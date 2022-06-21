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Настойка для большого урожая огурцов

Подкормите огурцы настойкой из сосны — и тогда даже хилые растения пустятся в бурный рост! Обязательно сделайте эту бесплатную и эффективную настойку для своих огурцов.

Настойка для большого урожая огурцов

Молодая сосна (ветки и иголки) содержат огромное количество полезных микроэлементов, биологически активных веществ, которые восстанавливают даже болезненные растения. Они благотворно воздействуют на огурцы, а также препятствуют образованию грибков (частая проблема огурцов).

Настойка для большого урожая огурцов

Наберите полную литровую банку молодых веток и иголок сосны. Залейте литром воды, доведите до кипения, покипятите на среднем огне 10 минут, выключите.

Настойка для большого урожая огурцов

Оставьте настаиваться сутки. Процедите. Это маточный раствор, который может храниться в тёмном месте, в банке с закрытой крышкой до 2 месяцев. Со временем на поверхности образуется сине-зелёная плесень, но она совершенно не опасна для растений, а наоборот — даже полезна.

Настойка для большого урожая огурцов

Чтобы подкормить растение огурца, в литре тёплой воды разведите 4 ст. л. маточного раствора сосны. Из пульверизатора обрызгайте листья огурцов с обеих сторон. Хорошо подкармливать молодые растения огурца под корень такой же подкормкой — одного стакана на одно растение будет более чем достаточно. Проводите такую подкормку раз в 2 недели и очень скоро увидите положительный результат!



Настойка для большого урожая огурцов

Подробнее о настойке для подкормки огурцов смотрите в видео ниже:


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