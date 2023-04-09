Самые красивые цветы в мире

Ознакомьтесь с самыми красивыми цветами, а также с тем, что они символизируют.



Мой пучок блестит росой,

Как алмазами калиф мой;

Я давно хочу с тобой

Говорить пахучей рифмой. Каждый цвет уже намёк, —

Ты поймёшь мои признанья;

Может быть, что весь пучок

Нам откроет путь свиданья.



«Язык цветов» 1847 г. Афанасий Фет





Цветы являются частью самых важных событий в жизни людей и они имеют свой «собственный язык». Существуют прекрасные цветы, подходящие для определённых случаев, таких как дни рождения, похороны, свадьбы, выпускные церемонии и т.д. Некоторые цветы имеют и религиозное значение.

Значения и символика цветов были ключевыми элементами много лет назад. В викторианскую эпоху различным цветам придавали особые значения, чтобы передать закодированные послания и позволить людям выразить чувства, которые невозможно высказать словами. Эта практика, называемая флориографией, жива и сегодня. Любое чувство может быть выражено в той или иной форме этими хрупкими цветами. Читайте дальше, чтобы узнать больше о различных значениях цветов и их символизме.

Ниже перечислены некоторые из самых красивых цветов, которые покорят ваше сердце!



1. Роза

2. Тюльпаны

3. Орхидеи

4. Подсолнух

5. Лилии

6. Нарциссы

7. Бархатцы

8. Лотос

9. Георгин

10. Гладиолусы

Роза — один из самых популярных и любимых цветов всех времён, и её значение известно почти всем. Розы, с их уникальным сочетанием колючих стеблей и ароматных цветов, часто ценятся как символ достижения, завершения и совершенства. Роза — это многолетнее растение, которое насчитывает более 100 видов. Некоторые из них имеют плотно уложенные лепестки, а некоторые — свободные бутоны. Традиционная роза обычно тёмно-красного цвета с длинным стеблем с шипами. Разные розы символизируют разные вещи; жёлтая роза символизирует дружбу, зрелую любовь и радость, в то время как белые розы означают святость, чистоту, мир и тайного поклонника. Красная роза символизирует бессмертную любовь и страсть, а розовая — исцеление, невинность и первую любовь.Занимательный факт В 1986 году сороковой Президент США Рональд Рейган подписал резолюцию, закрепляющую за розой статус национальной цветочной эмблемы США.Благодаря своей форме, напоминающей луковицу, они являются символом воскресения и решимости. Этот прекрасный цветок относится к роду тюльпанов и насчитывает 109 видов. Цветок имеет 6 лепестков, которые четко отделены друг от друга. Тюльпаны доступны в различных цветах, которые включают красный, розовый, жёлтый, оранжевый и фиолетовый. Цветок тюльпана является цветком 11-й годовщины свадьбы и олицетворяет элегантность и изящество. Жёлтые тюльпаны символизируют жизнерадостность, а белые — прощение. Фиолетовый тюльпан является синонимом королевской власти, а красные тюльпаны символизируют глубокую любовь. Считается, что чёрный бархатистый центр тюльпана символизирует сердце влюблённого.Самый большой в мире сад тюльпанов находится в Кёкенхофе, Нидерланды, где ежегодно в период с апреля по май цветёт более 7 миллионов тюльпанов.Говоря о самых красивых цветах, как можно обойти вниманием орхидеи. Орхидеи — красивые и нежные цветы, насчитывающие около 880 родов и 250 000 различных видов. Внешне они выглядят необычно со своими лепестками геометрической формы, что делает их еще более желанными и экзотическими. Эти очень желанные декоративные растения символизируют любовь, роскошь, красоту и силу и являются цветком 14-й годовщины свадьбы. Розовые орхидеи передают чистую привязанность, в то время как орхидеи каттлея означают зрелое очарование. Розовые и белые цветы орхидей можно также послать в знак сочувствия.Занимательный факт В результате того, что цветки такие увесистые, взрослые орхидеи в конце концов распускаются вверх тормашками.