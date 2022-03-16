Педагогическая поэма: как коренные жители Аляски воспитывают молодежь

Юпик - коренной народ Аляски
Для нас, людей, которые привыкли к теплу и комфорту, жизнь коренных народов Аляски может показаться пугающей. Холод и скудная еда, бытовые трудности – это лишь малая толика испытаний, который выпадают на их долю. Сегодня мы расскажем о народе юпик, считающемся родственным инуитам и эскимосам. Эти люди выработали особую систему воспитания подрастающих поколений. Получив необходимые знания, юноши и девушки смело вступают во взрослую жизнь.
Мужчина юпик
Археологи пришли к выводу, что юпик, предки алеутов и эскимосов, проживали на востоке Сибири, они поселились там после того, как пересекли Берингово море около 10 тысяч лет назад. На этой же территории проживали предки американских индейцев, которые обосновались там еще до заселения алеутов и эскимосов. Об этом свидетельствуют тесты ДНК и образцов крови. Самоназвание «юпик» обозначает «истинный человек».
Женщина с ребенком
Эти данные подтверждаются исследованиями лингвистов и культурологов, которые изучали языки, быт и традиции местных аборигенов и коренных жителей Америки. Порядка восьми тысяч лет назад в результате природных изменений ландшафта был сформирован так называемый Беринг-Лэнд-Бридж, сухопутный перешеек между Северной Америкой и Азией, и из Сибири началась массовая миграция людей. Сегодня «мост» не виден, но благодаря образовавшемуся некогда пути безжизненные территории Сибири стали заселены людьми.
Юпик - коренной народ Аляски
У народности юпик специфическое распределение обязанностей. Женщины проживают в домах, которые называются «эна», их задача – обучение молодого поколения. Как правило, такие дома соединены туннелями с главными домами, где проживают общины. Умудренные опытом женщины обучают девушек повседневным делам: они рассказывают, как содержать хозяйство, шить, готовить рыбу, плавать на байдарках, играть в игры. До пяти-шести лет с женщинами проживают их сыновья, после их отселяют в отдельные дома «касик», где проживают только мужчины. Есть и еще одна особенность в обучении молодежи: каждую зиму на протяжении двух месяцев мальчики и девочки проходят «универсальную подготовку». Так, парни приобретают навыки шитья и приготовления еды, а девушки пробуют себя в охоте и других занятиях, которые помогут выжить в суровых условиях. Весну и лето подростки проводят, как правило, в так называемых «рыбных лагерях», зимой живут в деревне.
Рыболовы в каяке
Исконные традиции юпик практически не меняются: они все так же коллективно проводят радостные и трагические церемонии, празднуют вместе победы, сопереживают в горе. Они танцуют, поют, передают сказания о своей истории от поколения к поколению, хранят память о своем прошлом.
Шаман-целитель
Как правило, все лето община занята заготовкой еды, поскольку собранного должно хватить на всех во время холодной зимы. Юпик чтят свою историю, живут сообразно тому, как жили их предки столетия назад. В этом – их сила и залог выживания.
Туннели между домами
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