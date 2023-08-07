10 неимоверных скульптур и статуй в подводном царстве
Тщательно и с любовью созданные скульптуры и красивые статуи вдруг оказались под водой. В отличие от своих наземных собратьев, подводные скульптуры тесно связаны с морской флорой и фауной, которые только усиливают и подчеркивают замысел автора. Предлагаем скульптуры древних мастеров, чьи останки археологи сегодня находят на морском дне, а также и творения современных художников, которые сознательно поместили свои работыпод водой, чтобы донести до публики свою идею.
Подводный музей скульптур, Канкун, Мексика
Джейсон Тэйлор, подводная скульптурная композиция «Молчаливая эволюция»
«Человек в огне»
Художник Джейсон Тэйлор создал эту красивую и с глубоким смыслом скульптуру, чтобы привлечь внимание человечества к проблеме катастрофической гибели коралловых рифов за последние десятилетия. В Подводном музее скульптур Канкуна находятся две работы Тэйлора. Дайверы имеют прекрасную возможность, кроме любования природными красотами океана, посетить подводный музей скульптур и посмотреть, как постепенно их заселяют кораллы. Самыми интересными экспонатами можно назвать композицию «Молчаливая эволюция», скульптуру «Человек в огне», на которой растут красные кораллы, и ‘ElColeccionistadeSueños’ – реалистическое изображение человека с собакой, которые охраняют коллекцию бутылок с записками внутри, написанными на разных языках мира, своеобразными посланиями будущим поколениям.
Статуи Гераклиона и Каноба, Абукирский залив, Египет
Статуи Гераклиона и Каноба, Абукирский залив, Египет
Когда-то очень давно города Гераклион и Каноб считались воротами в Египет и были связаны с выдающимися историческими личностями древней истории, к примеру, с королем Спарты Меналаем, участником Троянской войны. Руины этих двух городов теперь лежат на морском дне, среди которых находится большое количество обломков древних скульптур и статуй, свидетелей былой славы. В основном это статуи фараонов, руины храмов и домов, которые они когда-то украшали. Археолог Фрэнк Годдио в 1999 году, случайно обнаружив эти обломки, доказал факт существования Гераклиона и Каноба.
Иисус Христос Абиссаля, Италия
Иисус Христос Абиссаля, Италия
Эта оригинальная скульптура Иисусу Христа из бронзы высотой 2,5 м была создана и опущена на морское дно в 1954 году. Из-за быстрой коррозии статую поднимали на поверхность для реставрации, в результате которой основные элементы были заменены на подобные без изменений. В 2004 году она была возвращена на глубину 6 м. Статуя с поднятыми руками ассоциируется с погибшим дайвером, Дарио Гонзатти, который утонул в 1947 году.
Подводная статуя среди руин дворца Клеопатры, Александрия, Египет
Подводная статуя среди руин дворца Клеопатры, Александрия, Египет
Затопленные 1 500 лет назад руины считаются останками королевского дворца Клеопатры. Неимоверной красоты дворец хорошо сохранился и стал одной из достопримечательностей и изюминкой туристических маршрутов. Среди скульптур здесь можно увидеть животных, включая львов, и древних богов. Кроме этого, на дне много посуды, руины стен, колонн и других объектов, представляющих научный интерес для археологов.
Подводный парк скульптур, Гренада
Подводный парк скульптур, Гренада
Подводный парк скульптур был создан Джейсоном Тэйлором. Скульптуры являются неотъемлемой частью акватории Гренады, включая подводную флору и фауну. Основным объектом Подводного парка специалисты считают композицию «Превратности судьбы», состоящей из группы скульптур в человеческий рост, которые держатся за руки, стоя в кругу, символизируя погибших рабов, перевозимых на лодках. Многие скульптуры уже поросли кораллами, включая женскую фигуру ‘GraceReef’, лежащую на дне, и скульптуру « Пропавшего корреспондента», в руках у которого газета с колонкой новостей 70-х годов.
Римские скульптуры Байи, Неаполитанский залив, Италия
Римские скульптуры Байи, Неаполитанский залив, Италия
Говорят, что бронзовые и каменные скульптуры римского курортного города Байи были затоплены в результате извержения вулкана. Затопленный город Римской империи был известен своими богатыми жителями и отличными условиями для оздоровления и отдыха знати, которая погрязла в пороках и грехах. В городе создавали большое количество мраморных скульптур, копий бронзовых скульптур, которые и сохранились под толщей воды залива. В 8 столетии н.э. мусульмане разрушили город, а в 1500-м году город пострадал от эпидемии малярии.
Подводные скульптуры, Бали
Подводные скульптуры, Бали
Каменные скульптуры Прибрежного храма, Махабалипурам, Индия
Каменные скульптуры Прибрежного храма, Махабалипурам, Индия
Храмовый комплекс Махабалипурамы является объектом многих мифов и местных легенд, связанных с семью самыми красивыми и роскошными храмами. Сегодня только этот храм уцелел, его роскошные пирсы были разрушены океаном и местными жителями. Цунами 2004 года окончательно разрушило храм. В результате, каменные скульптуры, усыпальницы и рельефы, которые когда-то украшали храм, оказались под водой. Археологи до сих пор верят в то, что Прибрежный храм был одним из Семи Пагод, о которых говорится в европейском фольклоре.
Парк гномов на дне озера Вастуотер, Озерный край, Великобритания
Парк гномов на дне озера
Подводный парк гномов, возможно, самый странный из представленных в обзоре, был создан, чтобы сделать прогулки дайвером интересными. В 1990-х годах, после того, как трое дайверов трагически погибли, то гномов со дна озера убрали. В 2005 году скульптуры были возвращены на дно озера Вестуотера, самого глубокого в Озерном крае, после чего парк оброс новыми мистическими историями. Скульптуры находятся на глубине 50 м. Подобный парк гномов есть и в шотландском озере Лох-Файн.
Слон Сиамского залива, Тайланд
Слон Сиамского залива, Тайланд
Дайверы, посещающие Пхукет, имеют возможность увидеть красивые статуи слонов, которые находятся в северной части Сиамского залива. Искусственный риф был установлен на дне залива для того, чтобы могли развиваться колонии кораллов, а, значит, стать основой разнообразия флоры и фауны подводной экосистемы. Кроме неимоверно интересных и своеобразных статуй слонов, на дне залива есть ворота храма и гигантские ракушки. Здесь есть и наводящая страх гигантская каменная рыба. Но основными достопримечательностями, все же, остаются кораллы и морские обитатели, которые сделали творения человека своим домом.
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