Подсолнухи изначально выращивались в Центральной и Южной Америке и представляют собой уникальное сочетание красоты и полезности. Они используются как для украшения, так и для получения масла и пищи. Весёлые цветы подсолнухов символизируют солнце, тепло, счастье, обожание и долголетие. Они являются 3-м юбилейным цветком и, безусловно, самым любимым среди всех самых красивых цветов в мире.Занимательный факт Французское название подсолнуха «Tournesol» можно перевести с как «поворачивается к солнцу». Это связано с гелиотропизмом, то есть слежением за солнцем бутонами подсолнечника.Лилии являются наиболее часто используемым цветком для похорон, поскольку они символизируют невинность, которая была возвращена душе усопшего. Лилия Старгейзер символизирует симпатию и ассоциируется с величием и чистотой, она была символом чистоты и целомудрия Матери Марии. В то время как листья символизируют её скромность, белый лепесток представляет её невинность и чистоту. Перуанские лилии символизируют дружбу и преданность, а розовые лилии — богатство и процветание. Эти красивые цветы всегда дарят спокойствие получателям.Занимательный факт Согласно римской легенде, цветок развил пестик в центре, потому что Венера, богиня красоты, якобы позавидовала красоте цветка.Нарциссы — это длинностебельные красивые золотисто-жёлтые цветы, которые являются синонимом весны. Ботаническое название нарцисса — Narcissus. Нарциссы являются символом обновления и свежего начала. Они приносят ободрение и надежду скорбящим и несчастным людям. Нарцисс имеет несколько значений, связанных с ним. Он символизирует честность, прощение и прямоту. Китайцы часто рассматривают его как символ удачи и празднуют, когда нарциссы расцветают. Букет нарциссов, подаренный человеку, гарантирует счастье, но не стоит дарить один цветок, так как это может предвещать несчастье.Бархатцы — один из самых популярных и распространённых цветов. Цветы встречаются разных расцветок, золотые, оранжевые, белые и, конечно же, жёлтые. Тёмно-бордовый контур делает бархатцы ещё более красивыми. Бархатцы ассоциируются с солнечным светом, что, как предполагается, несет в себе положительный смысл. Однако цветок также ассоциируют с тёмными качествами. Он может символизировать ревность, жестокость, печаль и горе. В некоторых культурах этот цветок также ассоциируется со смертью.Растение лотос относится к роду Nelúmbo и имеет своё символическое значение в разных культурах по всему миру. Обычное значение лотоса — возрождение и божественность. В буддизме он рассматривается как знак чистоты речи и ума и ассоциируется с духовным пробуждением и просветлением. В индуизме он ассоциируется с красотой и представляет, как человек может пробудиться к духовной реальности. В Египте лотос обозначает солнце. Самая поразительная особенность лотоса заключается в том, что, хотя он часто растёт в грязи он появляется на свет незапятнанным и чистым.Георгин является национальным цветком Мексики и назван в честь ботаника XVIII века Андерса Даля (по-английски он называется Dahlia). Он относится к роду сложноцветных, в семействе которого насчитывается более 30 видов. Георгин имеет широкий спектр оттенков от бронзового до красного и от белого до фиолетового и выращивается круглый год.Георгин несёт в себе ряд значений. Он может быть либо знаком предупреждения, измены, либо символом предательства, а на языке викторианской эпохи георгин означает «цветок, который выжил». Он выражает чувства достоинства и элегантности. Это символ преданности и крепкой связи, которая будет длиться вечно. Поэтому георгины часто используются для цветочных украшений в честь любви и брака.Гладиолусы — это высокие цветы, состоящие из множества цветков. Их высота достигает 1,2 метра. Их выращивают в основном в Южной Африке, Европе и средиземноморских регионах Европы. Этот цветок доступен в различных цветах, таких как белый, розовый, фиолетовый, жёлтый, оранжевый, зелёный и лососевый.11. ГвоздикиГвоздика — популярный выбор для композиций сочувствия. Название гвоздики происходит на английском языке «Carnations» происходит от слова «corone» или коронация, поскольку гвоздики использовались в церемониях коронации у греков.