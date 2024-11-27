Загадка самой известной картины Кустодиева: кем на самом деле была «Купчиха за чаем»

Знаменитый русский художник Борис Кустодиев в своем творчестве часто обращался к образам купчих, самой известной среди этих работ является «Купчиха за чаем». С картиной связано немало любопытных фактов: на самом деле художнику позировала совсем не купчиха, к тому же написанное в 1918 г. полотно до сих пор вызывает множество споров: относился ли Кустодиев к своей модели с иронией или искренне ею восхищался?

Б. Кустодиев. В старом Суздале, 1914Тема размеренной купеческой провинциальной жизни была для художника связана с воспоминаниями о счастливом детстве и юности. Хотя материальные условия жизни его семьи были очень стесненными – отец рано умер, и заботы о четверых детях легли на плечи матери – все же в доме царила атмосфера любви и счастья. 25-летняя вдова старалась прививать детям любовь к живописи, театру, музыке и литературе. С купеческим бытом Борис Кустодиев был хорошо знаком с самого детства – семья арендовала флигель в купеческом доме в Астрахани. Впоследствии художник будет неоднократно возвращаться к своим детским воспоминаниям о неспешной счастливой жизни в провинциальном городе.Б. Кустодиев. Яблоневый сад, 1918Б. Кустодиев. Купчиха, пьющая чай, 1923«Купчиху за чаем» Кустодиев написал в 1918 г., в 40-летнем возрасте. Годы счастливой юности давно остались позади, а с приходом большевиков к власти эта жизнь была утрачена безвозвратно. Купеческие усадьбы и дородные купчихи за уставленными снедью столами теперь жили только в памяти художника. Времена были голодные и страшные, о чем он писал режиссеру В. Лужскому: «Живем мы здесь неважно, холодно и голодно, все только и говорят кругом о еде да хлебе… Я сижу дома и, конечно, работаю и работаю, вот и все наши новости ».Б. Кустодиев. Провинция, 1919К тому же в это время у художника были серьезные проблемы со здоровьем – еще в 1911 г. ему поставили диагноз «костный туберкулез», позже в позвоночнике образовалась опухоль, болезнь прогрессировала, и к моменту написания «Купчихи за чаем» Кустодиев уже три года был прикован к инвалидному креслу. С тех пор, по словам художника, его миром стала его комната. Но тем живее работало воображение. «Картины в моей голове сменяются, как кино », – говорил Кустодиев. Чем хуже становилось его физическое состояние, тем ярче и жизнерадостнее были его работы. В этом он находил свое спасение. Поэтому утверждения о том, что в своих картинах он намеревался изобличить дореволюционный мещанский быт, иронизируя над умиротворенными купчихами, вряд ли имеют под собой реальные основания.Б. Кустодиев. Троицын день, 1920На самом деле «Купчиха за чаем» была вовсе не купчихой, а настоящей баронессой. Очень часто моделями для купчих Кустодиеву служили представительницы интеллигентной среды. На этот раз художнику позировала его соседка по дому в Астрахани Галина Владимировна Адеркас – баронесса из древнего рода, ведущего свою историю с XIII в. На тот момент девушка была студенткой-первокурсницей медицинского факультета, хотя на картине она выглядит гораздо старше и внушительней, чем была в действительности. Однако автор и не преследовал цели портретного сходства – это скорее собирательный образ, который становится олицетворением всего уездного городка.Б. Кустодиев. Купчиха за чаем, 1918. ЭскизО дальнейшей судьбе Галины Адеркас известно очень мало: по некоторым сведениям, она оставила занятия хирургией и занялась пением. В советское время пела в составе русского хора в Управлении музыкального радиовещания Всесоюзного радиокомитета, участвовала в озвучивании фильмов. Следы теряются в 1930-1940-х гг. – предположительно, она вышла замуж и выступала в цирке.Б. Кустодиев. Купчиха и домовой, 1922Кустодиев еще не один раз возвращался к излюбленной теме и писал купчих. До сих пор длятся споры о том, было ли это иронической стилизацией мещанского быта или ностальгией по безвозвратно утраченному прошлому. Судя по особенной теплоте, с которой художник относится к своим купчихам , эти картины стали для него бесконечным прощанием со счастливой юностью и милым сердцу миром.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)