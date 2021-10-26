Подпольные сталелитейные заводы в Китае

Состояние экологии в Китае уже много лет является огромной проблемой. Крупные города зачастую неделями затянуты пеленой густого смога, жители вынуждены носить защитные маски или вовсе не выходить на улицы. Основными источниками антропогенных аэрозольных загрязнений воздуха являются теплоэлектростанции и предприятия, потребляющие уголь.



Китайские власти активно борются с подпольными сталелитейными заводами в Китае, работающими на угле. Они разбросаны по сельской местности, и побороть их не всегда выходит.



Вместе с фотографом-обладателем различных премий Кевином Флаером мы посетим один такой подпольный сталелитейный завод во Внутренней Монголии.









На Китай приходится почти 30 процентов мирового загрязнения углеродами. (Фото Kevin Frayer):







Такие заводы, скорее, не подпольные, а нелегальные. Принцип простой: хозяева платят взятки инспекторам и продолжают работать дальше.

А вот и уголь, который всё загрязняет. Загружаем его в печь.







И наблюдаем за огнем… (Фото Kevin Frayer):







Горящий уголь и подпольный завод ночью выглядят очень эффектно. (Фото Kevin Frayer):







Про экологию здесь можно не говорить.







Пока в печи горит уголь, из нее вытекает расплавленный метал.







Здесь почти, как в аду, но красиво. Если долго не находиться рядом







Рабочий нелегального сталелитейного завода.







Расплавленный металл и дым коромыслом.







Расплавленный металл оставляет в воздухе вредные газы.

Расплавленная сталь Так выглядит работа подпольного сталелитейного завода ночью.Текущая сталь.Расплавленную сталь разливают по формам. Днем……и ночью. Перекур . Хуже не будет.Готовые стальные слитки из формы.Фактурные механизмы.С отходами производства особо не заморачиваются, а просто вываливают неподалёку.Свалка отходов с подпольного сталелитейного завода.Китай является крупнейшим потребителем и производителем стали и угля. По планам, в ближайшие пять лет Китай сократит производство стали на 100-150 миллионов тонн, угля — на 500 миллионов тонн.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)