Гвоздика бывает разных цветов, стандартный цвет — розовато-фиолетовый, и каждый цвет несет в себе определенное значение. Красная гвоздика вызывает восхищение и любовь, а розовая гвоздика означает память. Белая гвоздика олицетворяет чистую любовь, невинность и удачу.12. ХризантемыСимволичное значение этого цветка — верность и дружба. Существует около 30 различных видов хризантем, и они бывают разных цветов: белые, жёлтые, розовые и красные. Жёлтые хризантемы означают мягкий отказ от любовных ухаживаний. Красные хризантемы означают приглашение к новым отношениям. Белая хризантема символизирует честность, а фиолетовая хризантема означает весёлое пожелание здоровья.13. Цветок яблониЦветы яблони — это сильно пахнущие цветы, которые древние кельты почитали как символ любви и часто украшали ими свои дома или спальни. Сон о цветущей яблоне символизирует долгую жизнь и большой успех в области торговли и коммерции.14. КамелияКамелия принадлежит к семейству Чайные и произрастает в Гималаях, Южной и Восточной Азии. У неё нежные мягкие лепестки и плавные изгибы, что делает камелию очень красивым цветком. Эти цветы могут быть розового, красного или белого цвета. Камелия считается символом желания, страсти и утонченности. Она также означает совершенство и утонченность. Розовый цветок означает тоску, красный цветок символизирует «ты — любовь всей моей жизни», а белый цветок означает обожание.15. ИрисЦветок ириса ассоциируется с верой, мудростью, дружбой надеждой и доблестью. «Рваная» кромка лепестка обозначает печаль, пронзившую сердце. Флёр-де-илис — один из самых известных символов цветка ириса. Символическое значение цветов ириса зависит от цвета. Белые цветы ириса символизируют чистоту и доброту, жёлтые цветы ириса — страсть, синие цветы ириса — надежду и веру, а фиолетовые цветы ириса — мудрость и комплименты. Ирис является цветком 25-й годовщины свадьбы.16. СиреньСирень — цветок 8-й годовщины свадьбы. История сирени, согласно греческой мифологии, начинается с прекрасной нимфы по имени Сиринга (ботаническое название сирени Syrínga). Пленённый ее красотой, Пан, бог лесов и полей, преследовал Сирингу по лесу. Напуганная любовью Пана, Сиринга сбежала от него, превратившись в ароматный куст — цветок, который мы теперь называем сиренью. Сирень символизирует первые эмоции любви, а белая сирень символизирует юношескую невинность. Сирень также символизирует уверенность и гордость.17. ПионПион назван в честь Пеана, врача богов, который получил цветок на горе Олимп. Это традиционный цветок Китая. Он является цветком 12-й годовщины и широко известен как цветок богатства и почёта. Эти цветы очень ароматные и пахнут потрясающе. Они бывают разных цветов: белые, красные, жёлтые и фиолетовые. Он также считается цветком удачи и символизирует счастливый брак. Таким образом, это идеальный цветок для свадьбы и праздников.18. Душистый горошекДушистый горошек — это маленький и нежный на вид цветок с очень сладким запахом. Он также используется в косметической промышленности благодаря своему небесному запаху. Душистый горошек был открыт и популяризирован Генри Экфордом. Этот цветок символизирует благодарность и дарит блаженное наслаждение.19. МагнолияЦветы магнолии немного отличаются от других цветов, поскольку у них нет лепестков. Вместо лепестков у них есть листочки околоцветника, которые представляют собой структуры, похожие на листья. Цветы магнолии бывают разных цветов, и каждый цвет что-то означает. Белые означают чистоту и совершенство, розовые магнолии — молодость и удачу, а пурпурные — пожелания здоровья и удачи. Магнолии также ассоциируются с жизненной силой и часто посылаются по случаю новорожденного.20. ЛавандаЛаванда — это колосовидные цветы, состоящие из множества соцветий и изящных стеблей. Они бывают разных цветов: светло-лиловые, голубые и фиолетовые. Они очень известны