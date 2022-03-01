Как выглядит Венеция не в туристический сезон

Итальянский фотограф Claudia Corrent представляет серию работ “Insulae”, которая отражает всю красоту итальянской жемчужины – Венеции. Далекая от туристических клише, эта серия фотографий раскрывает нам мирную и тихую жизнь обитателей Венеции среди выкрашенных в пастельные тона зданий и сине-зеленой воды.







Название города происходит от области Венетия, а та — от племени венетов, которые жили здесь в римские времена.







Некоторые историки связывают экономический и политический взлет Венеции с перенесением религиозного пыла и алчности крестоносцев с мусульманского Востока на христианскую Византию. Разгром в 1204 году Константинополя, самого богатого города эпохи, крестоносцами IV крестового похода дал Венеции не только прямую материальную выгоду, но и, что самое главное, содействовал торговой экспансии на Восток.







Однако условия, предопределившие взлёт Венеции, одновременно стали предпосылками последующего упадка. Подорвав мощь Византии, веками прикрывавшей Европу от мусульманского Востока, Венеции пришлось самой столкнуться с турецкой экспансией после падения Константинополя в 1453 году. Одновременно эта экспансия и войны вынудили европейские страны искать другие торговые пути.







Венеция постепенно уходит под воду — с этим фактом столкнулись ещё древние поселенцы, которые были вынуждены дважды перестраивать город, перебираясь на более высокие острова.

На протяжении XX века Венеция довольно быстро (до 5 мм в год) погружалась в лагуну, в результате суша погрузилась на 23 см.Основной причиной бедствия выступал промышленный забор воды из артезианских скважин и, как следствие, понижение водоносного слоя земли; на постепенное затопление города также влияет возрастающее давление наземных объектов: зданий и сооружений, людей и т. д.Для спасения уникального города был разработан проект MOSE , предусматривающий постройку герметичных барьеров вокруг города. Проект получил одобрение специалистов и был торжественно открыт в 2003 году с закладкой первого камня С. Берлускони.Экономика островной Венеции основана на туризме и ремёслах (производство художественных изделий из стекла на острове Мурано, кружев на острове Бурано, мозаики), материковой — на портово-промышленном комплексе в районе Маргера.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)