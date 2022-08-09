10 археологических находок, которые проливают свет на жизнь в Древнем Египте

Невероятные факты о Египте.
Древний Египет – удивительная культура. Памятники того времени, такие, как Великие пирамиды и Сфинкс, вызывают у людей благоговение и сегодня. Интерес исследователей вызывают и древнеегипетские папирусы. Ведь Египет – одна из самых ранних культур, представители которой вели подробные записи обо всём происходящем. Но и сегодня учёных известно далеко не всё о секретах древнего Египта, и исследователи продолжают делать потрясающие открытия.
1. Метеоритное железо
Металл неба.
В египетском городе Гирза в 1911 году археологи нашли гробницу, в которой хранилось девять металлических бусин. Невероятно, но оказалось, что бусины появились на 2000 лет раньше, чем в Египте начали выплавлять железо. С тех пор историки ломали голову над тем, откуда древние египтяне взяли железо для бусин. Египетский иероглиф, которым обозначали железо, буквально переводится как "металл неба", что дает очень хорошую отсылку к пониманию его происхождения.
Из-за редкости металла, он в основном ассоциировался с богатством и властью. Из него в основном изготавливали ювелирные изделия и безделушки для королевской семьи, а не оружие, как это было принято позже. В 1980-е годы химический анализ показал, что уровень никеля в бусинах был похож на тот, что встречается в метеоритах. Так у египтян за тысячи лет до того, как научились выплавлять этот металл, появилось железо. Это также может объяснить тайну кортика Тутанхамона, изготовленного из железа и золота.
2. Религиозные татуировки
Мумия Дейр-эль-Медины.
Сегодня люди делают татуировки по разным причинам: чтобы запечатлеть любимого человека, подчеркнуть свою непохожесть на других или рассказать о своих интересах. Мумия, найденная в деревне Дейр-эль-Медина, стала подтверждением того, что татуировки были и у древних египтян. Мумия Дейр-эль-Медины — безголовый и безрукий торс, который принадлежал женщине, жившей между 1300 и 1070 годами до н.э.
С помощью инфракрасного света на ней было обнаружено 30 четко различимых татуировок. Что уникально в этой мумии, татуировки ей сделали ещё при жизни, а не после смерти в качестве религиозного ритуала. Большинство символов были посвящены могущественной богине Хатхор. Вскоре были обнаружены три аналогичные мумии, татуировки на которых были также предназначены для выражения религиозного благочестия.
3. Изображения демонов
Демон Ин-меп.
Еще 4000 лет назад египтяне очень боялись демонов. Однако, до недавнего времени учёные не имели ни малейшего понятия, как египтяне представляли их. Так было до тех пор, пока не нашли два два гроба, датирующихся эпохой Среднего царства (около 4500 лет тому), на которых были обнаружены старейшие в мире изображения демонов. Один из них, называемый Ин-меп, представлял собой смесь собаки и бабуина, а другой по имени Чери-Бенут, являлся непонятным существом с человеческой головой.
Демоны изображены в виде двух охранников входа в гробницу, но за что они на самом деле отвечали, неизвестно. Также на еще одном гробе было обнаружено изображение Икенти — демона, который выглядел как большая птица с кошачьей головой.
4. Древняя болезнь сердца
Принцесса Яхмос-Мериет-Амон.
Атеросклероз — хроническое заболевание артерий, которое является сегодня весьма распространённым. Сидячий образ жизни и рацион, богатый жирной пищей способствуют этому заболеванию. Поэтому неудивительно, что врачи считали: атеросклероз — довольно новое заболевание и он не был распространен в древних популяциях. Египтологи же выяснили, что это было очень распространенное заболевание и тысячи лет назад.
После изучения 52 мумий в Национальном музее древностей в Каире выяснилось, что 20 из них имели признаки кальцификации, а это означает, что они, скорее всего, страдали от атеросклероза в течение их жизни. Их возраст в среднем составлял около 45 лет, а жили они в 16-м веке до нашей эры. Одна из мумий принадлежала царскому роду, а именно принцессе Яхмос-Мериет-Амон, которая жила в Фивах и умерла в сорок лет. Она считается самым древним человеком, у которого была ишемическая болезнь сердца.
5. Египетские модницы
Наращивание волос в Древнем Египте.
В современные дни когда волосы женщины начинают редеть, есть несколько способов исправить это. По-видимому, у женщин в прошлом была такая же проблема, потому что у останков женщины, которые были найдены в разрушенном египетском городе Амарна, было 70 нарощенных волос, похожих на те, которые используются сегодня.
Волосы были так хорошо сделаны, что они сохранились и по сей день, хотя остальная часть тела женщины разложилась (умерла она 3300 лет назад и не была мумифицирована). На кладбище, на котором была похоронена женщина, были найдены и другие тела с волосами, окрашенными хной.
6. Мумифицированный зародыш
45-сантиметровый саргофаг.
Около 100 лет назад в Гизе был раскопан 45-сантиметровый саргофаг. Он был доставлен в Кембриджский университет, где его отправили в запасники и забыли о нём. Изначально сочли, что в крошечный гроб по неизвестной причине поместили отдельные органы. Но после тщательного исследования с помощью МРТ обнаружилось, что это на самом деле 16-18-недельный человеческий зародыш, который мумифицировали и похоронил в своем собственном специально построенном для него саркофаге, который содержал замысловатые узоры и украшения.
7. Рак у египтян
4200-летняя мумия.
Как и болезнь сердца, рак до недавнего времени считался сугубо современной болезнью. Об этой болезни ни разу не упоминалось в исторических записях. Тем не менее, это не означает, что рака не было в древнем мире. Согласно недавних исследований, у двух мумий, мужского и женского пола, были найдены признаки того, что они страдали от онкологии.
В 2015 году испанский университет нашел мумию, у которой были обнаружены признаки повреждения от рака молочной железы. 4200-летняя мумия - женщина, которая жила во время шестой династии фараонов.
8. Древнейший папирус
Журнал чиновника.
В 2011 году археолог Пьер Таллет сделал замечательное открытие в отдаленном районе Египта , вдали от любой цивилизации. В тридцати пещерах в известняковой скале обнаружился своего рода склад для хранения лодок в древнем Египте. Но еще более ошеломляющим было открытие, которое он сделал несколько лет спустя , в 2013 году - серии папирусов , исписанных с обоих сторон иероглифами и иератическим письмом (неофициальное, повседневное письмо древних египтян), причем папирусы являются самыми старыми папирусами, которые когда - либо были обнаружены.
Среди них был найден журнал чиновника по имени Мерер, который руководил группой из 200 мужчин, ответственных за обеспечение материалами и провизией рабочих на строительстве Великой Пирамиды.
9. Утечка мозгов по-древнеегипетски
Изображение периода персидской оккупации.
В 525 г. до н.э., персидский царь Камбиз захватил египетскую столицу Мемфис. После завоевания Египта большинство великих египетских умов и художников начали вывозить в Персию, чтобы они служили там империи. В Египте оставались только посредственные художники, что прекрасно видно по гробу, обнаруженному в 2014 году. Несмотря на то, что тела в гробу найдено не было, ученые установили, что гроб датируется примерно годами персидской оккупации.
Что интересно, изначально посчитали, что гроб является подделкой, поскольку он был сделан очень грубо и некачественно. Тем не менее, позже выяснилось, что это действительно оригинал. На гробе есть множество причудливых изображений, в том числе плохо нарисованные соколы (символы бога Гора), которые больше похожи на рыб, четыре банки с головами четырех сыновей Хора, которые описывались как "безголовые" и прочие ляпы, касающиеся египетской мифологии.
10. Египетские сексуальные заклинания
Свитки третьего века.
В 2016 году были расшифрованы два папирусных свитка третьего века нашей эры, которые были написаны на греческом. 1700-летние свитки, которые были найдены века назад, хранились в Оксфордском университете в Англии. И только сейчас оказалось, что на них были написаны сексуальные заклинания, предназначенные для того, чтобы влюбить в себя другого человека. Автор заклинаний неизвестен, но в них упоминаются несколько гностических богов.
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