благодаря своему размеру, запаху и красоте. Лаванда олицетворяет чистоту, тишину и удачу. Они также символизируют преданность. Эти цветы обычно дарят людям на удачу, богатство и мудрость. Лаванды фиолетового цвета символизируют королевскую власть, элегантность и утонченность. Они также обещают новые приключения.21. Лютик махровый (Ranunculus)Ранункулюс — ярко окрашенный цветок, используемый в основном в лечебных целях. Он доступен в таких цветах, как жёлтый, розовый, красный и белый. Это красивый цветок, который может поразить любого. Цветочное значение этого прекрасного цветка — «я поражён твоим очарованием». Этот экзотический цветок символизирует сияющее очарование и великолепие. Их также можно использовать в качестве альтернативы розам.22. Левкой (махровая форма)Цветы очень похожи на лаванду и родом из Греции и Средиземноморья. Они обладают нежным ароматом и прекрасным цветением, что особенно отличает их от других цветов. Этот цветок символизирует неугасающую любовь и привязанность. Они встречаются в таких цветах, как белый, розовый, красный или сиреневый.23. Статица (кермек выемчатый)Статица — цветок насыщенного цвета и широко известен как морская лаванда из-за сильного сходства с ней. Статица обычно используется для сухих цветочных композиций и букетов. Цветок символизирует память.24. ПротеяЭти уникальные на вид цветы являются одними из самых древних, их возраст насчитывает не менее 300 миллионов лет. Уникальный внешний вид и красота этого цветка обусловлены его толстым стеблем и сильными лучистыми цветками. Этот цветок символизирует силу, разнообразие, трансформацию и мужество.25. Кружево королевы Анны (Dáucus caróta)Этот красивый и нежный цветок получил свое название от английской королевы Анны. Друзья королевы Анны предложили ей создать кружево, красивое, как цветок. Во время создания кружева она уколола руку. Таким образом, цветок был назван в ее честь. Пурпурно-красный центр цветка представляет собой капельку ее крови. Кружевной цветок королевы Анны символизирует изящество и комфорт.26. ПуансеттияПуансеттии — это красивые цветы в форме звезды. На самом деле это не цветок, это лист, который меняет свой цвет, превращаясь в красивое растение. Цвета зависят от вида растения и времени года, когда они цветут. Цвета варьируются от зелёного, кремового, белого и до оранжевого.27. Львиный зевЛьвиный зев (лат. Antirrhinum majus) имеет в бутоне небольшой глубокий разрез, напоминающий открытую пасть льва, что и дало ему такое название. Цветы могут быть различных цветов: белые, жёлтые, розовые, красные, фиолетовые и не только. Цветок одновременно символизирует обман и очарование. Считается, что при сжатии этот цветок раскрывает рот, чтобы раскрыть тайну будущего.28. ЛизиантусЛизиантус родом из Техаса и Мексики и символизирует общительный характер. Эти цветы имеют широкие, взъерошенные и нежные лепестки и овальные листья. Они имеют необыкновенное сходство с тюльпанами и маками. В своей двойной форме они также похожи на розы и пионы. Эти цветы играют важную роль в передаче романтического желания, харизмы и конгениальности. Они бывают различных цветов: белые, розовые, лавандовые и фиолетовые.29. ФрезияФрезия — ярко окрашенный цветок, названный в честь Фридриха Генриха Фрезе. Это цветы колокольчатой формы со сладким и цитрусовым ароматом. Фрезия является цветком 7-й годовщины на языке цветов. Она олицетворяет невинность, дружбу и изящество.30. Дельфиниум (живокость)Дельфиниум, также известный как живокость, представляет собой скопление пастельных цветов, которые символизируют небесное превосходство. Этот цветок имеет несколько значений, связанных с ним, например, неустойчивое состояние или непостоянная лояльность. Они также символизируют открытое сердце и горячую привязанность. Это идеальный цветок для празднования чьих-то достижений или признания чьих-то успехов. Цвета разнообразны, в основном они бывают жёлтыми, синими, белыми и фиолетовыми.31. БувардияЭтот красивый цветок, родом из Мексики, назван в честь Шарля Бувара, врача Людовика XIII. Этот цветок, похожий на звезду, растет гроздьями на тонком стебле и бывает розового, белого, лососевого и красного цветов. Бувардия символизирует энтузиазм и чувство признательности.32. МаргариткаСчитается, что маргариткам около 4000 лет, в ходе раскопок была найдена египетская керамика, украшенная маргаритками. Особенность этого цветка в том, что он не имеет никаких негативных значений. Маргаритки полностью позитивны по своей природе и ассоциируются с чистотой, невинностью, любовью, верностью, красотой и терпением.33. ГортензияЭтот цветок на 4-ю годовщину, сочетает в себе несколько цветков, плотно упакованных в помпон. Они доступны в нескольких цветах, таких как белый, голубой, розовый и фиолетовый. Этот лучезарный цветок символизирует искренность и идеально подходит для выражения искреннего желания. Хотя некоторые также считают, что он символизирует тщеславие и хвастовство.34. АстраПомимо красоты, астры имеют совершенно особое значение. Они известны как символ терпения и талисман любви. Они бывают белые, красные, розовые, фиолетовые, лавандовые, синие с преимущественно жёлтым центром. Считается, что они приносят удачу, защищают от зла и предчувствия.35. Райская птица (стрелиция королевская)Этот экзотический цветок напоминает ярко окрашенную птицу в небе. Эти цветы также известны как журавлиные цветы из-за своей своеобразной формы, напоминающей клюв и оперение птицы. Это цветок для 9-й годовщины свадьбы. Они бывают жёлтого, розового, фиолетового, оранжевого, белого и синего цветов. Цветок символизирует свободу, великолепие, хорошую перспективу и радостное напоминание о бессмертной признательности.36. ВерескВереск — это обычный луговой цветок, который произрастает в Ирландии, Шотландии, России и Северной Америке. Он бывает розового, фиолетового, красного и белого цветов. Вереск символизирует восхищение, удачу и, как считается, обладает защитными свойствами. Он также ассоциируется с одиночеством и защитой. Фиолетовый вереск используется для обозначения восхищения, красоты и одиночества, а розовый вереск ассоциируется с удачей.37. АнтуриумАнтуриум родом с Гавайских островов и является одним из долгоживущих тропических цветов. Эти цветы в форме сердца символизируют гостеприимство, тепло и радость.38. Анемон (ветреница)Этот цветок получил свое название от греческого слова «ветер». Считается, что анемона возникла из слез Афродиты, оплакивавшей смерть Адониса. Если подарить кому-то букет анемон, это принесет удачу и обеспечит защиту от зла. Цветы также олицетворяют собой спокойствие и средство преодоления невзгод и тревог.39. КрокусЭтот красивый цветок похож на чашечку, из каждого стебля выходит по одному цветку. Высушенные рыльца крокусов с глубокой древности используются как пряность — шафран. Этот цветок символизирует жизнерадостность.40. АмариллисЭтот потрясающий красный цветок также известен под названиями Белладонна. Этот цветок символизирует — гордость. Амараллисы бывают красного, белого, розового и фиолетового цветов. Этот великолепный цветок олицетворяет сияющую красоту и решительность, также символизирует успех, достигнутый в процессе борьбы.41. АльстромерияАльстромерия также известна как перуанская лилия из-за своего поразительного сходства с миниатюрными лилиями. Эта красавица названа в честь барона Клауса фон Альстромера, который обнаружил этот цветок и собрал его семена во время своего визита в Испанию. Этот цветок бывает белого, золотисто-жёлтого, оранжевого, абрикосового, розового, лавандового и фиолетового цветов. Альстромерия символизирует дружбу, долговечную красоту, преданность, обязательства и заботу. Он также является символом богатства, удачи и процветания.42. Анютины глазкиЭтот цветок глубокого и насыщенного цвета с круглой юбкой и бахромой с одним ярким центральным глазком. Своим строением цветок напоминает фигуру человека и символизирует раздумья. В Европе этот цветок считается символом