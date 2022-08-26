Необычные растения для цветника, которые нужно посадить в августе

В августе наступает идеальное время, чтобы посадить многолетники в саду. Выберите новые растения, и ваш сад станет райским, благоухающим и безумно красивым!

Флокс метельчатый — прекрасное растение для украшения участка. Он очень приятно, сладко пахнет, а его цветение пёстрое, пышное и продолжительное. Есть и карликовые, и высокие сорта — выбирайте любое по своему вкусу.







Физостегия — интересный многолетник, способный образовывать чудесные, густые куртины. Окрас цветков — пурпурный, белый, сиреневый. Их приятный запах привлекает пчёл в сад. Цветёт обильно с середины лета до конца сентября.







Молочай многоцветный — красивейший многолетний цветок. И хотя его цвета ограничены жёлтым, зелёным и оранжевым, это ничуть не умаляет его красоту! Цветок декоративен, замечательно украшает участок. При правильном уходе вырастает в красивый, шаровидный, плотный кустик. Многолетник неприхотлив, прост в уходе, засухоустойчив.







Очиток Фрости Морн (Седум) — ещё одно оригинальное декоративное растение для участка. Листва растения светло-зелёная с приятным голубоватым оттенком и нежно-кремовой, почти белой окантовкой. Цветы у седума мелкие, светло-розовые, образованы в зонтичные соцветия. Сорт не очень популярный, но безумно красивый!

Сисюринхий — представитель многолетников, не требующий особого ухода. Украшает участок нежными голубовато-фиолетовыми цветами и сочной листвой. В пик цветения, в мае, цветок очень декоративен.Примула мелкозубчатая — любопытное многолетнее растение. Отлично растёт в тени, образует декоративные шарики из мелких цветков. Палитра цветов богатая: это оттенки от белого до фиолетового. Хорошо переносит зиму, начинает цвести уже в апреле.Камассия — луковичный многолетник, давно полюбившийся садоводам. Начинает зацветать тогда, когда основные растения в саду уже отцвели — в конце мая-начале июня. Чем-то напоминает миниатюрную версию лилии.