10 увлекательных фактов о том, как мы устроены и почему устроены именно так

Ногти состоят из клеток кожи
Какая же это удобная штука — ногти. Они помогают нам брать мелкие предметы, чесаться, открывать и делать много чего ещё. Этот подарок был сделан нашим далёким предкам ещё в те времена, когда они сидели на ветках и собирали с них плоды.
Ногти состоят из особого типа клеток кожи, они уплотняются и становятся такими вот гладкими и плоскими. Растёт ноготь из матрицы, которая располагается под кожей, поэтому видно только самый её кончик — белый полукруг, лунулу.
Смех не так прост, как кажется
Смех — это древний и универсальный способ коммуникации, у него нет языковых барьеров. Команда посмеяться зарождается в коре головного мозга человека, а за сам смех отвечают мозжечок, средний мозг и гипоталамус. Когда вы смеётесь, вы точно не бездействуете, мозг усердно трудится.
Считается, что смеяться предки людей научились примерно семь миллионов лет назад. Предполагают, чтобы выжить в человеческой стае, в те дремучие времена надо было казаться дружелюбным и компанейским.
Люди снижают тембр голоса, если им кто-то нравится
Исследование, результаты которого были опубликованы в журнале The Royal Society, показали, что люди неосознанно снижают тембр голоса, когда начинают говорить с теми, кто им нравится.
Эксперимент заключался в том, что женщины сидели за столами, а к ним подсаживались разные мужчины. Все испытуемые должны были отметить на специальных карточках, нравится им человек или нет. Когда учёные прослушали запись всех разговоров, то они заметили, что с понравившимися людьми разговаривают более низким голосом.
Почему люди не мохнатые
Люди — самые лысые и самые потеющие приматы на планете. Эти два момента связываются. Считается, что человек облысел, когда спустился с деревьев для того, чтобы жить и охотиться в жаркой саванне. Тогда же он начал активно потеть, чтобы охлаждаться под палящим солнцем. Правда, антропологи точно не могут сказать, насколько давно человек избавился от своей шелковистой шубки.
Большие пальцы ног — самые молодые в теле
Форма и вид ваших больших пальчиков на ногах — это сравнительно недавнее приобретение человека. Считается, что отстоящий большой палец на ступне начал постепенно приближаться и прирастать к остальным тоже в тот момент, когда предки людей спустились с деревьев. Теперь держаться ногой за ветку стало ни к чему, и палец постепенно видоизменился. Правда, процесс шёл очень медленно, несколько миллионов лет, так как прямо ходить отстоящий палец почти не мешал.
Откуда у мужчин соски
Эмбрион млекопитающего до определённого момента бесполый, но с самого раннего периода начинают развиваться клетки для молочных желез. На всякий случай, если придётся становиться девочкой. Через некоторое время набор хромосом определяет пол будущего живого существа. Если будет девочка, то эмбрион растил себе клетки груди и сосков не зря, а если мальчик, то ничего страшного, пусть живёт с сосками. Иными словами, особи женского пола устроены сложнее, и на самых ранних этапах развития каждое существо подстраховывается, готовясь стать девочкой, чтобы точно успеть правильно построить её сложный организм.
Атавистическое сухожилие
Если соединить большой палец с мизинцем, то у одних людей станет видимым сухожилие на запястье, которое больше человеку не нужно, а у других его уже не будет. Кто-то эволюционировал, а кто-то — ещё нет. Эволюционировавших меньшинство, считается, что не больше 15% людей родились без этого сухожилия. Раньше оно было нужно, потому что предки людей активно использовали руки для передвижения.
Брови в своё время помогли людям выжить
Неандертальцы могли вымереть из-за выступающих костных хребтов над глазами. Они делали этих ребят очень суровыми и недружелюбными на вид. Антропологи полагают, что это вообще была единственная цель этих костей. Археологи подтверждают гипотезу вымирания из-за суровости: выступающие лобные кости начали пропадать в тот момент, когда между поселениями людей начали появляться социальные связи. Группам нужны были союзники, и брови в этом сильно помогали, ведь они выражали множество разных полезных эмоций — от дружелюбия до гнева.
Обратная эволюция в колене человека
У людей около коленной чашечки всегда была кость, называемая фабеллой. Косточка выполняла те же функции, что и современный наколенник у обезьян. Человек развивался, и фабелла уменьшалась и вовсе, казалось, ушла из человеческого тела. Однако в 2019 году исследователи решили посмотреть на 27 тысяч рентгеновских снимков людских коленок, сделанных больше, чем за сто лет. Так, 17,9% населения имели фабеллу в 1875 году. Только 11,2% обладали ею в 1918 году, и казалось уже, что к нашим дням она и вовсе пропадёт, но не тут-то было: в 2018 году фабелла оказалась у 39% людей.
Скорость переработки организмом алкоголя зависит от генов
Кто-то болеет с похмелья, а кто-то нет, кто-то пьёт и не пьянеет, а кому-то достаточно и рюмочки, чтобы быть совершенно пьяным. Это происходит потому, что за расщепление алкоголя отвечают гены, а точнее гены ADH и ALDH. Первый расщепляет этиловый спирт в ацетальдегид, а второй перерабатывает ацетальдегид в уксусную кислоту. Если в этих генах нет мутаций, то человек с алкоголем будет справляться отлично, и пьянеть не будет, и с похмелья болеть. А если гены мутировали, то лучше не пить, чтобы избежать неприятных последствий в виде тяжёлого похмелья.
Есть ещё один ген, CYP2E1. Он отвечает за восприимчивость к алкоголю. Его может не быть, но если у человека он есть, то пить человек точно не будет, так как от выпитого ему моментально будет становиться дурно.
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