15 малоизвестных фактов о Дарте Вейдере

Дарт Вейдер – один из самых канонических злодеев в истории кинематографа. Его образ легко узнаваем, а фраза «Люк, я твой отец» прочно вошла в нашу жизнь, став мемом и поводом для многочисленных пародий и шуток. Сейчас вышел очередной фильм из серии «Звездных войн» – «Изгой-один» и в нем мы снова увидим Дарта Вейдера. Вот 15 интересных и малоизвестных фактов о Темном владыке ситхов для всех, кто любит эту сагу. И да пребудет с вами Сила!









15. У него было воинское звание

14. Имперская пропаганда утверждает, что Энакин Скайуокер погиб в храме джедаев

13. Узнав о своих детях, он планировал предать императора

12. У него было три учителя и множество тайных учеников

11. Он пытался научиться дышать без защитного шлема

10. Даже актеры во время съемок не знали о том, что Вейдер – отец Люка Скайуокера

9. Дарта Вейдера сыграли семь актеров

8. Первоначально у него было другое имя и другой голос

7. По одной из теорий, его создали Палпатин и Дарт Плэгас

6. Над костюмом и звуковыми эффектами трудилась целая команда

5. Актер Дэвид Проуз и режиссер Джордж Лукас ненавидят друг друга

4. Существовала альтернативная концовка, по которой Люк становится новым Вейдером

3. Альтернативная концовка из комиксов: снова джедай и весь в белом

2. Это самый прибыльный персонаж «Звездных войн»

1. На одном из кафедральных соборов есть химера в виде шлема Дарта Вейдера