Драгоценности с дурной славой: 5 самых печально известных ювелирных украшений в истории

1. Драгоценности Уоллис Симпсон

Уоллис Симпсон, 1936 год.

Ради возлюбленной Эдуард VIII отрёкся от престола.

Злые языки поговаривали, что все эти драгоценности - это лишь бижутерия.

Одна из самых знаменитых драгоценностей Уоллис - браслет Пантера.

После смерти мужа Уоллис стала лёгкой добычей алчных людей.

Слухи о неплатежеспособности Эдуарда ювелиры так и не подтвердили.

2. Королевское ожерелье

Красивое бриллиантовое колье, заказанное Людовиком XV для мадам дю Барри Шато де Бретей.

Последний перед потопом - король Людовик XV.

Мадам дю Барри - последняя фаворитка короля Людовика XV.

3. Бриллиант «Санси»

Бриллиант «Санси».

Карл Смелый.

4. Колье Хаттон-Мдивани

Портрет мисс Барбары Хаттон, май 1931 года.

Ожерелье Хаттон-Мдивани.

Свадьба Барбары Хаттон и Алексиса Мдивани.

Нина Мдивани.

5. Рубин Graff

Рубин Graff.

Лоуренс Графф.