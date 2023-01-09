С нами не соскучишься!

8 249 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Если самая мощная "царь-бомба" имела мощность 58 Мт,то как тесты за номерами  № 173, № 174 и № 147 могли иметь мощнос...Ядерные взрывы, к...
  • Михаил Васильев
    Большинство из названных продуктов не только не видел, но и не слышал!11 популярных про...
  • ИГОРЬ честнодумов
    Гламур был и есть!Соответсвуют ли с...

Страны, природа которых впечатляет красотой

В каждой стране мира есть свои природные достоинства: горы, заповедники, живописные реки и долины. Выбрать из множества государств те, которые отличаются самой красивой природой — задача не из легких.

Однако представители Всемирного экономического форума оценили 136 стран по количеству и качеству природных ресурсов и отобрали самые красивые из них. Мы хотим вас познакомить с некоторыми из этих государств:

Страны, природа которых впечатляет красотой

Кения

Страны, природа которых впечатляет красотой
Индонезия
Страны, природа которых впечатляет красотой
Франция
Страны, природа которых впечатляет красотой
Италия
Страны, природа которых впечатляет красотой
Эквадор
Страны, природа которых впечатляет красотой
США
Страны, природа которых впечатляет красотой
Испания
Страны, природа которых впечатляет красотой
Коста-Рика
Страны, природа которых впечатляет красотой
Перу
Страны, природа которых впечатляет красотой
Китай

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх