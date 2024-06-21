Как быстро сварить гороховый суп

Что может быть проще гороха? Наверное, только пареная репа… Каждый, кто использовал эти бобовые в кулинарии, знает: если хочешь варить горох – оставь его отмокать минимум на ночь. Но что делать, если горох для варки нужен прямо сейчас и никакой дополнительной ночи в свободном распоряжении нет?







На самом деле есть способ привести горошины в состояние нужной кондиции всего за 60-90 минут.

1. Мой, мой и еще раз мой

2. «Тепленькая пошла»

3. «Из огня да в полымя»

4. «Никак не поддается!»

А главное, что для этого ровным счетом ничего не понадобится кроме некоторой посуды, воды и парочки свободных рук.Как следует мойте.Первая и наиболее распространенная ошибка среди большинства хозяев и любителей готовить – игнорирование промывки. Прежде чем вымачивать горох, его нужно тщательно промыть. Так же хорошо и основательно, как промывают перед варкой рис. Полоскать горох следует до тех пор, пока сливаемая из-под него вода не станет чистой. Только после этого можно будет со всей уверенностью сказать, что горох был избавлен от ненавистной крахмальной муки и клейковины. Все это позволит радикально ускорить замачивание гороха в будущем.Лучше использовать горячую.Вторая распространенная ошибка при замачивании гороха – это использование холодной воды. Нет, конечно, замочить горох можно и в ней… Вот только холодная вода ничем не помогает в процессе. Куда лучше использовать горячую воду, ведь она способствует процессу расширения, набухания горошин. Благодаря этому горох будет не только быстрее отмачиваться, но и в последствии вариться. При этом стоит отметить, что использовать откровенный кипяток в данном случае все-таки не рекомендуется. Лучше просто набрать горячей воды из-под крана.Горох будет, что надо.Каждый, кто использовал горох для приготовления супа, знает о том, что варка этого бобового оставляет огромное количество не слишком аппетитной пены. Появляться она будет вне зависимости от того, насколько хорошо был вымочен и промыт горох до этого. Не допустить образования пены можно, однако для этого придется пойти по сложному пути. После промывки и замачивания горох придется отдельно сварить. В процессе варки вся образовавшаяся пена снимается и только после этого сливается вода. При повторной варке этого же гороха, например, в супе, никакой пены быть не должно.Плесни холодненькой.Бывают случаи, когда горох очень плохо варится, даже если до этого все было сделано правильно. Подобное стечение обстоятельств возможно по самым разным причинам. Например, некоторые сорта гороха варятся дольше и сложнее других. Как бы то ни было, в подавляющем большинстве случаев подобная неприятность решается всего одним изящным движением руки! Все, что нужно сделать – это подлить в чан с варящимся овощем еще немного холодной воды. Резкий перепад температур позволит подтолкнуть «несговорчивые» бобы в правильном направлении.