Добавьте эти два компонента при стирке и ваши полотенца станут очень мягкими

Повторите эти несложные действия, и махровые полотенца вновь станут мягкими — таким же, какие они были, когда вы только их купили! Просто добавьте 2 доступных компонента в конце стирки.







Итак, сначала постирайте полотенца, как обычно, со стиральным порошком/гелем для стирки. Когда программа закончится, откройте стиральную машинку и, не вынимая полотенец, в барабан добавьте 100 гр. соли, 50 мл уксуса 9 % и совсем немного стирального порошка/геля (1/3 от обычного объёма). Включите самую быструю программу стирки, какая у вас имеется (например, 15, 20, 30-минутная стирка). За это время полотенца отлично размягчатся солью и уксусом, а порошок поможет всё это тщательно выстирать. Попробуйте, и вы будете удивлены, насколько мягкими стали полотенца после стирки!





Читать далее →