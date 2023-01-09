Страны, природа которых впечатляет красотой

В каждой стране мира есть свои природные достоинства: горы, заповедники, живописные реки и долины. Выбрать из множества государств те, которые отличаются самой красивой природой — задача не из легких.



Однако представители Всемирного экономического форума оценили 136 стран по количеству и качеству природных ресурсов и отобрали самые красивые из них. Мы хотим вас познакомить с некоторыми из этих государств:







Кения





Индонезия



Франция



Италия



Эквадор



США



Испания



Коста-Рика



Перу



Китай



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