Немного об истории изготовления вина

Вино считают алкогольным напитком, который обычно средней или низкой крепости. Его изготавливают при помощи спиртового брожения сока из винограда (который также принято называть суслой) или мезги.



История виноделия берет свое начало еще в глубокой древности. Многими народами виноград обрабатывался еще около пяти-семи тысяч лет назад, к ним можно отнести жителей Сирии, Малой, Средней и Передней Азии, Месопотамии, Египта и Закавказья. Древним народам были известны самые разнообразные способы фильтрации и создания вин.

Как наполнять рюмки и бокалы вином

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