верности, а его цветочное значение — это «все мои мысли о вас».43. Цветы вишни (сакура)Цветы сакуры — это цветы дерева вишни, которое в Японии известно как «сакура». Цветок вишни в азиатской культуре означает трудолюбивый, храбрый и дикий, а также является культурным символом во многих частях Азии. Он также считается символом любви, надежды и счастья. Этот цветок также является олицетворяет власть, женскую красоту и доминирование.44. ИпомеяИпомея принадлежит к семейству Вьюнковые и в основном ассоциируется со смертью, меланхолией и трауром. Цветы также символизируют любовь и тоску по человеку и указывают на уважение к усопшему. Эти цветы лучше всего подходят для похорон.45. ГибискусЦветок гибискуса произрастает в Азии и на островах Тихого океана и насчитывает более 200 видов. Этот красивый цветок бывает разных сортов и цветов: красный, розовый, оранжевый, жёлтый и белый. Он символизирует мужество и единство в Малайзии. Пять лепестков цветка символизируют пять традиционных видов долга, пять видов счастья, пять видов единства и другие качества, которые в сумме означают мир и счастье. Значение цветка — «использовать возможность».46. ЖасминЖасмин — очень ароматный цветок, известный во всем мире своим небесным запахом и красотой. Этот цветок в основном белого цвета, хотя встречаются и жёлтые виды. Цветок жасмина символизирует любовь, счастье, жизнь и надежду. В Таиланде этот цветок также символизирует мать, которая лелеет и дает жизнь своим детям, а в Индии цветок символизирует божественную надежду.47. РомашкаРомашка — это многолетнее растение с красивыми белыми лепестками и желтым центром. Лепестки обычно имеют форму ложечки и растут на длинных тонких стеблях. Этот цветок распространен по всему миру и известен своим успокаивающим действием на нервную систему.Существует около 40 различных видов этого цветка, которые отличаются размером, формой и цветом лепестков. Некоторые из них, например, римская ромашка, используются в кулинарии, в то время как другие, такие как немецкая ромашка, широко используются в народной медицине. Ромашка — символ семьи, любви, верности, милой простоты и нежности.48. КолокольчикиЭти крохотные цветочки, такие милые и нежные, словно сделанные из самых нежных облачков! Каждый из них выглядит как небольшой колокольчик, готовый зазвенеть при лёгком ветерке.У колокольчика есть ещё одно название — «Кампанула»? И это название в переводе означает «маленький колоколец». Но несмотря на свое небольшое размер, колокольчики могут быть очень устойчивыми и расти даже на самых крутых горных склонах.Колокольчик — это цветок, который ассоциируется с благородством, уважением и скромностью. Он также символизирует верность и преданность, а также чистоту и нежность. Интересно, что в некоторых культурах колокольчики используются для привлечения удачи и успеха, а также для отпугивания злых духов.49. ГерберыЦветы герберы — это трансваальские маргаритки, они бывают ярких цветов: розовые, красные, зелёные и солнечно-жёлтые. Эти цветы символизируют чистоту, невинность и жизнерадостность. Букет цветов герберы может поднять кому-то настроение.50. Калла (зантедеския)Калла — это цветок, который выглядит словно созданным из мрамора! Его белые, розовые, жёлтые или красные лепестки имеют такой нежный оттенок, что кажется, будто они светятся изнутри.На языке цветов калла символизирует красоту, возвышенность и респектабельность. Он также ассоциируется с уважением и благородством.Нет такого чувства, которое не могли бы выразить цветы. От любви и счастья до прощения и скорби. Кроме того, есть цветы для любого случая, будь то свадьба, похороны или день рождения. Символизм цветка во многом зависит от его цвета. Если красные розы символизируют любовь, чистоту и мир, то жёлтые розы олицетворяют дружбу, радость и зрелую любовь. Точно так же белые тюльпаны символизируют прощение, а желтые — жизнерадостность. Изучите список самых красивых цветов в мире и подарите их близким и дорогим вам людям.