демидов. В 1978 году знаменитую драгоценность приобрёл Лувр. Кристалл по сей день хранится в галерее Апполона этого музея.
4. Колье Хаттон-Мдивани
Портрет мисс Барбары Хаттон, май 1931 года.
Знаменитое ожерелье, получившее название Хаттон-Мдивани было создано из нефрита. Тайна его происхождения не разгадана до сих пор. Никто не знает откуда взялись эти камни. Предполагают, что они были сделаны из одного куска этого минерала, который, скорее всего, принадлежал китайскому императорскому двору.
Ожерелье Хаттон-Мдивани.
Драгоценность всегда принадлежала людям известным. Более всего прославилось оно благодаря наследнице торгового магната Франка Вулворта, Барбаре Хаттон. Она прославилась под прозвищем «бедная богатая девочка». Отец подарил ожерелье дочери на свадьбу с грузинским князем Алексисом Мдивани в 1933 году.
Свадьба Барбары Хаттон и Алексиса Мдивани.
Само украшение сделано из почти трёх десятков крупных ярко-зелёных нефритовых бусин. Они отличаются безупречной чистотой и абсолютно гладкой текстурой. Также ожерелье украшают большой рубин в стиле ар-деко и бриллиантовая застежка, авторами которой являются ювелиры мастерской Картье. Мастера превратили старинную жадеитовую нить в элегантное ожерелье, украсив инкрустированной рубинами застёжкой.
После двух лет брака Барбары с князем Мдивани, их ждал развод. Украшение осталось у мужа. Правда, счастья не принесло. Алексис погиб в автомобильной аварии всего лишь через месяц после расставания с Барбарой. Ожерелье осталось в собственности семьи Мдивани в течение полувека. Нина, сестра Алексиса, не стала продавать драгоценность даже тогда, когда буквально умирала от голода. Ходили слухи, что когда в её дом нагрянули кредиторы, она спрятала колье под своим смертным одром.
Нина Мдивани.
Через год после смерти Нины ожерелье было продано с молотка за рекордные два миллиона долларов. Несколько лет спустя его перепродали уже за шесть миллионов. В 2014 году на аукционе Sotheby's в Гонконге драгоценность была продана в третий раз - на этот раз она принесла своему владельцу 27,4 миллиона долларов. Как показывает история ожерелья, время над ним не властно.
5. Рубин Graff
Рубин Graff.
Graff имеет славу одного из самых уважаемых ювелирных домов мира. Свою безупречную репутацию он завоевал благодаря высочайшему качеству своих бриллиантов. Основатель компании, Лоуренс Графф, входит в число главных мировых экспертов по бриллиантам.
Рубин Graff – это весьма необычный драгоценный камень, принадлежащий этому ювелирному дому. Это бирманский рубин, который в 2006 году был продан за невероятно большую для такого камня сумму в 3,6 миллиона долларов. Это самая высокая цена, которую когда-либо платили за цветной драгоценный камень. До этого подобные камни, рубины и изумруды, не ценились ювелирами и коллекционерами так высоко, как например бриллианты. Рубин Graff доказал, что цветные драгоценные камни не менее достойны, чем другие. Лишь раз в жизни можно встретить настолько особенный камень, что захочется купить его дважды. Именно таким стал рубин Graff для Лоуренса Граффа. Он продал его в 2011 году, чтобы в 2017 купить его снова.
Лоуренс Графф.
Такие характеристики как вес, чистота, отсутствие изъянов и цвет – делают этот рубин столь невероятно редким и ценным. Рубин Graff - мечта любого коллекционера. Он отличается ярким необычным цветом «голубиная кровь». Это самый глубокий оттенок красного с синим подтоном. Лоуренс Графф продавал и покупал очень много прекрасных драгоценных камней, но именно этот минерал он считает одним из лучших за всю его карьеру. Рубин установили в кольцо, усыпав мелкими бриллиантами, в результате превратив камень в по-настоящему культовое украшение.
Все эти невероятно прекрасные и невероятно ценные украшения демонстрируют, что на протяжении всей истории люди тратили на них огромные состояния. Драгоценности веками привлекали внимание и вынуждали открывать кошельки. Как видно, некоторые из них даже обросли множеством легенд, дабы соответствовать их огромным ценникам.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии